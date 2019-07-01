Московский «Спартак» находится в продвинутой стадии переговоров по приобретению уругвайского полузащитника голландского ПСВ Гастона Перейро, сообщил журналист Василий Конов. «Спартак» в активной фазе переговоров по переходу полузащитника сборной Уругвая Перейро из ПСВ.

Василий Конов: «Спартак» ведет с ПСВ переговоры по Перейро

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