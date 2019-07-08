Экономика

Васильев проинформировал Путина о развитии ДагестанаТАСС вчера в 08:00

Глава Дагестана Владимир Васильев проинформировал президента РФ Владимира Путина о положении дел в республике. Во время рабочей встречи руководитель региона доложил о ситуации в сферах образования, здравоохранения, строительства, а также о значительной экономии бюджетных средств.
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Гамид Бучаев: «Правительство страны всегда уделяло Дагестану большое внимание»

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Встреча Президента Российской Федерации с Главой Республики Дагастан

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Глава Дагестана проинформировал Владимира Путина о развитии республики

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«Как республика, Владимир Абдуалиевич?» Глава Дагестана отчитался Владимиру Путину

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О развитии Дагестана Владимир Васильев проинформировал Владимира Путина

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Васильев проинформировал Путина о развитии Дагестана

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Васильев рассказал Путину, как Дагестан сэкономил семь миллиардов рублей

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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 02:40, Вашингтон
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Правительство предложило повысить с 2020 ставки акцизов на тихие вина с 18 до 31 рубля за литр, на игристые вина - с 36 до 40 рублей за литр.
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Врачи рассказали о состоянии жестоко избитой девочки из Ингушетии

Обновлено 07 июля в 03:43
Политика

Трамп отказался от британского посла

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается более иметь какие-либо дела с послом Великобритании Кимом Дэрроком.
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В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено вчера в 20:00
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20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
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В 2020 году выйдут три модели iPhone и недорогой преемник iPhone 8

В 2020 году по не подтвержденным слухам выйдет четыре новых iPhone, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 02:30
Экономика

До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом

По оценкам экспертов, до 80% стоящей на полках магазинов минеральной воды не соответствует названию.
Обновлено вчера в 09:01
Общество

Росконтроль назвал самую полезную и дешевую негазированную воду

Эксперты Росконтроля проверили бутилированную негазированную воду семи известных марок, среди которых: «ВкусВилл», «Святой источник», Vittel, «Сенежская», «Волжанка», «Архыз» и «Волна Байкала», и назвали самую полезную и дешевую из них.
Обновлено в 02:19
Политика

В Тбилиси проходят несколько акций протеста

Обновлено вчера в 15:59
Экономика

Медведев одобрил проект частной трассы из России в Китай

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил проект первой частной автомагистрали в России «Меридиан», которая должна соединить Европу и Китай.
Обновлено вчера в 03:06
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Сибирское мороженое завоевывает Китай

Если учесть, что в Китае проживает более 1,4 млрд человек, то перспективы развития бизнеса по производству и реализации мороженого в Китае просто огромные — до 340 тысяч тонн в год.
Обновлено в 02:01
Общество

Роструд рассказал, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске

Работодатель имеет право перенести отпуск своего сотрудника на следующий рабочий год, если предоставление отпуска в текущем году неблагоприятно скажется на ходе работы предприятия.
Обновлено в 01:41
Общество

В Екатеринбурге перенесли остановку «Оперный театр»

В Екатеринбурге перенесли автобусную остановку "Оперный театр". Место посадки и высадки пассажиров сдвинули на 100 метров.
Обновлено вчера в 23:36
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Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиян

Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка.
Обновлено в 00:56
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Во Владивостоке предприниматель и бывший сотрудник ФСБ случайно раскрыли агента ФСБ

Предприниматели рассчитывали, что агент больше не появится на судне, отмечает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:10
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Пропавшая в Приморье девочка спала на улице в обнимку с котенком

В Приморском крае в поселке Трудовое под Владивостоком полиция обнаружила пропавшую восьмилетнюю девочку.
Обновлено в 01:41
Транспорт

В Екатеринбурге в день визита Путина забастовали маршруточники

По его данным, с визитом президента РФ Владимира Путина, который в Екатеринбурге ожидается сегодня, забастовка никак не связана.
Обновлено в 01:18
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Поставки С-400 Индии могут завершить к 2025 году

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Более 15 тыс. москвичей посетили «веранды здоровья» в столичных парках

Более 15 тыс. человек посетили "веранды здоровья" за первые две недели их работы в столичных парках.
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Общество

В Японии гроздь винограда продали за 11 тысяч долларов

Необычный сорт был выведен в префектуре Исикава. В этом году на аукционах планируют продать 26 тысяч гроздей такого винограда.
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Публикация, которую сделала 29-летняя Рита Дакота в своем микроблоге в Instagram, разительно отличалась от других постов, посвященных празднику.
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