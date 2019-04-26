Васильев получил запрос от «Спартака», стороны обсуждают полномочияЧемпионат 12:32

Как стало известно «Чемпионату», «Спартак» рассматривает кандидатуру Вадима Васильева на должность спортивного директора клуба и уже выходил с ним на связь. Специалист ещё не дал согласия. Многое в этом вопросе будет зависеть от обсуждаемых полномочий.

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