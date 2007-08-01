Футбол

Василий Карасев: Если обыграем «Тренто», выходим дальше
Советский спорт
07:52

Главный тренер Зенита Василий Карасев прокомментировал предстоящий матч восьмого тура группового этапа Еврокубка с Тренто. Важный домашний матч, приводит слова Карасева официальный сайт клуба. Если мы выигрываем, выходим дальше.
Советский спорт07:52

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Тренер БК «Зенит»: Будем играть с «Тренто» от защиты

Нева Спорт08:03

Василий Карасев: Если обыграем «Тренто», выходим дальше

Советский спорт07:52

Карасёв: если обыграем «Тренто», выходим дальше, поэтому будем играть от защиты

Чемпионат07:17
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Тренер сборной Египта назвал условие ухода Салаха из «Ливерпуля»

Главный тренер сборной Египта Хавьер Агирре высказал мнение, что нападающий команды Мохамед Салах покинет «Ливерпуль», если не завоюет трофеи вместе с английской командой.
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Василий Карасев
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Советский и российский баскетболист, тренер. Рост 194 см. Заслуженный мастер спорта России. С 2 августа 2013 года главный тренер мужской сборной России по баскетболу. Под его руководством на групповом этапе чемпионата Европы команда заняла последнее место, последовательно проиграв 4 матча из 5: сборным Италии, Греции, Швеции, Финляндии, и выиграв лишь последний против сборной Турции, а также пропустила 400 очков - наибольшее число среди всех 24 участников предварительного этапа. Занятое сборной по итогам турнира место стало худшим её результатом на евробаскетах. C 29 ноября 2013 года тренером мужской сборной России по баскетболу стал Евгений Пашутин.
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Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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