Экономика

Васильев рассказал о достижениях Махачкалинского морского портаЛезги газет 10:40

На проходящем в Северной столице РФ деловом завтраке в рамках Международного экономического форума-2019, который посвящен теме «Россия 2024: как совместить стабильность и реформы», Герман Греф – Председатель правления ПАО «Сбербанк», назвал Республику Дагестан тем регион, где происходят реформы.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Реформы или стабильность?

Московский Комсомолец07:25

Вопросы борьбы с коррупцией обсудили за «бизнес-завтраком» в рамках ПМЭФ-2019

РИА Дагестан09:30

«У бизнеса никакого риска уже не осталось. Только страх». Каким увидели будущее и настоящее России на завтраке у Грефа

Forbes05:17

Деловой завтрак Сбербанка на ПМЭФ-2019

Дождь05:55

«Ни один инвестор на форуме не арестован»: Макаров и Шохин высказались о роли силовиков в экономике

НТВ05:13

На деловом завтраке «Сбербанка» на ПМЭФ не поверили в нацпроекты

Накануне.Ru03:05

Защита собственности и налогообложение остаются ключевыми проблемами для предпринимателей в России

Finam.Ru05:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 23:25, Ашберн
Шоу-бизнес

Подарок для дочки: Лере Кудрявцевой нашли замену

Обновлено в 08:30
Авто

Mercedes-AMG представил самый мощный в мире четырехцилиндровый мотор

Компания Mercedes-AMG официально презентовала свой новый двигатель — 2,0-литровый 4-цилиндровый мотор с турбонаддувом, получивший внутренний индекс M 139.
Обновлено в 01:33
Общество

Бывший муж осужденной в США россиянки предложил ей совместную опеку

Обновлено в 23:03
Транспорт

Автомобилистам приготовили новые запреты

Если пьяный водитель нанесет тяжкий вред здоровью, ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы (в настоящее время всего лишь до 4 лет).
Обновлено в 22:52
Футбол

Украина — Сербия 5:0

Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
Обновлено в 16:36
Происшествия

Задержан восьмой участник драки, в которой погиб экс-спецназовец ГРУ

Обновлено в 15:51
Культура

Эрнст рассказал о судьбе шоу «Голос. Дети»

Канал решил аннулировать результаты шоу, в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова, так как международная компания Group-IB выявила накрутку голосов на шоу.
Обновлено в 20:27
Политика

«Нафтогаз» назвал условие для возобновления переговоров с «Газпромом»

На своей странице в социальной сети Facebook глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев сообщил, что корпорация всегда готова к взаимодействию с «Газпромом», но лишь при условии, что переговоры будут проходить в трехстороннем формате — при участии Евросоюза.
Обновлено в 13:04
Политика

Охранники Путина спасли Си Цзиньпина от падения со сцены

Обновлено в 11:42
Происшествия

В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»

В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.
Обновлено в 04:02
Политика

Путин призвал переосмыслить роль доллара

Глубокие перемены в современном мире требуют переосмысления роли доллара, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ.
Обновлено в 07:56
Происшествия

КамАЗ, похожий на раллийный, столкнулся с иномаркой в Петербурге

По словам очевидцев, в легковой автомобиль Volvo врезался КамАЗ, который внешне похож на раллийный.
Обновлено в 19:23
Армия и оружие

В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военнослужащих

Представитель народной милиции самопровозглашенной республики отметил, что помимо массированного обстрела Горловки два дня назад было еще одно нападение со стороны украинских военных, в ходе которого был ранен мирный житель.
Обновлено в 09:17
Политика

Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании

Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".
Обновлено в 10:12
Экономика

РЖД закупит 13 новых «Сапсанов»

Совет директоров ОАО "РЖД" одобрил сделку по покупке 13 новых высокоскоростных поездов "Сапсан", и компания планирует заключить соответствующий контракт в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено 05 июня в 11:01
Общество

РЭО и «РТ-Инвест» создадут совместного оператора фандоматов

Российский экологический оператор (РЭО) и компания "РТ-Инвест" (входит в корпорацию "Ростех") создадут совместного оператора фандоматов - аппаратов по приему использованной тары.
Обновлено в 06:33
Кино

Алита звонит Солу: вышел трейлер мультсериала Undone

Обновлено в 15:53
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прибыла на премию МУЗ-ТВ на верблюдах

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на красной дорожке на премии МУЗ-ТВ в сопровождении верблюдов и мускулистых мужчин.
Обновлено в 17:46
Наука

ФБР рассекретило досье на снежного человека

Обновлено вчера в 04:14
Наука

Ученые установили главную причину старения

Американские ученые считают, что причиной старения все таки является возраст.
Обновлено в 14:16
Авто

«Автодилер года – 2019»: названы победители национальной премии

Обновлено в 13:03
Армия и оружие

Американскому лётчику разрешили полёты с бородой и в тюрбане

Обновлено в 18:45
Происшествия

Россиянка бросила детей одних в квартире ради пьянки

Дети находились в квартире несколько дней. Старшей девочке пришлось написать записку с просьбой о помощи и сбросить ее с балкона.
Обновлено в 11:50
Политика

Зеленский поблагодарил Раду за «пробивание дна»

Зеленский в видеобращении выразил благодарность парламентариям за то, что в преддверии выборов в Раду они "не вводят народ в заблуждение", продолжая "оставаться собой", "прогуливая" и занимаясь "кнопкодавством".
Обновлено в 19:18
Шоу-бизнес

Сергей Жорин показал фото с репетиции похорон Бари Алибасова

Адвокат Сергей Жорин показал, как проводилась репетиция похорон музыканта Бари Алибасова.
Обновлено в 05:19
Происшествия

МВД назвало ошибкой сотрудников главка фото «из квартиры Голунова»

Главное управление МВД России по Москве назвало ошибкой размещение фотографий из предполагаемой квартиры журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 16:30
Наука

В мышиной печени обнаружили долгожителей

Обновлено в 10:57
Энергетика

Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензин

Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что нет никаких предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива после 1 июля.
Обновлено вчера в 13:45
Футбол

Бывший игрок «Милана» возглавит «Перуджу»

"Перуджа" же недавно уволила с поста рулевого команды бывшего одноклубника Оддо Алессандро Несту.
Обновлено в 06:05
Политика

В ООН избрали пять новых непостоянных членов Совбеза

Генеральная ассамблея ООН избрала пять новых непостоянных членов Совета безопасности, ими стали Вьетнам, Нигер, Тунис, Эстония и Сент-Винсент и Гренадины, об этом по итогам голосования объявила президент 73-й сессии ГА Мария Фернанда Эспиноса-Гарсес.
Обновлено в 12:06
Как работают Яндекс.Новости?
ПМЭФ-2019Больше новостей по теме
Главное