Экономика
Васильев проинформировал Путина о развитии ДагестанаТАСС вчера в 08:00
Глава Дагестана Владимир Васильев проинформировал президента РФ Владимира Путина о положении дел в республике. Во время рабочей встречи руководитель региона доложил о ситуации в сферах образования, здравоохранения, строительства, а также о значительной экономии бюджетных средств.
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Гамид Бучаев: «Правительство страны всегда уделяло Дагестану большое внимание»
ГТРК Дагестанвчера в 13:19
«Как республика, Владимир Абдуалиевич?» Глава Дагестана отчитался Владимиру Путину
Молодежь Дагестанавчера в 08:22
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Происшествия
В Петербурге обнаружили 168 тонн поддельного алкоголя и 15 тонн спирта
Обновлено вчера в 23:15
Политика
В Госдуме обсудят вопрос о запрете вина из Грузии
Совет Госдумы в понедельник поднимет вопрос о прекращении поставок в Россию вина и воды из Грузии, а также запрета денежных переводов в эту страну, заявил руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов.
Обновлено вчера в 07:16
Политика
В Кремле ответили на обращение Зеленского к Путину
Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков прокомментировал обращение украинского лидера Владимира Зеленского к главе РФ Владимиру Путину, в котором предлагается обсудить ситуацию в на Донбассе в новом формате.
Обновлено вчера в 10:18
Происшествия
Журналиста обвинили в воздействии на подсознание
Суд впервые рассмотрит дело о злоупотреблении свободой информации В городской суд Якутска направлено дело по обвинению журналиста еженедельника «Якутск вечерний» Михаила Романова в злоупотреблении свободой информации (п. 1 ст. 13.15 КоАП РФ).
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия
Муж сбежавшей кассирши проиграл украденные миллионы рублей
Обновлено вчера в 16:10
Общество
Роскачество выявило следы антибиотиков в бургерах
Роскачество провело спецпроект по исследованию бургеров и обнаружило в них следы антибиотиков, однако их количество было незначительным и не превышало установленные техрегламентом нормы.
Обновлено в 01:12
Авто
Продажи кроссовера Hyundai Venue начнутся в 2019 году
Мировые продажи нового компактного кроссовера Hyundai Venue начнутся во второй половине 2019 года.
Обновлено вчера в 22:28
Политика
«Рустави 2» отказался увольнять обругавшего Путина журналиста
Руководство грузинского телеканала «Рустави-2» не будет увольнять журналиста Георгия Габунию, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире.
Обновлено вчера в 16:57
Политика
Далай-лама рассказал о своём отношении к Трампу
Духовный лидер последователей тибетского буддизма Далай-лама XIV в ходе международной конференции в своей резиденции в Индии рассказал, как относится к президенту США Дональду Трампу.
Обновлено в 01:47
Шоу-бизнес
Сара Джессика Паркер хотела уйти из «Секса» из-за домогательств
Американская кинозвезда Сара Джессика Паркер призналась, что на съёмочной площадке культового сериала "Секс в большом городе" ей довелось столкнуться с излишними проявлениями внимания со стороны одного из именитых коллег.
Обновлено вчера в 07:43
Интернет
Instagram ввел новые функции для защиты пользователей от оскорблений
Социальная сеть Instagram вводит новые функции, направленные на борьбу с оскорблениями в интернете, сообщается на сайте компании.
Обновлено вчера в 22:22
Политика
Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста
Обновлено вчера в 18:23
Финансы
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
Обновлено вчера в 22:53
Армия и оружие
В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную
В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено вчера в 20:00
Финансы
«Дом.РФ» опустит ставки по ипотеке ниже 10%
Почему "Дом.РФ" опускает ставки "Дом.РФ" корректирует ипотечные ставки всего через несколько недель после снижения ключевой ставки ЦБ до 7,5% (на 0,25 п. п.) и заявления председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной о вероятности еще двух снижений до конца года при отсутствии "негативных сюрпризов".
Обновлено в 01:32
Шоу-бизнес
Лолита рассказала о своих эмоциях после гастролей в Донецке и Луганске
Популярная певица Лолита Милявская выступила с концертами в Донецке и Луганске.
Обновлено в 00:27
Происшествия
Россияне пострадали в ДТП с маршруткой в Абхазии
Обновлено вчера в 20:57
Политика
В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения
Обновлено вчера в 14:43
Авто
УАЗ Патриот с автоматом получит обновленный мотор
Заволжский моторный завод, входящий в состав группы компаний Sollers, начал выпуск пробной партии моторов ZMZ Pro в новом исполнении, адаптированном под работу с автоматической трансмиссией Punch 6L50.
Обновлено вчера в 04:35
Политика
Зеленский предложил внести изменения в порядок выплат пенсий жителям Донбасса
Президент Украины Зеленский предложил внести изменения в порядок выплаты пенсий и социальных пособий жителям ДНР и ЛНР, а также упростить порядок провоза товаров с Украины в Народные Республики.
Обновлено вчера в 12:41
Происшествия
66% россиян сочли обычной практикой подбрасывание полицией наркотиков
Подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификация дел против неугодных — обычная практика в сегодняшней России, считают 66% опрошенных.
Обновлено в 00:00
Общество
В Японии гроздь винограда продали за 11 тысяч долларов
Необычный сорт был выведен в префектуре Исикава. В этом году на аукционах планируют продать 26 тысяч гроздей такого винограда.
Обновлено в 00:44
Общество
В Екатеринбурге перенесли остановку автобусов «Оперный театр»
Автобусную остановку «Оперный театр» на проспекте Ленина в Екатеринбурге перенесли.
Обновлено в 00:01
Общество
Названы регионы России с самыми высокими доходами по итогам 2018 года
Для составления рейтинга по доходам населения за 2018 год авторы использовали соотношение медианных среднедушевых месячных доходов жителей региона к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом субъекте РФ.
Обновлено вчера в 03:18
Экономика
Томские приставы арестовали тонну пива за долги по налогам
Судебные приставы в счет погашения налоговых платежей наложили арест почти на тонну пива, принадлежащую производителю алкогольных напитков в Кожевниковском районе Томской области Как сообщили НИА Томск, в пресс-службе ведомства, организация задолжала в бюджеты разных уровней более 100 млн рублей.
Обновлено вчера в 22:18
Политика
Зеленский не исключил особого статуса русского языка в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит проблемы с использованием русского языка в Донбассе.
Обновлено вчера в 14:22
Армия и оружие
Поставки С-400 Индии могут завершить к 2025 году
Россия надеется получить от Индии аванс за комплексы С-400 до конца года, в этом случае поставки могут начаться в 2020-м, а завершиться к 2025 году, сообщил журналистам заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов.
Обновлено в 02:05
Экономика
Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор
Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено вчера в 10:52
Футбол
Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»
В прошлом сезоне футболист выступал за "Оренбург". В июне Сутормин заключил контракт с "Рубином", но потом решил перейти в "Зенит".
Обновлено вчера в 12:58
Общество
В Магадане ввели штраф за кормление голубей
Магаданские власти ввели в городе штраф за кормление птиц, его размер составляет от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 20:39