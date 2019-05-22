Футбол
Василий Кикнадзе резко высказался в адрес критиков Станислава СухиныСпорт-Экспресс вчера в 17:05
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе отреагировал на критику в адрес начальника команды Станислава Сухины со стороны бывшего арбитра Сергея Хусаинова.
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Кикнадзе — об обвинении в работе с судьями: если есть доказательства, предъявите
Чемпионатвчера в 17:03
Сергей Хусаинов: «Пусть „Локо“ подает в суд - не боюсь. От своих слов про Сухину не отказываюсь»
Спорт-Экспрессвчера в 17:20
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Политика
Зеленский распустил Раду и назначил новые выборы
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады и назначил досрочные выборы в парламент на 21 июля.
Обновлено 21 мая в 10:37
Здоровье
Что нашел Роспотребнадзор при проверке овощей на нитраты
МИА "Россия сегодня" вместе со специалистами Центра гигиены и эпидемиологии проверили овощи нового урожая, за которые проголосовали россияне в рамках проекта "Выбери с Роспотребнадзором".
Обновлено в 01:00
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия
В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Италии
Четверо пострадавших в ДТП с участием автобуса с туристами в Италии находятся в тяжелом состоянии, сообщил пресс-атташе посольства РФ в республике Дмитрий Гурин.
Обновлено вчера в 06:42
Происшествия
МВД могут избавить от работы по возбуждению уголовных дел
Оперативников могут избавить от работы по возбуждению уголовных дел, а право принятия процессуальных решений по преступлениям передать следователям.
Обновлено вчера в 16:00
Шоу-бизнес
Иван Дорн сменил имидж
Обновлено вчера в 20:00
Общество
Владелец косаток из бухты Средняя отказался их выпускать
Алексей Решетов — гендиректор компании «Афалина», которой принадлежат косатки и белухи в бухте Средняя в Приморье, не намерен добровольно выпускать их на волю.
Обновлено в 01:21
Политика
Указ Зеленского о роспуске Рады вступил в силу
Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады восьмого созыва опубликован в правительственной газете "Урядовый курьер" и вступил в силу.
Обновлено в 01:29
Общество
Пермская гимназия завысила проходной балл для девочек
В пермской гимназии № 4 установили разные проходные баллы для девочек и мальчиков при поступлении в первый класс.
Обновлено вчера в 13:46
Транспорт
Робот поможет москвичам вернуть эвакуированный автомобиль
Робот помогает москвичам быстрее получать информацию об автомобиле.
Обновлено в 00:02
Политика
Генассамблея ООН постановила вернуть Маврикию острова Чагос
Обновлено вчера в 15:05
Экономика
Апрельский рост промпроизводства показал максимум за два года
По сравнению с мартом апрельский рост составил 0,5%. В марте производство выросло на 1,2% в годовом выражении.
Обновлено в 01:10
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено вчера в 15:27
Экономика
Daily Express назвала рекордные закупки золота Россией «плохим знаком»
Закупки золота Россией в первом квартале 2019 года выросли до рекордных значений, что является "плохим знаком" для мира.
Обновлено 21 мая в 23:16
Кино
Появились фото со съемок новых «Звездных войн»
В сети появились фотографии со съемок новой части "Звездных войн".
Обновлено вчера в 16:44
Политика
Парубий заявил, что чувствует «запах горящих шин»
Спикер Верховной рады Андрей Парубий призвал украинцев «принюхаться».
Обновлено вчера в 08:31
Футбол
ФИФА отказалась расширять число участников ЧМ-2022 до 48 команд
Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась расширять количество участников на Чемпионате мира 2022 года в Катаре с 32 до 48 команд.
Обновлено вчера в 15:57
Политика
Порошенко прокомментировал возбуждение против него уголовных дел
Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал возбуждение против себя очередного уголовного дела.
Обновлено вчера в 12:32
Политика
НАТО потребовало от России покинуть Крым
Глава военного комитета Североатлантического альянса (НАТО) сэр Стюарт Пич заявил, что организация никогда не согласится с присоединением Крыма к России.
Обновлено в 00:26
Финансы
Большинство россиян оказались не против «зарплатного рабства»
Абсолютное большинство россиян (84%), получающих жалованье на зарплатные карты, не интересуется условиями, которые предлагают другие банки, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Левада-центром.
Обновлено вчера в 22:45
Кино
Директор HBO рассказал о продолжении «Игры престолов»
Программный директор HBO Кейси Блойс заявил, что канал не передаст "Игру престолов" кому-либо для сиквела или спин-оффа.
Обновлено вчера в 19:13
Политика
МИД Турции опроверг информацию об ультиматуме США по С-400
Заместитель министра иностранных дел Турции Явуз Селим Кыран опроверг информацию о том, что США требуют аннулировать закупку С-400 у России к концу первой недели июня.
Обновлено в 01:14
Религия
Екатеринбургская епархия увидела необъективность опроса ВЦИОМ
Екатеринбургская епархия обнародовала заявление в связи публикацией результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по строительству храма в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 22:29
Энергетика
Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель
Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.
Обновлено вчера в 14:20
Экономика
Минтруд предложил сделать из Пенсионного фонда публичную компанию
Министерство труда и социальной защиты предложило изменить организационно-правовую форму трех государственных внебюджетных фондов и предоставить Пенсионному фонду России (ПФР), Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонду социального страхования (ФСС) статус публично-правовых компаний (ППК).
Обновлено вчера в 23:56
Общество
Почти половина россиян выступили за равные права для геев
За равные права для ЛГБТ Социологи Левада-центра спросили россиян об их отношении к людям нетрадиционной сексуальной ориентации.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
МИД РФ заявил, что США обвинили Россию в ударах по объектам в Идлибе
Американские власти инициировали кампанию по обвинению России в ударах по гражданским объектам в провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 19:01
Политика
Зеленский прокомментировал отказ рады рассмотреть его законопроект
Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу отказа Верховной рады рассмотреть предложенный им проект закона о выборах.
Обновлено вчера в 14:23
Технологии
Ford испытает ходячих роботов для доставки посылок
Обновлено вчера в 09:36