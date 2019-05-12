ЧМ по хоккею

Василевский вошёл в символическую сборную ЧМ-2019RT на русском 16:56

Россия
Чехия
3 – 2
победа по буллитам
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Матч за третье место, сегодня
Михаил Григоренко
13'
14'
Михал Ржепик
19'
Доминик Кубалик
Артём Анисимов
21'
Никита Гусев
65'
Канада
1 – 3
Финляндия
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Вратарь сборной России Андрей Василевский попал в символическую сборную чемпионата мира по хоккею — 2019.
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