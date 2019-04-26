Футбол
Васильев получил предложение от «Спартака»Soccer.ru вчера в 12:42
«Спартак» рассматривает кандидатуру Вадима Васильева на должность спортивного директора клуба.
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«Спартак» предложил Васильеву занять должность генерального директора команды
Советский спортвчера в 13:17
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Музыка
Дочь Алсу победила в шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки
Обновлено вчера в 23:56
Политика
Соловьев оценил идею раздавать украинские паспорта в центре Москвы
Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский предложил раздавать паспорта на «этнично украинской» Кубани, в «частично украинской» Тюмени и в Москве.
Обновлено вчера в 02:48
Религия
В Северную Осетию из Иерусалима привезут Благодатный огонь
Обновлено вчера в 12:04
Политика
В Совфеде оценили предложение Трампа отказаться от ядерного оружия
Обратил внимание российский политик и на то, что Трампу следует принять одностороннее решение – «например, продемонстрировать, что американцы действительно отказываются от ядерного оружия и собираются разоружаться».
Обновлено вчера в 04:05
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено вчера в 03:51
Политика
Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства
Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 14:49
Политика
Украинского мультимиллионера арестовали в Москве за взятку
Украинского бизнесмена Павла Климца арестовали в Москве по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено вчера в 22:45
Политика
«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»
Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было умышленным и произошло через частную компанию «Самаратранснефть-терминал».
Обновлено вчера в 11:01
Происшествия
В Уфе завели дело об убийстве после исчезновения семьи с тремя детьми
Два уголовных дела об убийстве возбуждены в Уфе после исчезновения семьи из пяти человек, сообщила пресс-служба СУ СКР Башкирии в пятницу.
Обновлено вчера в 14:22
Политика
Депутат Рады предупредил об угрозе повторения чернобыльской катастрофы
Депутат Верховной рады Украины Сергей Шахов предупредил, что на ряде предприятий в стране существует реальная угроза экологической катастрофы.
Обновлено вчера в 21:39
Авто
Составлен рейтинг главных проблем петербургских водителей
Обновлено вчера в 14:28
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали новые погоны
Как сообщает «Интерфакс», около 40 курсантов и сержантов сорвали новые зелёные погоны у памятника генералу Василию Маргелову.
Обновлено 25 апреля в 07:47
Происшествия
В Трампа бросили телефон во время выступления
Мужчина бросил мобильный телефон в сторону президента США Дональда Трампа, когда тот поднимался на сцену для выступления перед Национальной стрелковой ассоциацией (NRA) в Индиане.
Обновлено вчера в 21:47
Общество
Римский повар предложил лучшее блюдо для перехода с постной пищи на обычную
Переходить с постной пищи на обычную следует постепенно, в этом могут помочь овощи, рыба и даже паста, считает повар из римского ресторана Al Forno della Soffitta Валерио Спиниччи.
Обновлено вчера в 21:48
Общество
Профессиональный шеф-повар поделился рецептом пасхального кулича
После чего добавляем их в опару вместе с мукой. Этот рецепт кулича — классический.
Обновлено вчера в 13:49
Автоспорт
Даниил Квят попал в аварию на второй тренировке Formula-1 в Баку
Неудачи российского гонщика F-1 Даниила Квята начались еще в самом начале – пилот потерял около часа в начале второй сессии из-за проблем с усилителем рулевого управления.
Обновлено вчера в 14:45
Общество
В России впервые применили закон о фейковых новостях
В России впервые применят новый закон о фейковых новостях в отношении жительницы Архангельска Елены Калининой.
Обновлено вчера в 16:43
Происшествия
Недалеко от Денвера столкнулись 28 машин
Обновлено вчера в 14:35
Политика
Отец Бутиной заявил, что она не будет оспаривать решение суда
Валерий Бутин, отец приговорённой в США к 18 месяцам тюрьмы Марии Бутиной, заявил, что россиянка не намерена оспаривать решение суда.
Обновлено вчера в 23:18
Политика
Владимир Путин прибыл в Пекин на форум «Один пояс — один путь»
Президент России Владимир Путин прилетел в Китай для участия в форуме «Один пояс — один путь» из Владивостока, где накануне провел переговоры с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном.
Обновлено 25 апреля в 11:39
Происшествия
В результате ДТП в Омске погибли четыре человека
Четыре человека погибли в результате столкновения двух автомобилей в Омске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областное управление МВД.
Обновлено в 00:29
Происшествия
Из шахты в ЛНР извлекли тело пятого погибшего
Обновлено вчера в 10:12
Политика
В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия
В МЧС назвали предварительную причину пожара на заводе «Красмаш»
Одна из основных версий причин пожара на территории завода "Красмаш" в Красноярске - нарушение правил эксплуатации электрооборудования, сообщил журналистам начальник регионального главка МЧС Игорь Лисин.
Обновлено в 00:46
Религия
Великая суббота: что происходило две тысячи лет назад, что происходит в церкви сегодня
В Великую пятницу в Церкви вспоминали распятие Христа и Его смерть на Кресте, которая произошла примерно около трех часов дня по нашему времени.
Обновлено вчера в 15:58
Шоу-бизнес
Ввязавшейся в скандал с Бузовой Собчак указали ее место
В скандал вмешалась певица Слава, а позже все они получили на орехи от популярного блогера. Ксения Собчак не знает, что такое сочувствие.
Обновлено вчера в 05:32
Общество
В Росгвардии выбрали самую красивую сотрудницу
Всего в конкурсе приняли участие более тысячи женщин-военнослужащих и сотрудниц Росгвардии со всей России.
Обновлено вчера в 10:42
Общество
Власти Австралии намерены истребить 2 млн диких кошек
Власти Австралии намерены истребить около 2 млн диких кошек к 2020 году, чтобы спасти другие виды животных.
Обновлено вчера в 19:24