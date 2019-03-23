Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» прервать победную серию «Тампы»RT на русском 01:09

В составе «Сент-Луиса» забили Роберт Томас, Александер Стин, Владимир Тарасенко и Брэйден Шенн. У «Тампы» голы на счету Алекса Киллорна, Брейдена Пойнта и Стивена Стэмкоса. Помимо забитой шайбы, нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отличился голевой передачей.

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