Футбол
Василий Баскаков: «Руководство не ставило задачи на переходные матчи»Горобзор.ру вчера в 13:42
Главный тренер футбольного клуба «Томь» Василий Баскаков прокомментировал поражение от «Уфы» со счетом 0:2 в первом стыковом матче.
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Тренер «Томи» о стыках: «Сами себе поставили задачу – побеждать в каждом матче»
Sports.ruвчера в 21:58
Баскаков считает что состав «Томи» не отличается от команд, которые играют в премьер-лиге
Спорт-Экспрессвчера в 14:12
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Космос
Эксперт РАН: только опытные космонавты должны лететь в лунные и марсианские миссии
В рамках проекта российской лунной программы, которую ранее представил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, высадка первых космонавтов РФ на поверхность искусственного спутника Земли намечена на 2030 год.
Обновлено вчера в 02:08
Политика
«Роскосмос» ответил Пентагону на запрет использования российских ракет
"Роскосмос" осудил решение Пентагона запретить использование российской техники при проведении космических пусков, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 13:16
Общество
Россияне признались в нелюбви к Москве и желании стать москвичами
Основными причинами антипатии к столице, как показало исследование, стали финансовая обеспеченность москвичей (56 процентов опрошенных считают, что «все деньги страны в Москве»), их высокомерие, лень и нелюбовь к жителям других регионов (24, 12 и 8 процентов респондентов соответственно).
Обновлено вчера в 15:05
Наука
На дне Северного моря найдена затонувшая страна
Ученые Университета Бредфорда (Великобритания) обнаружили в Северном море следы страны, когда-то бывшей выше уровня моря.
Обновлено вчера в 05:15
Происшествия
Двух офицеров московского СКР задержали за взятку в 1 млн рублей
По информации «МК», был задержан руководитель московского отдела на воздушном и водном транспорте СКР Дмитрий Коровин и его заместитель Александр Задорин.
Обновлено вчера в 09:02
Армия и оружие
Корабль ВМС США вошел в Балтийское море
Командно-штабной корабль ВМС США Mount Whitney вошел в акваторию Балтийского моря через датский пролив Большой Бельт.
Обновлено вчера в 15:59
Политика
Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы
Российская и китайская части моста Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур состыкованы, во время церемонии строители двух государств установили болты на замыкающем блоке и доложили об успешном завершении операции, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Обновлено вчера в 22:11
Общество
Россия удвоит траты на распространение и продвижение русского языка
В 2019–2025 годах на распространение и продвижение русского языка Россия планирует потратить 7,4 млрд рублей.
Обновлено вчера в 15:00
Культура
Джоан Роулинг выпустит четыре новых книги о мире Гарри Поттера
Обновлено вчера в 16:21
Общество
Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой
Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».
Обновлено вчера в 12:28
Политика
Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое
По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля в марте после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено вчера в 20:24
Шоу-бизнес
Екатерина Порубель: «Когда мамы не стало, было ощущение облегчения»
Обновлено вчера в 18:00
Политика
Трамп вводит пошлины против Мексики из-за наплыва мигрантов
Президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин на импорт мексиканских товаров, если Мексика не решит проблему с наплывом мигрантов из Центральной Америки.
Обновлено вчера в 20:08
Здоровье
В Елизаветинском хосписе пройдет благотворительная акция
Благотворительная акция, посвященная Дню защиты детей, пройдет в Елизаветинском хосписе в Истре.
Обновлено вчера в 13:08
Политика
В Киеве анонсировали возможную встречу в «нормандском формате» в июле
В июне 2014 года в рамках празднования в Шато-де-Буневиль была проведена первая встреча в формате так называемой нормандской четверки — России, Украины, Франции и Германии.
Обновлено вчера в 16:36
Футбол
Семь игроков «Зенита» назвали Дзюбу лучшим футболистом чемпионата
Обновлено вчера в 18:07
Здоровье
Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
Обновлено вчера в 01:01
Происшествия
МВД пресекло вывоз за границу более 60 мешков с бивнями мамонта
Обновлено вчера в 23:08
Космос
Российские космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце
В открытый космос для проведения работ на внешней поверхности станции вышли российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин.
Обновлено 29 мая в 16:42
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $65 за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $65 за баррель впервые с 8 марта 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 15:43
Политика
Арабские страны обсуждают в Мекке политику против Ирана
Как заявил перед началом саммита король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд, монархия призывает обсудить "агрессивные" намерения Тегерана и их "последствия" для региона.
Обновлено вчера в 14:35
Финансы
В Счётной палате предложили расширить использование маткапитала
Аудитор Счётной палаты России Светлана Орлова в беседе с РИА Новости сообщила, что сумма отложенных обязательств государства по материнскому капиталу на 1 января 2019 года достигла 1,5 триллиона рублей.
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия
Пострадавшего в Косово россиянина из миссии ООН доставили в Белград
Российский сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков, пострадавший во вторник от действий косовоалбанской полиции, доставлен в Белград на лечение, сообщила РИА Новости пресс-служба посольства России в Сербии.
Обновлено вчера в 12:38
Здоровье
Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в кафе и ресторанах
Ранее сообщалось, что Совет Федерации может выступить с инициативой запрета курения кальянов в ресторанах, этой тему обсудят на совещании 31 мая.
Обновлено вчера в 20:16
Космос
NASA: Полное солнечное затмение произойдет 2 июля
Ученые NASA рассказали об ожидаемом полном солнечном затмении, которое должно состояться 2 июля и продлиться около 4 минут и 33 секунд.
Обновлено вчера в 01:56
Общество
В Екатеринбурге представили сквер с храмом, скейтодромом и танцполом
В ролике подчёркнуто, что гуляющая у сквера молодёжь тоже останется «в выигрыше»: рядом с фонтаном у театра Драмы установят полноценный скейтодром, а рядом с ним — относительно небольшой танцпол, где можно будет развлечься.
Обновлено вчера в 12:38
Происшествия
Пятеро детей пострадали на перевернувшемся батуте в Улан-Удэ
Обновлено вчера в 05:32
Кино
Бурятские фильмы покажут на Забайкальском кинофестивале
Обновлено вчера в 22:05
Баскетбол
Казинс сыграет в финальной серии НБА с «Торонто», сообщили СМИ
Центровой "Голден Стэйт" Демаркус Казинс примет участие в первом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации с "Торонто", сообщается в микроблоге ESPN в Twitter.
Обновлено вчера в 14:23
Финансы
Правительство предлагает выделить 4 млрд рублей на доплаты к пенсиям
В целом предлагается выделить дополнительные 4,7 млрд рублей на госпрограмму "Социальная поддержка граждан" в 2019 году, из которых 4,3 млрд уйдут на "софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии".
Обновлено вчера в 05:31