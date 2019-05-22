Футбол

Василий Кикнадзе резко высказался в адрес критиков Станислава СухиныСпорт-Экспресс вчера в 17:05

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе отреагировал на критику в адрес начальника команды Станислава Сухины со стороны бывшего арбитра Сергея Хусаинова.
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В «Локомотиве» ответили на обвинения в лояльности со стороны судей

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Зеленский распустил Раду и назначил новые выборы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады и назначил досрочные выборы в парламент на 21 июля.
Обновлено 21 мая в 10:37
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Что нашел Роспотребнадзор при проверке овощей на нитраты

МИА "Россия сегодня" вместе со специалистами Центра гигиены и эпидемиологии проверили овощи нового урожая, за которые проголосовали россияне в рамках проекта "Выбери с Роспотребнадзором".
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Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
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Происшествия

В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Италии

Четверо пострадавших в ДТП с участием автобуса с туристами в Италии находятся в тяжелом состоянии, сообщил пресс-атташе посольства РФ в республике Дмитрий Гурин.
Обновлено вчера в 06:42
Происшествия

МВД могут избавить от работы по возбуждению уголовных дел

Оперативников могут избавить от работы по возбуждению уголовных дел, а право принятия процессуальных решений по преступлениям передать следователям.
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Иван Дорн сменил имидж

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Общество

Владелец косаток из бухты Средняя отказался их выпускать

Алексей Решетов — гендиректор компании «Афалина», которой принадлежат косатки и белухи в бухте Средняя в Приморье, не намерен добровольно выпускать их на волю.
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Политика

Указ Зеленского о роспуске Рады вступил в силу

Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады восьмого созыва опубликован в правительственной газете "Урядовый курьер" и вступил в силу.
Обновлено в 01:29
Общество

Пермская гимназия завысила проходной балл для девочек

В пермской гимназии № 4 установили разные проходные баллы для девочек и мальчиков при поступлении в первый класс.
Обновлено вчера в 13:46
Транспорт

Робот поможет москвичам вернуть эвакуированный автомобиль

Робот помогает москвичам быстрее получать информацию об автомобиле.
Обновлено в 00:02
Политика

Генассамблея ООН постановила вернуть Маврикию острова Чагос

Обновлено вчера в 15:05
Экономика

Апрельский рост промпроизводства показал максимум за два года

По сравнению с мартом апрельский рост составил 0,5%. В марте производство выросло на 1,2% в годовом выражении.
Обновлено в 01:10
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено вчера в 15:27
Экономика

Daily Express назвала рекордные закупки золота Россией «плохим знаком»

Закупки золота Россией в первом квартале 2019 года выросли до рекордных значений, что является "плохим знаком" для мира.
Обновлено 21 мая в 23:16
Кино

Появились фото со съемок новых «Звездных войн»

В сети появились фотографии со съемок новой части "Звездных войн".
Обновлено вчера в 16:44
Политика

Парубий заявил, что чувствует «запах горящих шин»

Спикер Верховной рады Андрей Парубий призвал украинцев «принюхаться».
Обновлено вчера в 08:31
Футбол

ФИФА отказалась расширять число участников ЧМ-2022 до 48 команд

Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась расширять количество участников на Чемпионате мира 2022 года в Катаре с 32 до 48 команд.
Обновлено вчера в 15:57
Политика

Порошенко прокомментировал возбуждение против него уголовных дел

Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал возбуждение против себя очередного уголовного дела.
Обновлено вчера в 12:32
Политика

НАТО потребовало от России покинуть Крым

Глава военного комитета Североатлантического альянса (НАТО) сэр Стюарт Пич заявил, что организация никогда не согласится с присоединением Крыма к России.
Обновлено в 00:26
Финансы

Большинство россиян оказались не против «зарплатного рабства»

Абсолютное большинство россиян (84%), получающих жалованье на зарплатные карты, не интересуется условиями, которые предлагают другие банки, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Левада-центром.
Обновлено вчера в 22:45
Кино

Директор HBO рассказал о продолжении «Игры престолов»

Программный директор HBO Кейси Блойс заявил, что канал не передаст "Игру престолов" кому-либо для сиквела или спин-оффа.
Обновлено вчера в 19:13
Политика

МИД Турции опроверг информацию об ультиматуме США по С-400

Заместитель министра иностранных дел Турции Явуз Селим Кыран опроверг информацию о том, что США требуют аннулировать закупку С-400 у России к концу первой недели июня.
Обновлено в 01:14
Религия

Екатеринбургская епархия увидела необъективность опроса ВЦИОМ

Екатеринбургская епархия обнародовала заявление в связи публикацией результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по строительству храма в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 22:29
Энергетика

Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель

Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.
Обновлено вчера в 14:20
Экономика

Минтруд предложил сделать из Пенсионного фонда публичную компанию

Министерство труда и социальной защиты предложило изменить организационно-правовую форму трех государственных внебюджетных фондов и предоставить Пенсионному фонду России (ПФР), Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонду социального страхования (ФСС) статус публично-правовых компаний (ППК).
Обновлено вчера в 23:56
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У бизнесмена из «Дома-2» Антона Гусева объявился внебрачный сын

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Общество

Почти половина россиян выступили за равные права для геев

За равные права для ЛГБТ Социологи Левада-центра спросили россиян об их отношении к людям нетрадиционной сексуальной ориентации.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие

МИД РФ заявил, что США обвинили Россию в ударах по объектам в Идлибе

Американские власти инициировали кампанию по обвинению России в ударах по гражданским объектам в провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 19:01
Политика

Зеленский прокомментировал отказ рады рассмотреть его законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу отказа Верховной рады рассмотреть предложенный им проект закона о выборах.
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Ford испытает ходячих роботов для доставки посылок

Обновлено вчера в 09:36
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Василий Кикнадзе
Российский журналист
Российский журналист и медиаменеджер, телеведущий, спортивный комментатор. С 29 декабря 2018 года - генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив». Сын известного спортивного журналиста Александра Васильевича Кикнадзе.
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Хусаинов Сергей
Футбольный судья
Советский и российский футбольный арбитр, в прошлом футболист, защитник. Арбитр международной категории.
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