Экономика
Васильев рассказал о достижениях Махачкалинского морского портаЛезги газет 10:40
На проходящем в Северной столице РФ деловом завтраке в рамках Международного экономического форума-2019, который посвящен теме «Россия 2024: как совместить стабильность и реформы», Герман Греф – Председатель правления ПАО «Сбербанк», назвал Республику Дагестан тем регион, где происходят реформы.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 17:15, Ашберн
Автоспорт
Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Канады
Гонщик "Феррари" Шарль Леклер показал лучшее время во второй сессии свободных заездов седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады, который проходит в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева.
Обновлено в 15:55
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено вчера в 16:20
Футбол
«Реал» объявил о переходе Эдена Азара
Обновлено в 16:34
Футбол
«Манчестер Юнайтед» предложил Мате новый контракт
Как сообщает официальный сайт манкунианцев, 31-летнему хавбеку было предложено новое соглашение.
Обновлено в 12:48
Шоу-бизнес
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Обновлено в 09:50
Политика
Путин рассказал, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах
Президент РФ Владимир Путин рассказал, почему не поздравил украинского лидера Владимира Зеленского после победы на выборах главы Незалежной.
Обновлено в 10:12
Авто
В Ташкенте замечены новые автомобили Chevrolet Traverse и Trailblazer - фото
В Ташкенте замечены новые автомобили Chevrolet Traverse и Trailblazer - фото Напомним, GM Uzbekistan презентовала новые модели автомобилей в конце мая этого года.
Обновлено вчера в 04:14
Общество
Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось
Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес
Дайнеко считает, что лучше иметь целлюлит на бедрах, чем в мозгах
Знаменитость укорила ее: лучше иметь целлюлит на бедрах, чем в мозгах.
Обновлено в 06:43
Технологии
Население Сибири может увеличиться на миллиард человек
Население Сибири может увеличиться на миллиард человек. К массовому переселению приведут климатические изменения, прогнозируют ученые.
Обновлено в 03:03
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.
Обновлено в 02:59
Экономика
На деловом завтраке «Сбербанка» на ПМЭФ не поверили в нацпроекты
Глава "Сбербанка" Герман Греф предложил проголосовать - помогут ли нацпроекты обеспечить темпы роста выше средних мировых.
Обновлено в 03:05
Армия и оружие
Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео
В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 09:15
Кино
Софи Тернер указала на виновника киноляпа в «Игре престолов»
Известная британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале «Игра престолов», думает, что разобралась с поиском виновного в киноляпе со стаканом кофе.
Обновлено в 14:45
Политика
Рогозин предложил Китаю совместно создать лунную базу
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил Китаю заняться совместным созданием лунной базы для мониторинга космического пространства и изучения дальнего космоса.
Обновлено в 13:30
Наука
Броня из пены защитит военную технику от пуль
Американские учёные продемонстрировали броню из особого материала, которая эффективно защищает от обычных и бронебойных пуль крупного калибра.
Обновлено вчера в 11:16
Авто
В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus
Ранее глава Sollers Вадим Швецов раскрыл некоторые детали нового внедорожника, производство которого может быть начато в 2020 или 2021 годах.
Обновлено в 07:40
Футбол
Спортивный директор ФК «Крылья Советов» уволен из клуба
Отправлен в отставку спортивный директор Александр Шикунов, сообщил «РИА Новости» губернатор региона Дмитрий Азаров.
Обновлено в 14:39
Энергетика
«Северный поток – 2» профинансирован на 80%
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что все партнеры подтвердили свое участие в строительстве газопровода «Северный поток – 2». Об этом в пятницу, 7 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 14:30
Армия и оружие
Российские военные отступили в Сирии
Обновлено в 12:34
Футбол
Украина — Сербия 5:0
Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
Обновлено в 16:36
Армия и оружие
Армия Сирии отразила наступление боевиков на севере Хамы
Сирийские войска отразили атаку боевиков на вертолетную базу в провинции Хама.
Обновлено вчера в 21:53
Армия и оружие
«Азов»* назвал имена уничтоженных ополченцами Донбасса карателей
Минувшей ночью на Светлодарской дуге в Донбассе погибли двое карателей нацистского полка "Азов"* - Пругло и Олексюк.
Обновлено в 06:25
Политика
Украина арестовала пять «Русланов» российской авиакомпании
Подольский районный суд Киева арестовал пять самолетов Ан-124 «Руслан» российской авиакомпании «Волга-Днепр» за то, что технологическое обслуживание воздушных судов грузоперевозчик производил в обход украинского авиаконцерна «Антонов».
Обновлено в 14:15