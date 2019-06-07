Экономика

Васильев рассказал о достижениях Махачкалинского морского портаЛезги газет 10:40

На проходящем в Северной столице РФ деловом завтраке в рамках Международного экономического форума-2019, который посвящен теме «Россия 2024: как совместить стабильность и реформы», Герман Греф – Председатель правления ПАО «Сбербанк», назвал Республику Дагестан тем регион, где происходят реформы.
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Губернатор Рязанской области Николай Любимов принимает участие в работе Петербургского международного экономического форума

RuNews24.ru10:20

Реформы или стабильность?

Московский Комсомолец07:25

Вопросы борьбы с коррупцией обсудили за «бизнес-завтраком» в рамках ПМЭФ-2019

РИА Дагестан09:30

ПМЭФ. Депутат Госдумы выступил с речью в защиту угнетенного бизнеса

Взгляд-инфо09:42

Рязанский губернатор принял участие в деловом завтраке Сбербанка

Рязанские ведомости06:07

«Ни один инвестор на форуме не арестован»: Макаров и Шохин высказались о роли силовиков в экономике

НТВ05:13

Защита собственности и налогообложение остаются ключевыми проблемами для предпринимателей в России

Finam.Ru05:00
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 19:51, Ашберн
Происшествия

Задержан восьмой фигурант дела об убийстве бывшего спецназовца

Обновлено в 17:13
Происшествия

В квартире журналиста «Медузы» нашли нарколабораторию

Обновлено в 06:46
Политика

В «Нафтогазе» назвали условие переговоров с «Газпромом»

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев написал на своей странице в Facebook, что компания готова к переговорам с «Газпромом», но исключительно в трёхстороннем формате.
Обновлено в 10:41
Здоровье

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал соглашение с директором Центра Алмазова Евгением Шляхто

Как сообщает пресс-служба главы региона, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова" Минздрава России Евгений Шляхто подписали соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме 7 июня 2019 года.
Обновлено в 11:46
Происшествия

Полиция ввела план «Перехват» после кражи сумки с деньгами в Москве

После происшествия в столице введен план «Перехват».
Обновлено в 16:52
Происшествия

Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

Обновлено в 08:11
Космос

Жители 70 стран дадут имена планетным системам

Международный астрономический союз объявил о начале конкурса NameExoWorlds, в ходе которого жители 70 стран смогут дать имена выбранным астрономами планетным системам.
Обновлено в 11:12
Политика

Украина арестовала пять «Русланов» российской авиакомпании

Обновлено в 14:15
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прибыла на премию МУЗ-ТВ на верблюдах

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на красной дорожке на премии МУЗ-ТВ в сопровождении верблюдов и мускулистых мужчин.
Обновлено в 17:46
Политика

Путин рассказал, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах

Президент РФ Владимир Путин рассказал, почему не поздравил украинского лидера Владимира Зеленского после победы на выборах главы Незалежной.
Обновлено в 10:12
Футбол

Украина — Сербия 5:0

Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
Обновлено в 16:36
Происшествия

Более 20 детей пострадали в ДТП в Германии

В Германии туристический автобус с детьми столкнулся с легковым автомобилем, в результате ДТП пострадал 21 ребенок и двое взрослых, сообщает пресс-служба полиции немецкого города Гота.
Обновлено в 17:45
Армия и оружие

Стало известно об отступлении российских военных в Сирии

Российским военнослужащим пришлось отступить с военной базы в Таль-Сальбе на севере сирийской провинции Хама после того, как боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») нанесли по их позициям несколько артиллерийских ударов.
Обновлено в 11:13
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено вчера в 16:20
Общество

Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось

Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 06:41
Общество

В канадском музее турист открыл сейф, который не могли взломать 40 лет

Обновлено в 10:54
Технологии

На ПМЭФ-2019 продемонстрировали квантовую сеть

На Петербургском международном экономическом форуме Газпромбанк, Сбербанк, PwC и Российский квантовый центр (РКЦ) продемонстрировали работу квантовой сети.
Обновлено в 11:18
Гаджеты

Google предупредила США о последствиях санкций против Huawei

Корпорация Google предупредила администрацию президента США Дональда Трампа о рисках для национальной безопасности страны, которые могут возникнуть из-за санкций против китайской компании Huawei.
Обновлено в 05:55
Происшествия

В Калифорнии назвали причину прошлогодних лесных пожаров

Причиной лесных пожаров в американском штате Калифорния стала искра из-под молота или осколок раскаленного металла.
Обновлено в 18:42
Гаджеты

Смартфоны Huawei лишили Instagram и WhatsApp

Как пишет Reuters, руководство Facebook запретило предустанавливать свои приложения, а именно Facebook, Instagram и WhatsApp.
Обновлено в 13:15
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.
Обновлено в 02:59
Шоу-бизнес

Сергей Жорин поделился снимками репетиции похорон Бари Алибасова

Звездный адвокат Сергей Жорин поделился на просторах Сети снимками с репетиции похорон продюсера Бари Алибасова.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие

О попытке прорыва со стороны украинских военнослужащих заявили в ДНР

Представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявил о том, что украинские силовики попытались совершить прорыв, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:04
Общество

В Москве запустят пилотный проект по развитию технологии 5G

Документом на пять лет предусмотрен ряд пилотных проектов, направленных на развитие новых цифровых технологий и услуг связи в Москве, в том числе в области виртуальной и дополненной реальности, "Интернета вещей", "Умного города", технологий 5G.
Обновлено в 12:36
Шоу-бизнес

Актриса Порошина призналась в нехватке мужской поддержки

"Совсем не люблю одиночества", - написала Порошина.
Обновлено в 14:34
Интернет

Дуров предложил сотрудникам «Яндекса» перейти на работу в Telegram

Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес

Лолита матом прокомментировала решение суда по долгам за ЖКХ

Обновлено в 16:17
Игры

В сети появилось изображение специального издания Cyberpunk 2077

В сети появилось изображение специального издания Cyberpunk 2077 с подписями на польском.
Обновлено в 17:48
Политика

Зеленский поблагодарил депутатов Рады за «пробивание дна»

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к депутатам Верховной Рады. Трансляцию выступления вел телеканал «112 Украина».
Обновлено в 17:50
Шоу-бизнес

Мария Кохно готовится к липосакции рук и ног

После ухода с шоу, Кохно не перестала усовершенствовать свою внешность.
Обновлено в 16:00
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