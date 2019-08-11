Ольга Васильева: С первого сентября 2020 года планируем исключить почти 100 позиций из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования (СПО).

с чего всё началось

Мы точно знаем, что за прошедшие пять лет на них никто или почти никто не поступал. Некоторые устарели содержательно, другие профессии в принципе исчезают. Третьи изменились так, что необходимые навыки можно получить на краткосрочных курсах.

Министр просвещения Ольга Васильева рассказала о новых профессиях, которые появятся в российских колледжах. Об этом она сообщила в интервью "Российской газете". По ее словам, в ближайшее время в колледжах появятся сразу несколько специальностей, связанных с робототехникой.

В Минпросвещения рассказали о новых профессиях в российских колледжах

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