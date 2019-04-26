Футбол

Васильев получил предложение от «Спартака»Soccer.ru вчера в 12:42

«Спартак» рассматривает кандидатуру Вадима Васильева на должность спортивного директора клуба.
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СМИ: Бывший гендиректор Rambler может занять должность в «Спартаке»

RT на русскомвчера в 16:34

«Спартак» контактировал с Васильевым по поводу поста спортивного директора

Sport24.ruвчера в 13:48

СМИ: «Монако» не будет приглашать Измайлова

Матч ТВвчера в 11:41

«СЭ»: новое руководство «Спартака» будет объявлено 14 мая. Первак и Васильев на должности не рассматриваются

Sports.ruвчера в 18:07

Васильев получил предложение от «Спартака»

Soccer.ruвчера в 12:42

Васильев получил запрос от «Спартака», стороны обсуждают полномочия

Чемпионатвчера в 12:32

«Спартак» предложил Васильеву занять должность генерального директора команды

Советский спортвчера в 13:17
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Музыка

Дочь Алсу победила в шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки

Обновлено вчера в 23:56
Политика

Соловьев оценил идею раздавать украинские паспорта в центре Москвы

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский предложил раздавать паспорта на «этнично украинской» Кубани, в «частично украинской» Тюмени и в Москве.
Обновлено вчера в 02:48
Религия

В Северную Осетию из Иерусалима привезут Благодатный огонь

Обновлено вчера в 12:04
Происшествия

Адвокат допустил смягчение режима заключения экс-майору Евсюкову

Обновлено в 00:05
Политика

В Совфеде оценили предложение Трампа отказаться от ядерного оружия

Обратил внимание российский политик и на то, что Трампу следует принять одностороннее решение – «например, продемонстрировать, что американцы действительно отказываются от ядерного оружия и собираются разоружаться».
Обновлено вчера в 04:05
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено вчера в 03:51
Политика

Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства

Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 14:49
Политика

Украинского мультимиллионера арестовали в Москве за взятку

Украинского бизнесмена Павла Климца арестовали в Москве по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено вчера в 22:45
Политика

«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»

Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было умышленным и произошло через частную компанию «Самаратранснефть-терминал».
Обновлено вчера в 11:01
Происшествия

В Уфе завели дело об убийстве после исчезновения семьи с тремя детьми

Два уголовных дела об убийстве возбуждены в Уфе после исчезновения семьи из пяти человек, сообщила пресс-служба СУ СКР Башкирии в пятницу.
Обновлено вчера в 14:22
Политика

Депутат Рады предупредил об угрозе повторения чернобыльской катастрофы

Депутат Верховной рады Украины Сергей Шахов предупредил, что на ряде предприятий в стране существует реальная угроза экологической катастрофы.
Обновлено вчера в 21:39
Авто

Составлен рейтинг главных проблем петербургских водителей

Обновлено вчера в 14:28
Политика

Курсанты ВДВ массово сорвали новые погоны

Как сообщает «Интерфакс», около 40 курсантов и сержантов сорвали новые зелёные погоны у памятника генералу Василию Маргелову.
Обновлено 25 апреля в 07:47
Происшествия

В Трампа бросили телефон во время выступления

Мужчина бросил мобильный телефон в сторону президента США Дональда Трампа, когда тот поднимался на сцену для выступления перед Национальной стрелковой ассоциацией (NRA) в Индиане.
Обновлено вчера в 21:47
Общество

Римский повар предложил лучшее блюдо для перехода с постной пищи на обычную

Переходить с постной пищи на обычную следует постепенно, в этом могут помочь овощи, рыба и даже паста, считает повар из римского ресторана Al Forno della Soffitta Валерио Спиниччи.
Обновлено вчера в 21:48
Общество

Профессиональный шеф-повар поделился рецептом пасхального кулича

После чего добавляем их в опару вместе с мукой. Этот рецепт кулича — классический.
Обновлено вчера в 13:49
Автоспорт

Даниил Квят попал в аварию на второй тренировке Formula-1 в Баку

Неудачи российского гонщика F-1 Даниила Квята начались еще в самом начале – пилот потерял около часа в начале второй сессии из-за проблем с усилителем рулевого управления.
Обновлено вчера в 14:45
Общество

В России впервые применили закон о фейковых новостях

В России впервые применят новый закон о фейковых новостях в отношении жительницы Архангельска Елены Калининой.
Обновлено вчера в 16:43
Происшествия

Недалеко от Денвера столкнулись 28 машин

Обновлено вчера в 14:35
Политика

Отец Бутиной заявил, что она не будет оспаривать решение суда

Валерий Бутин, отец приговорённой в США к 18 месяцам тюрьмы Марии Бутиной, заявил, что россиянка не намерена оспаривать решение суда.
Обновлено вчера в 23:18
Политика

Владимир Путин прибыл в Пекин на форум «Один пояс — один путь»

Президент России Владимир Путин прилетел в Китай для участия в форуме «Один пояс — один путь» из Владивостока, где накануне провел переговоры с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном.
Обновлено 25 апреля в 11:39
Происшествия

В результате ДТП в Омске погибли четыре человека

Четыре человека погибли в результате столкновения двух автомобилей в Омске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областное управление МВД.
Обновлено в 00:29
Происшествия

Из шахты в ЛНР извлекли тело пятого погибшего

Обновлено вчера в 10:12
Политика

В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия

В МЧС назвали предварительную причину пожара на заводе «Красмаш»

Одна из основных версий причин пожара на территории завода "Красмаш" в Красноярске - нарушение правил эксплуатации электрооборудования, сообщил журналистам начальник регионального главка МЧС Игорь Лисин.
Обновлено в 00:46
Религия

Великая суббота: что происходило две тысячи лет назад, что происходит в церкви сегодня

В Великую пятницу в Церкви вспоминали распятие Христа и Его смерть на Кресте, которая произошла примерно около трех часов дня по нашему времени.
Обновлено вчера в 15:58
Шоу-бизнес

Ввязавшейся в скандал с Бузовой Собчак указали ее место

В скандал вмешалась певица Слава, а позже все они получили на орехи от популярного блогера. Ксения Собчак не знает, что такое сочувствие.
Обновлено вчера в 05:32
Общество

В Росгвардии выбрали самую красивую сотрудницу

Всего в конкурсе приняли участие более тысячи женщин-военнослужащих и сотрудниц Росгвардии со всей России.
Обновлено вчера в 10:42
Общество

Власти Австралии намерены истребить 2 млн диких кошек

Власти Австралии намерены истребить около 2 млн диких кошек к 2020 году, чтобы спасти другие виды животных.
Обновлено вчера в 19:24
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Сергей Родионов
Футболист
Советский и российский футболист, нападающий, тренер, футбольный функционер. В настоящее время спортивный директор московского «Спартака». Мастер спорта СССР международного класса.
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