Василий Кикнадзе: «Семин после ухода с поста главного тренера останется в „Локомотиве“»Спорт-Экспресс 09:25

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе прокомментировал будущее в команде главного тренера Юрия Семина. В мае прошлого года Семин, которому этой весной исполнится 72 года, продлил контракт с клубом по схеме "1+1".

Василий Кикнадзе: «Семин после ухода с поста главного тренера останется в „Локомотиве“»

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