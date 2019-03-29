Футбол
Василий Кикнадзе: «Семин после ухода с поста главного тренера останется в „Локомотиве“»Спорт-Экспресс 09:25
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе прокомментировал будущее в команде главного тренера Юрия Семина. В мае прошлого года Семин, которому этой весной исполнится 72 года, продлил контракт с клубом по схеме "1+1".
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Напомним, что Borderlands — серия научно-фантастических шутеров от первого лица, действие которых происходит на вымышленной планете Пандора.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову проработать вопрос о том, чтобы самозанятые таксисты смогли получать разрешения на автомобили без открытия ИП.
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Сбежала уродовавшая россиянок «хирург» из Украины
Обновлено в 09:58
Армия и оружие
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В США не исключают возможности нанесения удара по России в случае нападения Китая при помощи новой крылатой ракеты, замаскированной под грузовой контейнер.
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Футбол
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Армия и оружие
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