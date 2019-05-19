Футбол
Василий Кикнадзе: «Жест Страндберга не видел. А удар локтем был»Спорт-Экспресс 06:56
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе после матча 29-го тура чемпионата России с "Уралом" (2:2) прокомментировал удаление игрока соперника Стефана Страндберга за две желтые карточки. Когда норвежский защитник покидал поле, он показал жест, которым обычно изображают деньги.
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Происшествия
Лесные пожары на западе Канады стали причиной эвакуации населения
В центральной части западной провинции Альберта в Канаде эвакуируют население из-за лесных пожаров. Об этом сообщает телеканал CTV.
Обновлено в 22:28
Хоккей
Российские хоккеисты одержали шестую победу подряд на чемпионате мира
Сборная России по хоккею одержала победу над национальной командой Швейцарии в своем шестом матче на чемпионате мира.
Обновлено в 16:29
Футбол
Зидан подвёл итоги сезона для «Реала»
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подвёл итоги сезона для команды.
Обновлено в 11:08
Музыка
Итоги Евровидения могут отменить из-за скандала с победителем
Обновлено в 19:33
Политика
Трамп заявил о жесткой политике в отношении РФ
Президент США Дональд Трамп заявил, что он проводит наиболее жесткую политику в отношении России.
Обновлено в 22:48
Общество
В Рособрнадзоре рассказали о нововведениях в ЕГЭ в 2019 году
В 2019 году школы в восьми российских регионах получат задания ЕГЭ по защищённым интернет-каналам.
Обновлено в 20:21
Общество
Бизнес-класс для столичных гастролеров теперь оплатят зрители
Новый приказ четко регламентирует: народным артистам больше не о чем беспокоиться, им теперь официально, по закону, должны быть оплачены билеты в бизнес-салон.
Обновлено в 17:08
Кино
Фильм «Покемон. Детектив Пикачу» возглавил российский прокат
Фильм вышел по одноименной игре Nintendo. По сюжетной линии Пикачу предстоит заняться поисками пропавшего частного детектива Гарри Гудмана.
Обновлено в 20:29
Музыка
AFP: умер певец Нильда Фернандез
Франко-испанский шансонье, обладатель редкого мужского альта Нильда Фернандез скончался на юге Франции в возрасте 61 года.
Обновлено в 18:04
Экономика
Mcdonald`s переходит на темную сторону кухни
Сеть может открыть рестораны dark kitchen О том, что McDonald ` s рассматривает возможность открытия в России ресторанов нового формата dark kitchen, ориентированных только на доставку, "Ъ" рассказал один из консультантов на рынке недвижимости.
Обновлено в 18:13
Гаджеты
Huawei лишится Android из-за Трампа
Смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, пишет агентство.
Обновлено в 16:33
Футбол
Названы цены на билеты на матчи Евро-2020 в Петербурге
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал стоимость билетов на чемпионат Европы по футболу в 2020 году.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Сильный ветер валит деревья во Владивостоке
Осадки сопровождаются сильными порывами ветра. Из-за этого на некоторых улицах города повалились деревья.
Обновлено в 19:50
Экономика
Счетная палата раскритиковала медленное освоение денег на нацпроекты
"Прошло практически три месяца, и тем не менее мы видим достаточно низкий уровень контрактации и низкий уровень кассового исполнения национальных проектов: тех объемов бюджетов, денег бюджетного финансирования, которые предусмотрены как на федеральном уровне, так и в субъектах РФ", — говорил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов в марте.
Обновлено в 17:00
Политика
Выдачу паспортов РФ в Приднестровье анонсировали в Госдуме
Депутат Госдумы Александр Ярошук анонсировал выдачу российских паспортов в Приднестровье. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:42
Кино
Софи Тернер считает, что концовка «Игры престолов» разочарует зрителей
Британская актриса Софи Тернер, сыгравшая роль Сансы Старк в фэнтезийном сериале «Игра престолов», считает, что последняя серия огорчит фанатов.
Обновлено в 22:24
Шоу-бизнес
Вера Брежнева повеселилась на вечеринке с Константином Меладзе
Вера Брежнева поделилась фотографиями, где они с Константином Меладзе весело проводят время в Центральном Доме Литератора.
Обновлено в 10:00
Политика
США отменят пошлины на сталь и алюминий из Канады и Мексики
Соединённые Штаты согласились отменить пошлины на поставки стали и алюминия из Канады и Мексики.
Обновлено 17 мая в 12:54
Музыка
Мадонна впервые выступила на «Евровидении»
Американская певица Мадонна впервые выступила на концерте конкурса «Евровидение» в качестве приглашенной звезды.
Обновлено в 02:37
Культура
Волгоградка Боронина вышла в финал проекта «Песни-2»
Обновлено в 22:34
Футбол
Гол Попова принес «Ростову» победу над «Зенитом»
Игра завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил Ивелин Попов.
Обновлено в 13:54
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде и сохранил титул WBC
Американец Деонтей Уайлдер победил своего соотечественника Доминика Бризила, отправив его в нокаут в первом раунде в 12-раундовом поединке за звание чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.
Обновлено в 01:25
Политика
Посольство США обстреляли в Багдаде
Реактивный снаряд взорвался в районе посольства США в укрепленной «зеленой зоне» Багдада. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
Обновлено в 15:54
Происшествия
12 млрд рублей изъято при обысках по делу полковника ФСБ Черкалина
Силовики изъяли сумму, эквивалентную 12 млрд рублей, при обысках по делу полковника ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщает "Росбалт".
Обновлено 17 мая в 06:01
Общество
Гороскоп на 18 мая: Рыбы сменят тактику, у Овнов изменится жизнь
Сегодня вы почувствуете себя значительно лучше и физически и морально. Этот день обещает резко изменить вашу жизнь.
Обновлено 17 мая в 11:20
Общество
Кардиолог назвал вредные и полезные для сердца продукты
Обновлено в 07:47
Шоу-бизнес
Скарлетт Йоханссон готовится к свадьбе
Актриса Скарлетт Йоханссон и комик Колин Жост решили пожениться.
Обновлено в 22:17
Происшествия
В Москве двое подростков сбежали из психбольницы, сообщил источник
"Двое несовершеннолетних покинули самостоятельно Центральную клиническую психиатрическую больницу в Москве.
Обновлено в 16:33
Происшествия
В Египте произошёл взрыв рядом с туристическим автобусом
Обновлено в 11:23