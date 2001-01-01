Футбол

Василий Баскаков: «Руководство не ставило задачи на переходные матчи»Горобзор.ру вчера в 13:42

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Главный тренер футбольного клуба «Томь» Василий Баскаков прокомментировал поражение от «Уфы» со счетом 0:2 в первом стыковом матче.
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Тренер «Томи» о стыках: «Сами себе поставили задачу – побеждать в каждом матче»

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Василий Баскаков: «Руководство не ставило задачи на переходные матчи»

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Российские космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце

В открытый космос для проведения работ на внешней поверхности станции вышли российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин.
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Василий Владимирович Баскаков
Футболист
Советский и российский футболист и тренер. Выступал на позиции защитника. В настоящее время является главным тренером футбольного клуба «Томь».
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