Василий Кикнадзе: «Жест Страндберга не видел. А удар локтем был»Спорт-Экспресс 06:56

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе после матча 29-го тура чемпионата России с "Уралом" (2:2) прокомментировал удаление игрока соперника Стефана Страндберга за две желтые карточки. Когда норвежский защитник покидал поле, он показал жест, которым обычно изображают деньги.

Василий Кикнадзе: «Жест Страндберга не видел. А удар локтем был»

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