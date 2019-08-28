Футбол
Bookmaker-ratings.ruВасилий Кикнадзе: «Со стороны „Зенита“ есть интерес к Миранчукам»
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 13:28, Вашингтон
Общество
Pornhub снял «самое грязное порно в мире»
Корпорация Pornhub решила напомнить пользователям Сети об экологии и запустила кампанию "Самое грязное порно в мире".
РЕН ТВ 06:51
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка из России умерла
Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:54
Здоровье
Актер Александр Семчев похудел на 100 кг
Sport24.ru 03:31
Политика
Сенатор из США Майк Ли пока не получил российскую визу
Американский сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли еще не получил визу в Россию, сообщает издание Politico со ссылкой на его представителя.
РИА Новости вчера в 19:01
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом
Актер Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом в четвертый раз, об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Газета.Ru 10:17
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Авто
Toyota и Suzuki создадут альянс
RT на русском 05:27
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
Вести.Ru 04:55
Экономика
Минэкономразвития ухудшило прогнозы роста доходов россиян
Министерство считает, что в следующем году он будет почти на нуле, хотя ранее планировалось, что доходы вырастут на 1%. Как сообщил министр экономического развития Максим Орешкин, новая версия макроэкономического прогноза будет рассмотрена правительством 19 сентября.
Южный Федеральный 26 августа в 20:48
Общество
Суд признал незаконным отказ мэрии в проведении митинга 31 августа
Московская газета вчера в 04:23
Политика
Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru 04:19
Здоровье
Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты
Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты из-за повышенной нагрузки в июле и августе.
Известия 02:57
Армия и оружие
Принципиально новый вертолёт разрабатывают в России
Холдинг «Вертолёты России» (входит в Ростех) разрабатывает принципиально новую машину.
News.ru вчера в 21:34
Футбол
Санчес прилетел в Милан для завершения перехода в «Интер»
Нападающий английского "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес прибыл в Италию, чтобы завершить свой переход в миланский "Интер".
Газета.Ru 12:44
Кино
Опубликован трейлер нового «Джокера»
Lenta.ru 12:35
Происшествия
Экс-главу Минздрава Украины Богатыреву отправили под арест
Суд избрал Богатыревой меру пресечения в виде ареста, но позволил ей выйти под залог в 6 млн гривен.
REGNUM 11:24
Гаджеты
Samsung готовит три Galaxy S11 и новый Galaxy Fold
Скорее всего корейская компания готовит более упрощенный вариант Galaxy Fold.
Astera 10:21
Политика
Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным, пишут СМИ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался приехать в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники.
РИА Новости 09:47
Общество
Синоптики пообещали теплую осень и позднюю зиму в Москве
По словам Тишковца, наступление климатической зимы сместится как минимум на конец ноября — начало декабря.
Известия 12:15
Общество
Минпросвещения разработало кодекс профессиональной этики для педагогов
Документ был разработан министерством совместно с Общероссийским профсоюзом образования и уточняет устаревший Модельный кодекс профессиональной этики.
RT на русском 00:22
Происшествия
Песков прокомментировал инцидент с полицейскими в Анапе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал действия полицейских, подозреваемых в изнасилованиях в Анапе и Екатеринбурге, сообщает RT.
Газета.Ru 09:13
Политика
На МАКС показали уникальный Су-47
На авиасалоне МАКС-2019, который проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, на статической экспозиции выставили перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут".
Суть событий вчера в 11:48
Армия и оружие
Опубликовано видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
На видеозаписи запечатлен взлет и выполнение элементов «плоского штопора», во время которых истребитель Су-57 крутится в небе.
NewInform 04:01
Политика
Елизавета II одобрила приостановку работы парламента Великобритании
Королева Елизавета II официально одобрила приостановку работы парламента Великобритании с 9-12 сентября по 14 октября.
ТАСС 11:20
Политика
Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России
Олигарх Игорь Коломойский в интервью порталу "Цензор.нет" призвал к частичному снятию антироссийских санкций.
РИА Новости 07:59
Кино
Тайка Вайтити присоединится к новому «Отряду самоубийц»
КиноПоиск 02:10
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24