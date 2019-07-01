Футбол

Василий Конов: «Спартак» ведет с ПСВ переговоры по ПерейроProstoProSport вчера в 13:13

Московский «Спартак» находится в продвинутой стадии переговоров по приобретению уругвайского полузащитника голландского ПСВ Гастона Перейро, сообщил журналист Василий Конов. «Спартак» в активной фазе переговоров по переходу полузащитника сборной Уругвая Перейро из ПСВ.
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ПСВ готов отпустить Перейро в «Спартак» за 10-15 млн евро

Soccer.ruвчера в 19:19

Представление потенциального новичка «Спартака» Перейро

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ПСВ готов продать Перейро «Спартаку» за 10-15 млн евро

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«Спартак» пытается согласовать переход Перейро из ПСВ за 10 миллионов

Бомбардир.ру08:42

Перейро может перейти в «Спартак» за 10-15 млн евро

Матч ТВвчера в 18:04

Источник: ПСВ может продать Перейро «Спартаку» за 10 – 15 миллионов евро

Спорт-Экспрессвчера в 17:34

Василий Конов: «„Спартак“ в активной фазе переговоров с ПСВ по Перейро»

Sports.ruвчера в 12:16
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Автоматически обработано 7330 источников, обновлено в 09:32, Вашингтон
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Политика

Лавров озвучил условия возобновления авиасообщения с Грузией

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Обновлено в 04:06
Происшествия

СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17

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Политика

Военнослужащим по контракту существенно поднимут зарплату

Известно, что уже с 1 сентября существенно увеличится денежное жалование военнослужащих, замещающих первичные воинские должности. в том числе должностных окладов с 1-го по 4-й тарифный разряд.
Обновлено в 04:45
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МИД разъяснил ситуацию с визами для учителей Англо-американской школы

В российском министерстве иностранных дел отказ в выдаче виз 30 учителям из США назвали ложью, так как американская сторона скрыла важный факт - преподаватели направлялись в Россию по дипломатическим паспортам, передает ТАСС.
Обновлено в 08:54
Политика

Трамп заявил о запрете продавать Турции истребители F-35 из-за С-400

Обновлено вчера в 15:03
Армия и оружие

В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США

Обновлено в 03:50
Происшествия

Арестованные за разбой сотрудники ФСБ похитили 136 млн рублей

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ), арестованные за разбой, похитили не менее 136 млн рублей.
Обновлено в 09:28
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Задержание росгвардейцев за подбрасывание наркотиков попало на видео

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Бизнес-джет едва не разбился в Пулково

Бизнес-джет Cessna 680 едва не разбился в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 08:02
Происшествия

Адвокат: дела на полицейских из-за задержания Голунова не возбуждались

Уголовные дела в отношении полицейских, задерживавших журналиста "Медузы" Ивана Голунова, не возбуждались, заявил в среду его адвокат Сергей Бадамшин.
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Политика

Володин предложил внести поправки в Конституцию России

В Конституцию Российской Федерации следует внести «точечные корректировки», считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 07:43
Происшествия

Опубликовано новое видео пыток осужденных в ярославской колонии

Обновлено в 04:54
Происшествия

17 уголовных дел заведено на астраханских бизнесменов и чиновников

17 уголовных дел возбуждено в Астрахани в отношении бизнесменов и чиновников, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Обновлено в 06:32
Армия и оружие

ЦВО получил на вооружение большую партию автоматов Калашникова АК-12

Первая партия из 8 тысяч автоматов Калашникова АК-12 поступила в рамках государственного оборонного заказа на вооружение соединений и воинских частей Центрального военного округа - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:35
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Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
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Жители Яранска в Кировской области получили уведомления от городской администрации о своей смерти из-за технического сбоя.
Обновлено в 07:53
Авто

УАЗ предлагает всем желающим испытать УАЗ «Патриот» с АКП

Ульяновский автозавод дарит возможность любому человеку проверить на практике новую версию внедорожника «Патриот», оснащённую автоматической коробкой передач.
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Политика

Медведчук представил мирный план по Донбассу в Европарламенте

План мирного урегулирования кризиса на востоке Украины представил в среду в Европарламенте глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
Обновлено в 09:12
Армия и оружие

Ударный вертолет Ка-52К сможет эвакуировать раненых с корабля на берег

Корабельный ударный вертолет Ка-52К "Катран" в отличие от базового сухопутного Ка-52 "Аллигатор" получил внешнюю подвеску для эвакуации раненых с корабля на берег.
Обновлено в 06:34
Экономика

Кредитная нагрузка жителей России за 5 лет выросла в 1,5 раза

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В Краснодаре пресекли контрабанду леопардов и тигра

В Краснодаре возбудили уголовное дело в отношении гражданина Узбекистана, который пытался вывезти из России на самолете двух детенышей леопарда и одного бенгальского тигра, сообщает 17 июля пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
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Дочь Юрия Кузнецова опровергла сообщения о госпитализации актера

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Политика

Избирком Крыма отказал в регистрации на выборах списка ЛДПР

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В Индии ожидают поставки С-400 к апрелю 2023 года

Поставки зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 из России, вероятно, будут произведены к апрелю 2023 года.
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Футбол

Умер бывший тренер сборной Бельгии Робер Васеж

Ушел из жизни бывший главный тренер сборной Бельгии Робер Васеж. 26 августа ему бы исполнилось 80 лет.
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Подлодку «Пиранья» вооружат «Калибрами»

Как пояснил Караваев, «лодка может иметь на вооружении торпеды, мины и даже крылатые ракеты «Калибр», которые стартуют горизонтально под водой», сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:04
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Эксперт назвал «самый плохой» день для рубля

Следующая пятница, 26 июля, может стать самым плохим днем для рубля, заявил "Российской газете" эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский.
Обновлено вчера в 21:47
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