Футбол
Васильев получил запрос от «Спартака», стороны обсуждают полномочияЧемпионат вчера в 12:32
Специалист ещё не дал согласия. Многое в этом вопросе будет зависеть от обсуждаемых полномочий. Напомним, сегодня официальный сайт «Спартака» объявил, что клуб по окончании текущего сезона покинут вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.
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«Спартак» предложил Васильеву занять должность генерального директора команды
Советский спортвчера в 13:17
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Скорую помощь заметили у резиденции принца Гарри и Меган Маркл
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