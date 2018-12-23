Общество

Васильева назвала предельную норму «домашки» для школьников
РИА Новости
11:22

Министр просвещения Ольга Васильева рассказала, сколько школьники должны тратить времени на домашнюю работу. Она отметила, что школы во многом автономны и вопрос содержания и объема домашнего задания — это ответственность конкретной образовательной организации и конкретного педагога.
РИА Новости11:22
Ольга Васильева
Предельная нагрузка на ребенка строго регламентирована: в первом классе домашнее задание не задают, во 2–3-х классах школьник не должен тратить на него больше полутора часов, в 4–5-х классах допускается максимум два часа, в 6–8-х — 2,5 часа, в 9–11-х — до 3,5 часов.
— Ольга Васильева, российский политикКрасная весна 12:46
с чего всё началось

Образ образования

Об этом на "Деловом завтраке" в "Российской газете" рассказала министр просвещения РФ Ольга Васильева.
Российская газета10:25

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Васильева рассказала, почему школьники тратят много времени на домашние задания

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Министр просвещения назвала норму домашнего задания для школьников

РБК14:00

Васильева рассказала, сколько «домашки» можно задавать школьникам

РЕН ТВ13:36

Васильева назвала максимальный объем «домашки» для школьников

Известия13:36

Васильева рассказала, сколько «домашки» можно задавать школьникам

Вести.Ru12:11

Васильева назвала предельную норму «домашки» для школьников

РИА Новости11:22

Ольга Васильева подсчитала оптимальный объём домашних заданий для школьников

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Российский политик, историк, религиовед. Министр просвещения Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Доктор исторических наук, профессор, действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса.
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