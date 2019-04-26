Футбол
Васильев получил запрос от «Спартака», стороны обсуждают полномочияЧемпионат 12:32
Как стало известно «Чемпионату», «Спартак» рассматривает кандидатуру Вадима Васильева на должность спортивного директора клуба и уже выходил с ним на связь. Специалист ещё не дал согласия. Многое в этом вопросе будет зависеть от обсуждаемых полномочий.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 14:14, Ашберн
Политика
Глава МИД Венесуэлы прокомментировал новые санкции США
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что введённые против него санкции со стороны Министерства финансов США свидетельствуют о том, что Боливарианская Республика идёт по верному пути.
Обновлено в 13:40
Авто
Составлен список самых популярных автомобилей на вторичном рынке РФ
Рейтинг самых популярных подержанных автомобилей в России возглавили легковушки так называемого «гольф-класса».
Обновлено в 01:05
Шоу-бизнес
В 37 лет умерла звезда сериала «Мост»
Обновлено в 05:27
Футбол
Назаров представил стихотворение о кадровых изменениях в «Спартаке»
Известный артист театра и кино болельщик московского «Спартака» Дмитрий Назаров в своём «инстаграме» выложил ролик со стихотворением о кадровых изменениях, которые произошли сегодня в стане красно-белых.
Обновлено в 13:23
Наука
Найдена причина «кислородной катастрофы» 50 млн лет назад
Ученые Принстонского университета (США) восстановили неизвестные детали глобального катаклизма, случившегося на Земле около 50 миллионов лет назад.
Обновлено в 06:46
Общество
В Росгвардии выбрали самую красивую сотрудницу
Всего в конкурсе приняли участие более тысячи женщин-военнослужащих и сотрудниц Росгвардии со всей России.
Обновлено в 10:42
Политика
Кремль ответил на идею Трампа отказаться от ядерного оружия
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле положительно относятся к идее американского лидера Дональда Трампа заключить ядерную сделку, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 09:48
Политика
«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»
Возбуждено уголовное дело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба", сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Обновлено в 11:43
Происшествия
Пьяный адвокат избил начальницу поезда в Петербурге
Обновлено в 07:04
Происшествия
Трех полковников ФСБ арестовали по делу о коррупции
Басманный суд Москвы арестовал экс-сотрудника управления "К" ФСБ полковника Андрея Васильева по обвинению в хищении, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 10:21
Происшествия
В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами
"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
Происшествия
Фигуранта дела об изнасиловании уфимской дознавательницы отпустили из СИЗО
Суд изменил меру пресечения бывшему полицейскому Павлу Яромчуку, обвиняемому в изнасиловании дознавательницы из Уфы.
Обновлено в 13:42
Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено в 12:28
Армия и оружие
Убийцу российских «Панцирей» похвалили за точность
Обновлено в 01:57
Автоспорт
Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота
Джордж Расселл разбил свой "Уильямс" из-за плохо закрепленного дорожного люка, что привело к отмене целой сессии свободной практики.
Обновлено в 11:15
Религия
Православные отмечают Страстную пятницу
Обновлено в 02:57
Транспорт
Завтра в Екатеринбурге пройдет первая репетиция парада военной техники
Уже завтра, в пятницу, 26 апреля, в центре Екатеринбурга пройдет первая репетиция военной техники в рамках подготовки к предстоящему параду войск екатеринбургского гарнизона.
Обновлено вчера в 05:58
Общество
В Австралии убьют миллионы диких кошек
Обновлено в 10:49
Общество
Опубликован рейтинг самых счастливых и самых несчастных стран мира
Американский институт общественного мнения Gallup опубликовал доклад с рейтингом стран с самым счастливым и самым несчастным населением в 2018 году.
Обновлено в 12:45
Шоу-бизнес
Больная раком Кузьмина: думаю о смерти постоянно
Экс-супруга режиссера Дмитрия Месхиева актриса Кристина Кузьмина в эфире передачи "Судьба человека" рассказала о борьбе с раком.
Обновлено в 10:33
Кино
Ушла из жизни актриса Элина Быстрицкая
В Москве на 92-м году жизни скончалась народная артистка СССР Элина Быстрицкая.
Обновлено в 06:31
Политика
В США Марию Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы
Обновлено в 11:11
Общество
В России хотят перенести начало учебного года
В Совет Госдумы вынесен для рассмотрения законопроект о переносе начала учебного года на 1 октября.
Обновлено вчера в 12:17
Авто
Компания Volkswagen приступила к выкупу и утилизации машин без статуса
Российские дилеры Volkswagen приступили к выкупу и утилизации автомобилей, которые не должны были попасть на дороги общего пользования.
Обновлено вчера в 04:17
Политика
Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу
Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Общество
Студенты ВШЭ требуют снести памятник Дзержинскому на территории вуза
Студенты НИУ ВШЭ в Москве собирают подписи в поддержку инициативы снести памятник революционеру, политическому деятелю и главе ВЧК Феликсу Дзержинскому, который находится на территории одного из корпусов университета в районе станции метро «Шаболовская».
Обновлено в 13:55
Происшествия
Пожар на заводе «Красмаш» локализован
Пожар на территории завода «Красмаш» в Красноярске локализован на площади 20 тыс. кв. м. Об этом 26 апреля сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено в 11:25