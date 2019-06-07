Экономика
Васильев рассказал о достижениях Махачкалинского морского портаЛезги газет вчера в 10:40
На проходящем в Северной столице РФ деловом завтраке в рамках Международного экономического форума-2019, который посвящен теме «Россия 2024: как совместить стабильность и реформы», Герман Греф – Председатель правления ПАО «Сбербанк», назвал Республику Дагестан тем регион, где происходят реформы.
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О госуправлении либо хорошо, либо ничего. Пикировки чиновников и бизнеса на ПМЭФ
Интерфаксвчера в 05:42
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