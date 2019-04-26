Футбол

Васильев получил запрос от «Спартака», стороны обсуждают полномочияЧемпионат 12:32

Как стало известно «Чемпионату», «Спартак» рассматривает кандидатуру Вадима Васильева на должность спортивного директора клуба и уже выходил с ним на связь. Специалист ещё не дал согласия. Многое в этом вопросе будет зависеть от обсуждаемых полномочий.
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Васильев получил запрос от «Спартака», стороны обсуждают полномочия

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«Спартак» предложил Васильеву занять должность генерального директора команды

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«Чемпионат»: «Спартак» предложил пост спортивного директора Васильеву. В феврале его уволили из «Монако»

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«Чемпионат»: «Спартак» связывался с Васильевым, стороны обсуждают полномочия

Sports.ru13:12
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Басманный суд Москвы арестовал экс-сотрудника управления "К" ФСБ полковника Андрея Васильева по обвинению в хищении, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами

"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
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Фигуранта дела об изнасиловании уфимской дознавательницы отпустили из СИЗО

Суд изменил меру пресечения бывшему полицейскому Павлу Яромчуку, обвиняемому в изнасиловании дознавательницы из Уфы.
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Уже завтра, в пятницу, 26 апреля, в центре Екатеринбурга пройдет первая репетиция военной техники в рамках подготовки к предстоящему параду войск екатеринбургского гарнизона.
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СК предъявил обвинение избившим до смерти отца бойца ММА полицейским

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Больная раком Кузьмина: думаю о смерти постоянно

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В Москве на 92-м году жизни скончалась народная артистка СССР Элина Быстрицкая.
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Российские дилеры Volkswagen приступили к выкупу и утилизации автомобилей, которые не должны были попасть на дороги общего пользования.
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Студенты ВШЭ требуют снести памятник Дзержинскому на территории вуза

Студенты НИУ ВШЭ в Москве собирают подписи в поддержку инициативы снести памятник революционеру, политическому деятелю и главе ВЧК Феликсу Дзержинскому, который находится на территории одного из корпусов университета в районе станции метро «Шаболовская».
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Пожар на заводе «Красмаш» локализован

Пожар на территории завода «Красмаш» в Красноярске локализован на площади 20 тыс. кв. м. Об этом 26 апреля сообщает агентство «РИА Новости».
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Сергей Родионов
Футболист
Советский и российский футболист, нападающий, тренер, футбольный функционер. В настоящее время спортивный директор московского «Спартака». Мастер спорта СССР международного класса.
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