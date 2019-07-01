Футбол
Василий Конов: «Спартак» ведет с ПСВ переговоры по ПерейроProstoProSport вчера в 13:13
Московский «Спартак» находится в продвинутой стадии переговоров по приобретению уругвайского полузащитника голландского ПСВ Гастона Перейро, сообщил журналист Василий Конов. «Спартак» в активной фазе переговоров по переходу полузащитника сборной Уругвая Перейро из ПСВ.
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Автоматически обработано 7330 источников, обновлено в 09:32, Вашингтон
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Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.
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Обновлено в 04:06
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СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17
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Политика
МИД разъяснил ситуацию с визами для учителей Англо-американской школы
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Арестованные за разбой сотрудники ФСБ похитили 136 млн рублей
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Происшествия
Бизнес-джет едва не разбился в Пулково
Бизнес-джет Cessna 680 едва не разбился в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
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Происшествия
Адвокат: дела на полицейских из-за задержания Голунова не возбуждались
Уголовные дела в отношении полицейских, задерживавших журналиста "Медузы" Ивана Голунова, не возбуждались, заявил в среду его адвокат Сергей Бадамшин.
Обновлено в 09:07
Политика
Володин предложил внести поправки в Конституцию России
В Конституцию Российской Федерации следует внести «точечные корректировки», считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 07:43
Происшествия
17 уголовных дел заведено на астраханских бизнесменов и чиновников
17 уголовных дел возбуждено в Астрахани в отношении бизнесменов и чиновников, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Обновлено в 06:32
Армия и оружие
ЦВО получил на вооружение большую партию автоматов Калашникова АК-12
Первая партия из 8 тысяч автоматов Калашникова АК-12 поступила в рамках государственного оборонного заказа на вооружение соединений и воинских частей Центрального военного округа - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:35
Футбол
Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе
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Общество
Россияне получили извещения о своей смерти из-за сбоя
Жители Яранска в Кировской области получили уведомления от городской администрации о своей смерти из-за технического сбоя.
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Авто
УАЗ предлагает всем желающим испытать УАЗ «Патриот» с АКП
Ульяновский автозавод дарит возможность любому человеку проверить на практике новую версию внедорожника «Патриот», оснащённую автоматической коробкой передач.
Обновлено в 02:05
Политика
Медведчук представил мирный план по Донбассу в Европарламенте
План мирного урегулирования кризиса на востоке Украины представил в среду в Европарламенте глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
Обновлено в 09:12
Армия и оружие
Ударный вертолет Ка-52К сможет эвакуировать раненых с корабля на берег
Корабельный ударный вертолет Ка-52К "Катран" в отличие от базового сухопутного Ка-52 "Аллигатор" получил внешнюю подвеску для эвакуации раненых с корабля на берег.
Обновлено в 06:34
Экономика
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Обновлено вчера в 20:14
Происшествия
В Краснодаре пресекли контрабанду леопардов и тигра
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Избирком Крыма отказал в регистрации на выборах списка ЛДПР
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Обновлено в 07:54
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Поставки зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 из России, вероятно, будут произведены к апрелю 2023 года.
Обновлено в 08:18
Футбол
Умер бывший тренер сборной Бельгии Робер Васеж
Ушел из жизни бывший главный тренер сборной Бельгии Робер Васеж. 26 августа ему бы исполнилось 80 лет.
Обновлено в 08:48
Армия и оружие
Подлодку «Пиранья» вооружат «Калибрами»
Как пояснил Караваев, «лодка может иметь на вооружении торпеды, мины и даже крылатые ракеты «Калибр», которые стартуют горизонтально под водой», сообщает РИА Новости.
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Эксперт назвал «самый плохой» день для рубля
Следующая пятница, 26 июля, может стать самым плохим днем для рубля, заявил "Российской газете" эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский.
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