Футбол

Василий Кикнадзе: «Семин после ухода с поста главного тренера останется в „Локомотиве“»Спорт-Экспресс 09:25

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе прокомментировал будущее в команде главного тренера Юрия Семина. В мае прошлого года Семин, которому этой весной исполнится 72 года, продлил контракт с клубом по схеме "1+1".
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Василий Кикнадзе — о тренерской работе Семина: «Он — отличный мотиватор. В свои 72 такой же пламенный боец, как и 15 лет назад»

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Василий Кикнадзе
Российский журналист
Российский журналист и медиаменеджер, телеведущий, спортивный комментатор. С 29 декабря 2018 года - генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив». Сын известного спортивного журналиста Александра Васильевича Кикнадзе.
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Юрий Сёмин
Футболист
Советский футболист, советский и российский тренер. Мастер спорта. Заслуженный тренер РСФСР. Заслуженный тренер Таджикской ССР. Главный тренер московского «Локомотива».
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