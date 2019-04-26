Футбол
Васильев получил запрос от «Спартака», стороны обсуждают полномочияЧемпионат вчера в 12:32
Специалист ещё не дал согласия. Многое в этом вопросе будет зависеть от обсуждаемых полномочий. Напомним, сегодня официальный сайт «Спартака» объявил, что клуб по окончании текущего сезона покинут вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.
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«Спартак» предложил Васильеву занять должность генерального директора команды
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Россия изучает возможность расширения проекта по сжижению газа "Сахалин-2", заявил президент России Владимир Путин на первом заседании круглого стола второго Международного форума "Один пояс — один путь" в Пекине.
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Прокуратура нашла криминал в работе камер фиксации нарушений ПДД
Детей приравняют к прицепам, а места установки камер рассекретят По данным неназванных источников, серьезные нарушения выявлены, к примеру, в Новгородской области, где в тендере на создание системы с бюджетом в 733 млн рублей участвовала всего лишь одна компания, а договор с ней был заключен чиновником, не имевшим на то никаких полномочий.
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Маск согласился не раскрывать без разрешения данные о работе Tesla
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