Футбол
Васильев получил предложение от «Спартака»Soccer.ru 12:42
«Спартак» рассматривает кандидатуру Вадима Васильева на должность спортивного директора клуба.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 15:45, Ашберн
Политика
Посольство России удивлено позицией Лондона по вопросу о выдаче паспортов РФ в Донбассе
Позиция Лондона, осудившего решение Москвы упростить процедуру выдачи российских паспортов жителям Донбасса, вызывает сильное удивление.
Обновлено в 14:16
Культура
Лондонский фестиваль порнофильмов перенесли на другую площадку из-за жалоб феминисток
Феминистки назвали фестиваль унизительным.
Обновлено в 14:02
Политика
Подозреваемый в подготовке теракта Рубан покинул территорию Украины
Экс-директор центра «Офицерский корпус» Владимир Рубан выехал с территории Украины.
Обновлено в 06:26
Путешествия
Названа средняя стоимость летнего отдыха в Крыму
Обновлено в 01:15
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Политика
Суд в США приговорил Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы
Обновлено в 11:30
Политика
Стало известно об отказе Зеленского встретиться с Путиным один на один
«Зеленский сказал нам, что не хочет говорить с Путиным один на один, а начать переговоры с ним в рамках "нормандского формата", то есть вместе с канцлером Германии и президентом Франции», — сказал Квасьневский.
Обновлено в 11:05
Происшествия
На Шри-Ланке прогремели три новых взрыва
Три взрыва прогремели в восточной части Шри-Ланки в городе Калмунай, сообщает местное издание News1st со ссылкой на представителя армии.
Обновлено в 11:08
Армия и оружие
Россия нанесла массированный авиаудар в Сирии
Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли массированный авиаудар по районам, контролируемыми боевиками, в сирийских провинциях Хама и Идлиб.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Фонтан «Каменный цветок» загорелся на ВДНХ
Обновлено в 15:24
Экономика
Amazon отчитался о рекордной чистой квартальной прибыли
В первом квартале 2019 года чистая прибыль Amazon составила рекордные $3,56 млрд, говорится в отчете компании.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Загорелось двухэтажное здание на улице Брянцева
Пожар случился в двухэтажном здании на улице Брянцева в Петербурге. Об этом поздним вечером 26 апреля сообщили очевидцы в социальных сетях.
Обновлено в 15:38
Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено в 12:28
Армия и оружие
В НАТО дали ответ на призыв прекратить военную активность у границ РФ
Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в рамках Московской конференции по международной безопасности заявил, что одним из главных условий для снижения градуса напряженности может стать прекращение активности НАТО вблизи западных российских границ РФ.
Обновлено в 11:59
Футбол
Руководство «Спартака» обновится
Вице-президент московского «Спартака» Наиль Измайлов и спортивный директор клуба Сергей Родионов покинут свои должности по окончании сезона-2018/2019.
Обновлено в 08:39
Политика
Зеленский улетел отдыхать в Турцию
Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский уехал на отдых в Турцию.
Обновлено в 02:07
Армия и оружие
«Бумеранг» на испытаниях превзошел заданные характеристики
Российская боевая платформа "Бумеранг" в ходе предварительных испытаний превзошла характеристики, заложенные в техническом задании Минобороны.
Обновлено в 06:06
Футбол
«Ливерпуль» – «Хаддерсфилд» – 1:0. Кейта открыл счет
В 36-м туре АПЛ «Ливерпуль» принимает «Хаддерсфилд».
Обновлено в 11:15
Кино
Горбачева экстренно госпитализировали
Экс-президент СССР Михаил Горбачев оказался в больнице.
Обновлено вчера в 14:46
Политика
На Украине принят закон об исключительности украинского языка
Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено вчера в 06:22
Происшествия
В Красноярске горит завод ракетно-космической техники
Помимо холодильников "Бирюса" на заводе "Красмаш" производятся баллистические ракеты "Синева", межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат", модули разгонного блока для ракет "Зенит" и "Протон".
Обновлено в 09:42
Религия
Православные отмечают Страстную пятницу
Обновлено в 02:57
Происшествия
В Уфе пропала семья из 5 человек
В Уфе следователи устанавливают обстоятельства исчезновения семьи из пяти человек.
Обновлено в 14:33
Автоспорт
Даниил Квят разбил болид перед гонкой «Формулы-1»
Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1».
Обновлено в 13:02
Общество
Правозащитники заявили о первом деле по закону о фейковых новостях
В Архангельске завели первое дело по закону о фейковых новостях.
Обновлено в 15:32
Происшествия
Самолет «Аэрофлота», летевший в Москву, аварийно сел в Риге
Авиалайнер Sukhoi Superjet 100-95B компании "Аэрофлот" совершил экстренную посадку в аэропорту Риги, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
Обновлено в 08:55
Политика
Трамп заявил о согласии Саудовской Аравии увеличить добычу нефти
Президент США Дональд Трамп заявил, что Саудовская Аравия и другие страны согласны повысить добычу нефти.
Обновлено в 14:43
Политика
США ввели санкции против главы МИД Венесуэлы
Министерство финансов США приняло решение о введении ограничительных мер против главы МИД Венесуэлы Хорхе Арреасы, говорится в опубликованном в пятницу сообщении ведомства.
Обновлено в 11:38
Общество
Страдающим от диабета и гипертонии помогут 5 продуктов
Исследования показали, что сок популярной капусты кейл помогает нормализовать уровень сахара в крови и даже приводит к снижению давления у людей, страдающих предгипертонией.
Обновлено в 06:26