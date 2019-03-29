Василий Кикнадзе: «Есть что обсудить с Геркусом по итогам аудита»Спорт-Экспресс 09:45

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе намерен встретиться со своим предшественником Ильей Геркусом, чтобы обсудить моменты, связанные с аудитом клуба. Кикнадзе был назначен гендиректором "Локомотива" в конце декабря прошлого года.

Василий Кикнадзе: «Есть что обсудить с Геркусом по итогам аудита»

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