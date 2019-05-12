Василевский вошёл в символическую сборную ЧМ-2019RT на русском вчера в 16:56

Вратарь сборной России Андрей Василевский попал в символическую сборную чемпионата мира по хоккею — 2019.

Политика В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24» Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".

Авто АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за опасной проблемы Ресурсу "Лада.онлайн" стало известно о том, что АвтоВАЗ отзовет у владельцев внедорожные хэтчбеки Lada Xray Cross, у которых обнаружилась опасная проблема с рулевым управлением.

Музыка Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети» Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.

Шоу-бизнес Настя Каменских призналась Верке Сердючке, что хочет детей Для гостей спела Верка Сердючка (Андрей Данилко). Артист — коллега Каменских по проекту X Factor.

Общество Приморские выпускники попросили прощения за скандальный флешмоб Руководство школы во Владивостоке, где ученики сняли скандальное видео, не применило к ним мер воздействия, при этом сами участники ролика попросили прощения и признали свою вину, сообщила РИА Новости директор учебного заведения Галина Пугина.

Экономика В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин По данным украинской стороны, импорт стеклотары из России превысил 8 миллионов долларов — это почти в два раза больше, чем годом ранее.

Космос Роскосмос назвал дату запуска нового спутника на орбиту Запуск РКН "Протон-М" с российским спутником связи "Ямал0301" состоится 30 мая На космодроме Байконур состоялся вывоз ракеты космического назначения "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и российским спутником связи "Ямал-601" на стартовый комплекс.

Авто Renault и Fiat Chrysler обсуждают возможное слияние Благодаря возможному слиянию автокомпаний станет возможным значительно активизировать деятельность в Соединенных Штатов и Европе, где спрос на технику остается достаточно высоким.

Политика В России могут ужесточить правила призыва в армию Министерство обороны России предложило внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медицинской комиссии призывниками, сообщают 27 мая Известия.

Футбол «Спартак» установил клубный антирекорд В матче 30-го тура "Спартак" в гостях уступил "Оренбургу" (0:2). Таким образом, за весь розыгрыш чемпионата России "Спартак" забил 36 голов - это худший результат в российской истории клуба.

Общество Генпрокуратура подготовила иск к Пушкареву Генпрокуратура России подготовила иск к экс-главе администрации Владивостока Игорю Пушкареву на сумму в 3,2 миллиарда рублей, сообщает корреспондент The Moscow Post.

Кино Названы лауреаты Каннского кинофестиваля На Лазурном берегу завершается 72-й Каннский кинофестиваль. Были вручены награды основного конкурса.

Транспорт Таксистам могут запретить работать сверх нормы Водителям такси в России могут запретить работать сверх нормы, соответствующие поправки внесены в законопроект об агрегаторах такси ко второму чтению в Госдуме.

Гаджеты В Windows прекратили работать с Huawei Американская компания прекратила принимать новые заказы от Huawei на аппараты под управлением ОС Windows.

Общество Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов» В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".

Происшествия В Мурманской области загорелись два склада Два склада загорелись утром в понедельник на въезде в город Кола недалеко от Мурманска, площадь пожара составила около 800 квадратных метров, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МЧС.

Экономика В Auchan зачастили арендодатели Владельцы помещений взыскивают долги с сети Французская сеть Auchan столкнулась с трудностями в России.

Экономика В Москве выросли цены на полисы ОСАГО "Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".

Политика Гитанас Науседа побеждает на выборах президента Литвы Экономист Гитанас Науседа побеждает во втором туре президентских выборов в Литве после обработки данных на всех избирательных участках, свидетельствуют результаты, опубликованные на сайте ЦИК.

Общество В России стартовал основной период сдачи ЕГЭ В российских школах 27 мая стартовал основной этап Единых государственных экзаменов (ЕГЭ). Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.