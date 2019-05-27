Василевский вошёл в символическую сборную ЧМ-2019RT на русском вчера в 16:56

Вратарь сборной России Андрей Василевский попал в символическую сборную чемпионата мира по хоккею — 2019.

Спорт день за днем

Политика Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".

Авто АвтоВАЗ отзывает LADA XRAY из-за дефекта рулевого управления Напомним, 26 июня 2018 года LADA XRAY уже попадал под отзыв из-за дефекта рулевого управления, тогда под кампанию попали более 7 тысяч экземпляров модели.

Футбол Адиев покидает пост тренера «Анжи» Напомним, что в последнее время «Анжи» переживает серьёзные финансовые трудности.

Экономика Крупные страховщики увеличили стоимость полисов ОСАГО в Москве На прошлой неделе две крупных российских компании на рынке ОСАГО — «Альфастрахование» и «Ингосстрах» — повысили базовые ставки по обязательному страхованию автогражданской ответственности в Москве.

Общество Во Владивостоке выпускники извинились за скандальный флешмоб Директор владивостокской школы №74, выпускники которой устроили скандальный флешмоб в откровенных нарядах, попросила закрыть эту тему, чтобы учащиеся смогли спокойно готовиться к экзаменам.

Авто Новая Toyota Avanza продолжает вызывать ажиотажный спрос Обновленный компактвэн Toyota Avanza (Veloz), вышедший на индонезийский рынок осенью прошлого года, сразу «спровоцировал» всплеск продаж.

Политика В Раде оценили последствия возможного дефолта на Украине Население обнищает и вряд ли сможет выжить, если Киев вскоре объявит дефолт, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

Политика Пушков отреагировал на нападение главы района Хакасии на журналиста Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал нападение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента телеканала "Россия 24".

Экономика Вилки и ложки принесли России миллиарды Экспорт столовых приборов и инструментов из металла в 2018 году принес российским компаниям 50,1 миллиарда рублей, подсчитали авторы исследования компании FinExpertiza (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Происшествия Кличко показал видео треснувшего в Киеве моста Мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке опубликовал видео с новым стеклянным пешеходным мостом, который треснул через день после открытия.

Общество Экзамены по литературе и географии открывают основной период ЕГЭ Основной период Единого государственного экзамена (ЕГЭ) начнется в понедельник для десятков тысяч выпускников 2019 года.

Экономика Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет «Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.

Общество Васильева объяснила, как связана травля учителей с буллингом в школах Травля учителей и буллинг в российских школах являются звеньями одной цепи, считает глава Минпросвещения РФ Ольга Васильева.

Музыка Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети» Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.

Экономика Путин поддержал проект морского порта в Калининградской области Президент РФ Владимир Путин поддержал проект глубоководного морского порта в поселке Янтарный Калининградской области, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".

Политика Путину доверяет только треть россиян В рейтинге доверия политикам показатель президента Владимира Путина составил всего 31,7%. Вторую и третью позиции в списке, согласно данным опросов с 13 по 19 мая, занимают Сергей Шойгу (14,8%) и Сергей Лавров (13%), сообщает ВЦИОМ.

Экономика В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин По данным украинской стороны, импорт стеклотары из России превысил 8 миллионов долларов — это почти в два раза больше, чем годом ранее.

Политика В правительстве Германии посоветовали евреям не носить кипы Ранее главный раввин России Берл Лазар заявил, что антисемитизм в Европе вновь поднимает голову, в то время как в России к евреям относятся благоприятно.

Политика Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.

Футбол Аллегри сегодня установит свой последний рекорд в «Ювентусе» Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри сегодня установит свой последний рекорд в Серии А. Напомним, что после матча 38-го тура чемпионата Италии наставник покидает туринцев.

Происшествия Сибирских школьников выписали после отравления крысиным ядом Новосибирских школьников, которых госпитализировали с отравлением крысиным ядом, выписали из больницы.

Экономика В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.