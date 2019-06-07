Экономика

Васильев рассказал о достижениях Махачкалинского морского портаЛезги газет 10:40

На проходящем в Северной столице РФ деловом завтраке в рамках Международного экономического форума-2019, который посвящен теме «Россия 2024: как совместить стабильность и реформы», Герман Греф – Председатель правления ПАО «Сбербанк», назвал Республику Дагестан тем регион, где происходят реформы.
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Губернатор Рязанской области Николай Любимов принимает участие в работе Петербургского международного экономического форума

RuNews24.ru10:20

Реформы или стабильность?

Московский Комсомолец07:25

ПМЭФ. Депутат Госдумы выступил с речью в защиту угнетенного бизнеса

Взгляд-инфо09:42

Вопросы борьбы с коррупцией обсудили за «бизнес-завтраком» в рамках ПМЭФ-2019

РИА Дагестан09:30

Рязанский губернатор принял участие в деловом завтраке Сбербанка

Рязанские ведомости06:07

«Ни один инвестор на форуме не арестован»: Макаров и Шохин высказались о роли силовиков в экономике

НТВ05:13

Защита собственности и налогообложение остаются ключевыми проблемами для предпринимателей в России

Finam.Ru05:00
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 17:15, Ашберн
Общество

В канадском музее турист открыл сейф, который не могли взломать 40 лет

Обновлено в 10:54
Происшествия

Задержан очередной фигурант дела об убийстве спецназовца ГРУ

Обновлено в 15:31
Автоспорт

Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Канады

Гонщик "Феррари" Шарль Леклер показал лучшее время во второй сессии свободных заездов седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады, который проходит в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева.
Обновлено в 15:55
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено вчера в 16:20
Происшествия

Полиция заявила о найденном кокаине в квартире журналиста Голунова

Обновлено в 16:04
Футбол

«Реал» объявил о переходе Эдена Азара

Обновлено в 16:34
Футбол

«Манчестер Юнайтед» предложил Мате новый контракт

Как сообщает официальный сайт манкунианцев, 31-летнему хавбеку было предложено новое соглашение.
Обновлено в 12:48
Шоу-бизнес

Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»

Обновлено в 09:50
Политика

Путин рассказал, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах

Президент РФ Владимир Путин рассказал, почему не поздравил украинского лидера Владимира Зеленского после победы на выборах главы Незалежной.
Обновлено в 10:12
Наука

Секс и переход к размножению половым путём мог быть защитой от рака

Обновлено в 10:15
Авто

В Ташкенте замечены новые автомобили Chevrolet Traverse и Trailblazer - фото

В Ташкенте замечены новые автомобили Chevrolet Traverse и Trailblazer - фото Напомним, GM Uzbekistan презентовала новые модели автомобилей в конце мая этого года.
Обновлено вчера в 04:14
Общество

Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось

Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес

Дайнеко считает, что лучше иметь целлюлит на бедрах, чем в мозгах

Знаменитость укорила ее: лучше иметь целлюлит на бедрах, чем в мозгах.
Обновлено в 06:43
Технологии

Население Сибири может увеличиться на миллиард человек

Население Сибири может увеличиться на миллиард человек. К массовому переселению приведут климатические изменения, прогнозируют ученые.
Обновлено в 03:03
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.
Обновлено в 02:59
Шоу-бизнес

Лолита матом прокомментировала решение суда по долгам за ЖКХ

Обновлено в 16:17
Экономика

На деловом завтраке «Сбербанка» на ПМЭФ не поверили в нацпроекты

Глава "Сбербанка" Герман Греф предложил проголосовать - помогут ли нацпроекты обеспечить темпы роста выше средних мировых.
Обновлено в 03:05
Армия и оружие

Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео

В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 09:15
Кино

Софи Тернер указала на виновника киноляпа в «Игре престолов»

Известная британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале «Игра престолов», думает, что разобралась с поиском виновного в киноляпе со стаканом кофе.
Обновлено в 14:45
Политика

Рогозин предложил Китаю совместно создать лунную базу

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил Китаю заняться совместным созданием лунной базы для мониторинга космического пространства и изучения дальнего космоса.
Обновлено в 13:30
Наука

Броня из пены защитит военную технику от пуль

Американские учёные продемонстрировали броню из особого материала, которая эффективно защищает от обычных и бронебойных пуль крупного калибра.
Обновлено вчера в 11:16
Авто

В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus

Ранее глава Sollers Вадим Швецов раскрыл некоторые детали нового внедорожника, производство которого может быть начато в 2020 или 2021 годах.
Обновлено в 07:40
Происшествия

Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

Обновлено в 08:11
Футбол

Спортивный директор ФК «Крылья Советов» уволен из клуба

Отправлен в отставку спортивный директор Александр Шикунов, сообщил «РИА Новости» губернатор региона Дмитрий Азаров.
Обновлено в 14:39
Энергетика

«Северный поток – 2» профинансирован на 80%

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что все партнеры подтвердили свое участие в строительстве газопровода «Северный поток – 2». Об этом в пятницу, 7 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 14:30
Армия и оружие

Российские военные отступили в Сирии

Обновлено в 12:34
Футбол

Украина — Сербия 5:0

Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
Обновлено в 16:36
Армия и оружие

Армия Сирии отразила наступление боевиков на севере Хамы

Сирийские войска отразили атаку боевиков на вертолетную базу в провинции Хама.
Обновлено вчера в 21:53
Армия и оружие

«Азов»* назвал имена уничтоженных ополченцами Донбасса карателей

Минувшей ночью на Светлодарской дуге в Донбассе погибли двое карателей нацистского полка "Азов"* - Пругло и Олексюк.
Обновлено в 06:25
Политика

Украина арестовала пять «Русланов» российской авиакомпании

Подольский районный суд Киева арестовал пять самолетов Ан-124 «Руслан» российской авиакомпании «Волга-Днепр» за то, что технологическое обслуживание воздушных судов грузоперевозчик производил в обход украинского авиаконцерна «Антонов».
Обновлено в 14:15
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