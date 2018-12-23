Общество
Васильева рассказала, сколько «домашки» можно задавать школьникам
Васильева рассказала, сколько «домашки» можно задавать школьникамВести.Ru12:11
Министр просвещения России Ольга Васильева рассказала, сколько домашних заданий учителя имеют право задавать школьникам. Выступая на деловом завтраке в "Российской газете", она напомнила, что предельная нагрузка на ребенка строго регламентирована.
Вести.Ru12:11
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Предельная нагрузка на ребенка строго регламентирована: в первом классе домашнее задание не задают, во 2–3-х классах школьник не должен тратить на него больше полутора часов, в 4–5-х классах допускается максимум два часа, в 6–8-х — 2,5 часа, в 9–11-х — до 3,5 часов.
— Ольга Васильева, российский политикКрасная весна 12:46
с чего всё началось
Об этом на "Деловом завтраке" в "Российской газете" рассказала министр просвещения РФ Ольга Васильева.Российская газета10:25
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