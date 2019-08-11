Общество
В Минпросвещения рассказали о новых профессиях в российских колледжахГазета.Ru 05:41
Министр просвещения Ольга Васильева рассказала о новых профессиях, которые появятся в российских колледжах. Об этом она сообщила в интервью "Российской газете". По ее словам, в ближайшее время в колледжах появятся сразу несколько специальностей, связанных с робототехникой.
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Мы точно знаем, что за прошедшие пять лет на них никто или почти никто не поступал. Некоторые устарели содержательно, другие профессии в принципе исчезают. Третьи изменились так, что необходимые навыки можно получить на краткосрочных курсах.
— Ольга Васильева, российский политикТелеканал 360° 05:08
с чего всё началось
Ольга Васильева: С первого сентября 2020 года планируем исключить почти 100 позиций из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования (СПО).Российская газета01:28
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