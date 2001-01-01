Футбол

Василий Конов: «Спартак» ведет с ПСВ переговоры по ПерейроProstoProSport 13:13

Московский «Спартак» находится в продвинутой стадии переговоров по приобретению уругвайского полузащитника голландского ПСВ Гастона Перейро, сообщил журналист Василий Конов. «Спартак» в активной фазе переговоров по переходу полузащитника сборной Уругвая Перейро из ПСВ.
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Перейро может перейти в «Спартак» за 10-15 млн евро

Матч ТВ18:04

«Спартак» начал охоту за полузащитником сборной Уругвая

Sport.ru17:14

Конов: «„Спартак“ ведет активные переговоры с ПСВ по Перейро. Юристы работают без отдыха»

Бомбардир.ру11:46

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Чемпионат17:00

ПСВ готов продать полузащитника Перейро «Спартаку» за 10-15 млн евро

Sports.ru18:00

«Спартак» хочет перехватить игрока у «Милана»

Soccer.ru12:23

Источник: ПСВ может продать Перейро «Спартаку» за 10 – 15 миллионов евро

Спорт-Экспресс17:34
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