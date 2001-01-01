Футбол
Василий Кикнадзе: «Хотел пообщаться с болельщиками после закрытия трансферного окна, но могу и сегодня»Спорт-Экспресс вчера в 14:44
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе на встрече с болельщиками ответил на вопрос о том, когда состоится его встреча с поклонниками команды.
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Василий Кикнадзе: «Хотел пообщаться с болельщиками после закрытия трансферного окна, но могу и сегодня»
Спорт-Экспрессвчера в 14:44
Кикнадзе ответил фанатам «Локомотива» по поводу 35 минут молчания в матче за Суперкубок России
RT на русскомвчера в 16:24
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