Футбол

Васильев получил запрос от «Спартака», стороны обсуждают полномочияЧемпионат вчера в 12:32

Специалист ещё не дал согласия. Многое в этом вопросе будет зависеть от обсуждаемых полномочий. Напомним, сегодня официальный сайт «Спартака» объявил, что клуб по окончании текущего сезона покинут вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.
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Сборная Канады на ЧМ-2019 попала в одну группу с США, Финляндией, Германией, Словакией, Данией, Францией и Великобританией.
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Сергей Родионов
Футболист
Советский и российский футболист, нападающий, тренер, футбольный функционер. В настоящее время спортивный директор московского «Спартака». Мастер спорта СССР международного класса.
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