Футбол
Василий Баскаков: «Руководство не ставило задачи на переходные матчи»Горобзор.ру 13:42
Главный тренер футбольного клуба «Томь» Василий Баскаков прокомментировал поражение от «Уфы» со счетом 0:2 в первом стыковом матче.
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