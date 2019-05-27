ЧМ по хоккею
Василевский вошёл в символическую сборную ЧМ-2019RT на русском вчера в 16:56
Канада—
Финляндия
1 – 3
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Финал, вчера
Ши Теодор
|11'
|23'
Марко Анттила
|43'
Марко Анттила
|56'
Харри Песонен
Вратарь сборной России Андрей Василевский попал в символическую сборную чемпионата мира по хоккею — 2019.
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