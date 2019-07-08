Экономика
Васильев проинформировал Путина о развитии ДагестанаТАСС вчера в 08:00
Глава Дагестана Владимир Васильев проинформировал президента РФ Владимира Путина о положении дел в республике. Во время рабочей встречи руководитель региона доложил о ситуации в сферах образования, здравоохранения, строительства, а также о значительной экономии бюджетных средств.
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Гамид Бучаев: «Правительство страны всегда уделяло Дагестану большое внимание»
ГТРК Дагестанвчера в 13:19
«Как республика, Владимир Абдуалиевич?» Глава Дагестана отчитался Владимиру Путину
Молодежь Дагестанавчера в 08:22
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Происшествия
Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей
Обновлено вчера в 20:41
Экономика
Правительство предложило значительно повысить акциз на вино
Правительство предложило повысить с 2020 ставки акцизов на тихие вина с 18 до 31 рубля за литр, на игристые вина - с 36 до 40 рублей за литр.
Обновлено в 01:24
Общество
У россиян смогут отбирать жилье на законных основаниях
Речь идет о жилых помещениях, которые находятся в многоквартирных домах и которые не признаны аварийными.
Обновлено вчера в 23:18
Политика
Кадыров предложил наказать оскорбившего Путина грузинского ведущего
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале отреагировал на слова грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в прямом эфире обругал матом президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 14:50
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии жестоко избитой девочки из Ингушетии
Обновлено 07 июля в 03:43
Политика
Трамп отказался от британского посла
Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается более иметь какие-либо дела с послом Великобритании Кимом Дэрроком.
Обновлено вчера в 16:07
Здоровье
На Кубани начался сбор персиков
Обновлено в 02:26
Армия и оружие
В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную
В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Гаджеты
В 2020 году выйдут три модели iPhone и недорогой преемник iPhone 8
В 2020 году по не подтвержденным слухам выйдет четыре новых iPhone, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 02:30
Экономика
До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом
По оценкам экспертов, до 80% стоящей на полках магазинов минеральной воды не соответствует названию.
Обновлено вчера в 09:01
Общество
Росконтроль назвал самую полезную и дешевую негазированную воду
Эксперты Росконтроля проверили бутилированную негазированную воду семи известных марок, среди которых: «ВкусВилл», «Святой источник», Vittel, «Сенежская», «Волжанка», «Архыз» и «Волна Байкала», и назвали самую полезную и дешевую из них.
Обновлено в 02:19
Политика
В Тбилиси проходят несколько акций протеста
Обновлено вчера в 15:59
Экономика
Медведев одобрил проект частной трассы из России в Китай
Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил проект первой частной автомагистрали в России «Меридиан», которая должна соединить Европу и Китай.
Обновлено вчера в 03:06
Экономика
Сибирское мороженое завоевывает Китай
Если учесть, что в Китае проживает более 1,4 млрд человек, то перспективы развития бизнеса по производству и реализации мороженого в Китае просто огромные — до 340 тысяч тонн в год.
Обновлено в 02:01
Общество
Роструд рассказал, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Работодатель имеет право перенести отпуск своего сотрудника на следующий рабочий год, если предоставление отпуска в текущем году неблагоприятно скажется на ходе работы предприятия.
Обновлено в 01:41
Общество
В Екатеринбурге перенесли остановку «Оперный театр»
В Екатеринбурге перенесли автобусную остановку "Оперный театр". Место посадки и высадки пассажиров сдвинули на 100 метров.
Обновлено вчера в 23:36
Экономика
Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиян
Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка.
Обновлено в 00:56
Происшествия
Во Владивостоке предприниматель и бывший сотрудник ФСБ случайно раскрыли агента ФСБ
Предприниматели рассчитывали, что агент больше не появится на судне, отмечает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:10
Происшествия
Пропавшая в Приморье девочка спала на улице в обнимку с котенком
В Приморском крае в поселке Трудовое под Владивостоком полиция обнаружила пропавшую восьмилетнюю девочку.
Обновлено в 01:41
Транспорт
В Екатеринбурге в день визита Путина забастовали маршруточники
По его данным, с визитом президента РФ Владимира Путина, который в Екатеринбурге ожидается сегодня, забастовка никак не связана.
Обновлено в 01:18
Армия и оружие
Поставки С-400 Индии могут завершить к 2025 году
Обновлено в 02:05
Общество
Более 15 тыс. москвичей посетили «веранды здоровья» в столичных парках
Более 15 тыс. человек посетили "веранды здоровья" за первые две недели их работы в столичных парках.
Обновлено в 00:35
Общество
В Японии гроздь винограда продали за 11 тысяч долларов
Необычный сорт был выведен в префектуре Исикава. В этом году на аукционах планируют продать 26 тысяч гроздей такого винограда.
Обновлено в 00:44
Шоу-бизнес
Рите Дакоте отказали в рекламной кампании из-за ее статуса разведёнки
Публикация, которую сделала 29-летняя Рита Дакота в своем микроблоге в Instagram, разительно отличалась от других постов, посвященных празднику.
Обновлено вчера в 23:01
Экономика
Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор
Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено вчера в 10:52
Политика
Зеленский предложил внести изменения в порядок выплат пенсий жителям Донбасса
Президент Украины Зеленский предложил внести изменения в порядок выплаты пенсий и социальных пособий жителям ДНР и ЛНР, а также упростить порядок провоза товаров с Украины в Народные Республики.
Обновлено вчера в 12:41
Авто
Продажи нового кроссовера Hyundai Venue начнутся в 2019 году
Мировые продажи нового компактного кроссовера Hyundai Venue начнутся во второй половине 2019 года.
Обновлено вчера в 22:28