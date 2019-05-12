ЧМ по хоккею

Василевский вошёл в символическую сборную ЧМ-2019RT на русском вчера в 16:56

Канада
Финляндия
1 – 3
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Финал, вчера
Ши Теодор
11'
23'
Марко Анттила
43'
Марко Анттила
56'
Харри Песонен
Россия
Б 
3 – 2
Чехия
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Вратарь сборной России Андрей Василевский попал в символическую сборную чемпионата мира по хоккею — 2019.
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