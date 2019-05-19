Футбол

Василий Кикнадзе: «Жест Страндберга не видел. А удар локтем был»Спорт-Экспресс 06:56

Урал — Локомотив
22 мая
в 11:30
Кубок России, Финал
Самара, Самара Арена
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе после матча 29-го тура чемпионата России с "Уралом" (2:2) прокомментировал удаление игрока соперника Стефана Страндберга за две желтые карточки. Когда норвежский защитник покидал поле, он показал жест, которым обычно изображают деньги.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Эксперт: судья Москалев ошибочно поставил пенальти в ворота «Урала» в пользу «Локомотива»

ТАСС12:49

«Урал» говорит, что судья осознанно помог «Локо» с пенальти и удалением. Согласны?

Sports.ru08:09

«Урал» в бешенстве, защитник после удаления с «Локо» показал жест «деньги». Кажется, они ошибаются – эпизод очень сложный (с видео)

Матч ТВ08:57

Удаленный игрок «Урала» считает пенальти «Локомотива» дешевым

Газета.Ru08:25

Страндберг: «„Урал“ полностью контролировал игру, пока „Локомотив“ не заработал дешевый пенальти»

Sport24.ru07:57

Страндберг: нам поставили дешёвый пенальти. Смолов сказал, что удаления не было

Чемпионат10:06

Страндберг показал оскорбительный жест. Кто и как его накажет?

Спорт-Экспресс07:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 22:58, Ашберн
Происшествия

Лесные пожары на западе Канады стали причиной эвакуации населения

В центральной части западной провинции Альберта в Канаде эвакуируют население из-за лесных пожаров. Об этом сообщает телеканал CTV.
Обновлено в 22:28
Хоккей

Российские хоккеисты одержали шестую победу подряд на чемпионате мира

Сборная России по хоккею одержала победу над национальной командой Швейцарии в своем шестом матче на чемпионате мира.
Обновлено в 16:29
Футбол

Зидан подвёл итоги сезона для «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подвёл итоги сезона для команды.
Обновлено в 11:08
Музыка

Итоги Евровидения могут отменить из-за скандала с победителем

Обновлено в 19:33
Политика

Трамп заявил о жесткой политике в отношении РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что он проводит наиболее жесткую политику в отношении России.
Обновлено в 22:48
Общество

В Рособрнадзоре рассказали о нововведениях в ЕГЭ в 2019 году

В 2019 году школы в восьми российских регионах получат задания ЕГЭ по защищённым интернет-каналам.
Обновлено в 20:21
Общество

Бизнес-класс для столичных гастролеров теперь оплатят зрители

Новый приказ четко регламентирует: народным артистам больше не о чем беспокоиться, им теперь официально, по закону, должны быть оплачены билеты в бизнес-салон.
Обновлено в 17:08
Кино

Фильм «Покемон. Детектив Пикачу» возглавил российский прокат

Фильм вышел по одноименной игре Nintendo. По сюжетной линии Пикачу предстоит заняться поисками пропавшего частного детектива Гарри Гудмана.
Обновлено в 20:29
Музыка

AFP: умер певец Нильда Фернандез

Франко-испанский шансонье, обладатель редкого мужского альта Нильда Фернандез скончался на юге Франции в возрасте 61 года.
Обновлено в 18:04
Экономика

Mcdonald`s переходит на темную сторону кухни

Сеть может открыть рестораны dark kitchen О том, что McDonald ` s рассматривает возможность открытия в России ресторанов нового формата dark kitchen, ориентированных только на доставку, "Ъ" рассказал один из консультантов на рынке недвижимости.
Обновлено в 18:13
Гаджеты

Huawei лишится Android из-за Трампа

Смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, пишет агентство.
Обновлено в 16:33
Футбол

Названы цены на билеты на матчи Евро-2020 в Петербурге

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал стоимость билетов на чемпионат Европы по футболу в 2020 году.
Обновлено в 06:55
Происшествия

Сильный ветер валит деревья во Владивостоке

Осадки сопровождаются сильными порывами ветра. Из-за этого на некоторых улицах города повалились деревья.
Обновлено в 19:50
Экономика

Счетная палата раскритиковала медленное освоение денег на нацпроекты

"Прошло практически три месяца, и тем не менее мы видим достаточно низкий уровень контрактации и низкий уровень кассового исполнения национальных проектов: тех объемов бюджетов, денег бюджетного финансирования, которые предусмотрены как на федеральном уровне, так и в субъектах РФ", — говорил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов в марте.
Обновлено в 17:00
Политика

Выдачу паспортов РФ в Приднестровье анонсировали в Госдуме

Депутат Госдумы Александр Ярошук анонсировал выдачу российских паспортов в Приднестровье. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:42
Кино

Софи Тернер считает, что концовка «Игры престолов» разочарует зрителей

Британская актриса Софи Тернер, сыгравшая роль Сансы Старк в фэнтезийном сериале «Игра престолов», считает, что последняя серия огорчит фанатов.
Обновлено в 22:24
Шоу-бизнес

Вера Брежнева повеселилась на вечеринке с Константином Меладзе

Вера Брежнева поделилась фотографиями, где они с Константином Меладзе весело проводят время в Центральном Доме Литератора.
Обновлено в 10:00
Политика

США отменят пошлины на сталь и алюминий из Канады и Мексики

Соединённые Штаты согласились отменить пошлины на поставки стали и алюминия из Канады и Мексики.
Обновлено 17 мая в 12:54
Музыка

Мадонна впервые выступила на «Евровидении»

Американская певица Мадонна впервые выступила на концерте конкурса «Евровидение» в качестве приглашенной звезды.
Обновлено в 02:37
Культура

Волгоградка Боронина вышла в финал проекта «Песни-2»

Обновлено в 22:34
Футбол

Гол Попова принес «Ростову» победу над «Зенитом»

Игра завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил Ивелин Попов.
Обновлено в 13:54
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде и сохранил титул WBC

Американец Деонтей Уайлдер победил своего соотечественника Доминика Бризила, отправив его в нокаут в первом раунде в 12-раундовом поединке за звание чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.
Обновлено в 01:25
Происшествия

В Китае при обрушении крыши один человек погиб и 77 пострадали

Обновлено в 21:01
Политика

Посольство США обстреляли в Багдаде

Реактивный снаряд взорвался в районе посольства США в укрепленной «зеленой зоне» Багдада. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
Обновлено в 15:54
Происшествия

12 млрд рублей изъято при обысках по делу полковника ФСБ Черкалина

Силовики изъяли сумму, эквивалентную 12 млрд рублей, при обысках по делу полковника ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщает "Росбалт".
Обновлено 17 мая в 06:01
Общество

Гороскоп на 18 мая: Рыбы сменят тактику, у Овнов изменится жизнь

Сегодня вы почувствуете себя значительно лучше и физически и морально. Этот день обещает резко изменить вашу жизнь.
Обновлено 17 мая в 11:20
Общество

Кардиолог назвал вредные и полезные для сердца продукты

Обновлено в 07:47
Шоу-бизнес

Скарлетт Йоханссон готовится к свадьбе

Актриса Скарлетт Йоханссон и комик Колин Жост решили пожениться.
Обновлено в 22:17
Происшествия

В Москве двое подростков сбежали из психбольницы, сообщил источник

"Двое несовершеннолетних покинули самостоятельно Центральную клиническую психиатрическую больницу в Москве.
Обновлено в 16:33
Происшествия

В Египте произошёл взрыв рядом с туристическим автобусом

Обновлено в 11:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Стефан Страндберг
Норвежский футболист
Норвежский футболист, защитник клуба «Урал» и сборной Норвегии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное