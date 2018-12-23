Общество

Васильева рассказала, сколько «домашки» можно задавать школьникам
Вести.Ru
12:11

Министр просвещения России Ольга Васильева рассказала, сколько домашних заданий учителя имеют право задавать школьникам. Выступая на деловом завтраке в "Российской газете", она напомнила, что предельная нагрузка на ребенка строго регламентирована.
Вести.Ru12:11
Ольга Васильева
Предельная нагрузка на ребенка строго регламентирована: в первом классе домашнее задание не задают, во 2–3-х классах школьник не должен тратить на него больше полутора часов, в 4–5-х классах допускается максимум два часа, в 6–8-х — 2,5 часа, в 9–11-х — до 3,5 часов.
— Ольга Васильева, российский политикКрасная весна 12:46
с чего всё началось

Образ образования

Об этом на "Деловом завтраке" в "Российской газете" рассказала министр просвещения РФ Ольга Васильева.
Российская газета10:25

Подробнее о событии

Васильева рассказала, почему школьники тратят много времени на домашние задания

URA.Ru14:47

Министр просвещения назвала норму домашнего задания для школьников

РБК14:00

Васильева рассказала, сколько «домашки» можно задавать школьникам

РЕН ТВ13:36

Васильева назвала максимальный объем «домашки» для школьников

Известия13:36

Васильева рассказала, сколько «домашки» можно задавать школьникам

Вести.Ru12:11

Васильева назвала предельную норму «домашки» для школьников

РИА Новости11:22

Ольга Васильева подсчитала оптимальный объём домашних заданий для школьников

Говорит Москва13:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 19:42, Ашберн
Общество

Вдова убитого посла вступилась за детей брянских чиновников

Обновлено в 10:54
Общество

Россияне выбрали имена еще пяти аэропортам

Россияне выбрали имена выдающихся деятелей страны еще для пяти аэропортов во втором туре конкурса «Великие имена России».
Обновлено в 18:32
Общество

Экс-журналист Spiegel собирал с читателей «пожертвования для сирот»

Бывший журналист немецкого журнала Der Spiegel Клаас Релотиус собирал деньги со своих читателей. Об этом сообщается на сайте издания.
Обновлено в 10:46
Общество

Вандалы залили искусственной кровью звезду Трампа на «Аллее славы»

Вандалы залили искусственной кровью звезду президента США Дональда Трампа на «Аллее славы» в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 13:08
Общество

Самый большой в мире елочный шар появился в Дубае

Самый большой в мире новогодний шар был установлен в воскресенье в торгово-развлекательном центре The Dubai Mall.
Обновлено в 19:11
Общество

В центре Москвы открылась 100-метровая ледяная горка

«На переходе от Манежной площади к площади Революции открылась полюбившаяся москвичам большая ледяная горка длиной 100 м», — написал градоначальник в Twitter.
Обновлено в 15:39
Общество

В Австралии обнаружили морское «чудовище» с десятками щупалец

Житель города Брум в Западной Австралии Трэвис Пауэр обнаружил на пляже причудливое морское существо с десятками щупалец и гигантским ртом, сообщает Daily Express.
Обновлено в 09:42
Общество

Умер спортивный фотограф Лев Бородулин

Советский и израильский спортивный фотограф и коллекционер Лев Бородулин умер 21 декабря.
Обновлено в 04:27
Здоровье

Телеканал «Россия 1» расхвалил лженауку

На телеканале «Россия 1» вышел сюжет о пользе гомеопатии, которую официально признали лженаукой.
Обновлено в 15:07
Общество

The Sun узнал, как флиртуют стюардессы

Британский таблоид The Sun опросил бортпроводниц и узнал, что они говорят специальную фразу, если хотят показать пассажиру, что он вызвал у них симпатию.
Обновлено в 14:59
Общество

В Крыму объявлено штормовое предупреждение

Обновлено в 06:54
Общество

Российских детей отправили в лабиринт без выхода

Издание отметило, что строительство лабиринта еще не закончено. Объект должны сдать 29 декабря, вход и выход вырезать не успели.
Обновлено в 16:28
Транспорт

«Желтые жилеты» дошли до Сокольников

Обновлено в 09:10
Общество

Скончался последний участник восстания в Варшавском гетто

Последний выживший участник восстания в Варшавском гетто Симха Ротем (Ратайзер) умер в Израиле в возрасте 94 лет.
Обновлено в 05:11
Общество

Госдеп не располагает данными о пострадавших из-за цунами в Индонезии американцах

Госдепартамент не располагает данными о том, что в результате разрушительного цунами в Индонезии пострадали американские граждане, однако готовы оказывать любую поддержку, если станет известно о таких случаях.
Обновлено в 16:43
ещё по теме
Васильева Ольга Юрьевна
Российский политик
Российский политик, историк, религиовед. Министр просвещения Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Доктор исторических наук, профессор, действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное