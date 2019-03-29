Футбол
Василий Кикнадзе: «Семин после ухода с поста главного тренера останется в „Локомотиве“»Спорт-Экспресс 09:25
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе прокомментировал будущее в команде главного тренера Юрия Семина. В мае прошлого года Семин, которому этой весной исполнится 72 года, продлил контракт с клубом по схеме "1+1".
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Культура
Михаил Пореченков стал народным артистом РФ
Актёру Михаилу Пореченкову присвоено звание народного артиста РФ. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.
Обновлено в 10:30
Армия и оружие
Завершающий этап госиспытаний ЗРК «Витязь» проходит на полигоне Ашулук
На полигоне Ашулук в Астраханской области проходит завершающий этап государственных испытаний зенитного ракетного комплекса С-350 "Витязь".
Обновлено в 09:37
Финансы
Уровень долговой нагрузки россиян приблизился к историческому пику
Долговая нагрузка россиян сегодня составляет 9,9%. Такой вывод,как сообщает агентство ТАСС, содержится в презентации директора департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой.
Обновлено в 05:18
Авто
Автомобили в странах ЕС оснастят алкотестерами
Если все инстанции одобрят новые поправки, то с 2022 года на всех автомобилях, которые будут продаваться на территории ЕС, в обязательном порядке должны устанавливать алкотестеры с системой блокировки двигателя.
Обновлено в 11:51
Происшествия
Россиянин убил внука и похитил еще двоих
«Как полагает следствие, к убийству малолетнего ребенка и похищению двух других своих малолетних внуков оказался причастен их дед 1952 года рождения, который после убийства похитил двух малолетних братьев погибшего, вывез их на своем автомобиле за пределы городского округа Заречный», — пояснил он.
Обновлено в 11:41
Общество
В Минтруде предложили доплачивать россиянам за неудобный график
Министерство труда России планирует разработать методики оценки влияния интеллектуальных нагрузок на работе на здоровье сотрудников и обязать работодателей доплачивать за неоптимальные условия труда.
Обновлено вчера в 21:16
Авто
В Москве и Питере продается 45% всех премиальных машин в РФ
Лучшим среди провинциальных городов стал Екатеринбург, в котором было куплено 2,7 тыс. премиальных машин.
Обновлено вчера в 10:58
Происшествия
WSJ узнала предварительную причину крушения Boeing в Эфиопии
Согласно предварительным выводам экспертов, причиной катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии мог стать сбой в бортовой системе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, «Система улучшения характеристик маневренности»).
Обновлено в 06:16
Экономика
«Копилка» «Сургутнефтегаза» приближается к суверенному фонду России
Часть чистой прибыли «Сургутнефтегаза» бумажная – 509 млрд руб. компания получила благодаря валютной переоценке.
Обновлено в 11:59
Происшествия
Экс-министра строительства Ростовской области взяли под стражу
В пятницу, 29 марта, в Ростове-на-Дону на два месяца заключили под стражу бывшего министра строительства Ростовской области Николая Безуглова.
Обновлено в 11:50
Происшествия
В Татарстане СК завел дело после массового отравления детей в бассейне
Следствие завело дело по факту отравления восьми детей после посещения бассейна в Татарстане, сообщает следственное управление СК РФ по республике.
Обновлено в 11:27
Экономика
ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации
В ПФР рассказали, как изменится размер пенсий после индексации, которая пройдет 1 апреля.
Обновлено в 07:49
Политика
Британский парламент в третий раз отклонил сделку Мэй по Brexit
Британский парламент в третий раз отказался поддержать предложенное премьер-министром Терезой Мэй соглашение по выходу страны из ЕС, сообщается в твиттере нижней палаты.
Обновлено в 10:51
Футбол
Орлов раскрыл секрет, почему не играет Маркизио
Обновлено в 10:31
Единоборства
Боксера отстранили от боев за поцелуй журналистки
Обновлено в 11:31
Спорт
Лучший биатлонист мира не смог выиграть медаль чемпионата страны
Биатлонист Синдре Петтерсен выиграл индивидуальную гонку на чемпионате Норвегии, проходящем в Оле.
Обновлено в 10:28
Транспорт
У «Лахта Центра» в Петербурге построят новый мост
Обновлено в 10:49
Армия и оружие
Болтон предостерёг от размещения в Венесуэле иностранных военных
США будут рассматривать размещение вооружённых сил стран, которые находятся за пределами Западного полушария, в Венесуэле как «прямую угрозу международному миру и безопасности в регионе».
Обновлено в 10:18
Происшествия
В Москве завели дело на няню, истязавшую двойняшек
СК завел уголовное дело на няню, которая избивала двойняшек на северо-западе Москвы, она задержана, сообщается на сайте столичного главка ведомства.
Обновлено в 06:50
Происшествия
В Воронеже вынесли приговор за убийство 22-летнего морпеха
Воронежский облсуд вынес приговор по резонансному уголовному делу об убийстве 22-летнего Павла Кузовкина.
Обновлено в 08:47
Гаджеты
Sony закрывает мобильное подразделение
Корпорация Sony объявила о том, что планирует объединить три ранее независимых подразделения в одно.
Обновлено в 11:14
Политика
«Нафтогаз» опять предрекает срыв запуска «Северного потока-2»
Коболев рассчитывает на то, что в случае срыва сроков строительства газопровода России придется заключить контракт о транзите газа по территории Украины.
Обновлено в 12:09
Политика
Китай потребовал от США перестать поливать его грязью
Пекин считает, что США должны прекратить фабриковать слухи и «поливать грязью» Китай.
Обновлено в 10:15
Общество
Крупнейший производитель троллейбусов заявил о массовых увольнениях
Крупнейший производитель троллейбусов – завод «Тролза» – предупредил правительство Саратовской области о возможном увольнении половины сотрудников.
Обновлено в 09:58
Технологии
Новая нейросеть может заполнять резюме по фотографии человека
Новая нейросеть, которая была разработана сервисом по поиску работы SuperJob, может заполнять резюме по фотографии человека.
Обновлено в 04:20
Общество
Собянин открыл завод по производству насосного оборудования
Обновлено в 07:47
Экономика
С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО
С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
Обновлено в 00:39