Экономика
Васильев проинформировал Путина о развитии ДагестанаТАСС 08:00
Глава Дагестана Владимир Васильев проинформировал президента РФ Владимира Путина о положении дел в республике. Во время рабочей встречи руководитель региона доложил о ситуации в сферах образования, здравоохранения, строительства, а также о значительной экономии бюджетных средств.
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«Как республика, Владимир Абдуалиевич?» Глава Дагестана отчитался Владимиру Путину
Молодежь Дагестана08:22
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Происшествия
Суд продлил домашний арест Майкла Калви
"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Калви меру пресечения в виде домашнего ареста на три месяца, до 13 октября", - огласил решение судья Артур Карпов.
Обновлено в 11:15
Происшествия
Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей
Муж кассира, задержанной по подозрению в хищении более 20 млн руб. в банке в Башкирии, заявил, что проиграл украденное в азартных играх, сообщил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 20:41
Политика
Зеленский назвал условие снятия блокады с Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский не исключил снятия экономической блокады с Донбасса при условии, если предприятия региона вернутся под контроль Киева.
Обновлено в 11:01
Политика
Вице-премьера Украины по евроинтеграции не пустили на саммит с ЕС
Вице-премьера по евроинтеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина — ЕС.
Обновлено в 14:21
Авто
УАЗ Патриот с автоматом получит обновленный мотор
Заволжский моторный завод, входящий в состав группы компаний Sollers, начал выпуск пробной партии моторов ZMZ Pro в новом исполнении, адаптированном под работу с автоматической трансмиссией Punch 6L50.
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Политика
В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения
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Политика
Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2".
Обновлено в 14:29
Здоровье
Врачи развеяли популярные мифы о гипертонии
Далеко не всегда гипертония дает о себе знать головной болью, тошнотой или головокружением.
Обновлено в 12:54
Политика
«Рустави 2» отказался увольнять обругавшего Путина журналиста
Руководство грузинского телеканала «Рустави-2» не будет увольнять журналиста Георгия Габунию, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире.
Обновлено в 16:57
Происшествия
В Абхазии россияне пострадали в ДТП с маршруткой
Обновлено в 19:45
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон надела на крестины малыша Арчи «старое» платье
Крестины малыша Арчи, сына принца Гарри и Меган Маркл, стали настоящим праздником для всех поклонников британской королевской семьи.
Обновлено в 03:03
Технологии
В «Ростехе» оценили потенциал внедрения «криптобиокабин» в МФЦ
Внедрение "криптобиокабины" в многофункциональных центрах (МФЦ) позволит оформить и получить заграничный паспорт без участия сотрудников МВД, сообщил РИА Новости генеральный директор концерна "Автоматика" (входит в "Ростех") Владимир Кабанов.
Обновлено в 20:31
Общество
Старики-работники: Молдову могут спасти только сотрудники в возрасте, потому что они умеют работать не только ради денег
Многие читатели оставили свои комментарии под статьей «Прощай, молодость: Почему в Молдове не любят сотрудников в возрасте».
Обновлено в 18:00
Политика
В Госдуме обсудят вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии
Фракция «Единая Россия» в Госдуме поднимет на Совете палаты вопросы о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрет на денежные переводы.
Обновлено в 06:30
Авто
Renault обновила Duster первого поколения
Что касается технических данных, то обновленный Renault Duster также будет комплектоваться 1,5-литровыми бензиновым и дизельным моторами, пару которым составит 5-скоростная МКПП или 6-ступенчатая АКПП.
Обновлено вчера в 06:27
Политика
СМИ сообщают о возможной отставке губернатора Архангельской области
Ранее РБК сообщал о предстоящей отставке губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.
Обновлено в 01:26
Армия и оружие
В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную
В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено в 20:00
Политика
Владелец NewsOne опроверг заявления о связи с российским банком
Владелец украинского телеканала NewsOne, депутат Верховной рады Тарас Козак опроверг заявление генпрокурора Юрия Луценко о том, что канал связан с российским Промсвязьбанком.
Обновлено в 16:22
Наука
Быстрое укорочение теломер сократило жизнь
Быстрота укорочения теломер (концевых участков хромосом) сильно коррелирует с продолжительностью жизни, показали испанские ученые.
Обновлено в 12:26
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о новом иске «Газпрома»
Возможный пересмотр решения суда по транзитному контракту с «Газпромом» остается для инвесторов украинской компании «Нафтогаз» одним из существенных рисков.
Обновлено в 21:15
Политика
Евкуров назначен замминистра обороны
Обновлено в 07:35
Хоккей
Хоккеист Барбашёв презентует Кубок Стэнли в Москве 17 августа
«Барбашёв презентует Кубок Стэнли в Москве 17 августа», — цитирует ТАСС агента хоккеиста Дэна Мильштейна.
Обновлено в 15:39
Общество
В Волгоградской области около 14% населения живут за чертой бедности
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на рейтинг, за чертой крайней бедности в Волгоградской области находятся 1,5% населения региона.
Обновлено в 03:01
Музыка
Пугачева подарила Шнурову песню «про мужиков»
Народная артистка СССР Алла Пугачева подарила песню фронтмену рок-группы "Ленинград" Сергею Шнурову.
Обновлено в 09:06
Политика
Раскрыты огромные убытки Грузии из-за санкций Москвы
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что из-за российских санкций Грузия потеряет около $1 млрд, сообщают "Известия".
Обновлено в 21:32
Экономика
«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино
В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
Обновлено в 17:34
Общество
Власти хотят отбирать жилье у россиян ради гармоничной застройки
Ради реализации комплексного развития предусмотрена возможность принудительного изъятия недвижимости, в том числе жилых помещений многоквартирных домов.
Обновлено в 05:50