Экономика

Васильев доложил Путину о жизни рядового жителя ДагестанаREGNUM вчера в 08:05

Сегодня, 8 июля, глава Республики Дагестан Владимир Васильев доложил президенту России Владимиру Путину о социально-экономической ситуации в регионе и, что меняется для рядового жителя Дагестана, сообщается на сайте Кремля.
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Гамид Бучаев: «Правительство страны всегда уделяло Дагестану большое внимание»

ГТРК Дагестанвчера в 13:19

Встреча Президента Российской Федерации с Главой Республики Дагастан

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Глава Дагестана проинформировал Владимира Путина о развитии республики

Ёлдашвчера в 09:10

«Как республика, Владимир Абдуалиевич?» Глава Дагестана отчитался Владимиру Путину

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Владимир Путин провел встречу с Главой Дагестана

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Васильев рассказал Путину, как Дагестан сэкономил семь миллиардов рублей

РИА Новостивчера в 07:55
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 04:12, Вашингтон
Политика

Подсчитаны потери Грузии от новых санкций России

Во вторник, 9 июля, Госдума обратится к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву с рекомендацией рассмотреть введение новых ограничений в отношении Грузии.
Обновлено в 03:50
Политика

Собчак отреагировала на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего

Обновлено в 01:49
Происшествия

В Польше найдена мертвой 20-летняя гандболистка сборной России

Обновлено вчера в 07:53
Транспорт

Екатеринбург встречает Путина забастовкой водителей автобусов

День для акции протеста водители выбрали наиболее удачный. 9 июля в столицу Урала приехал президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 02:27
Происшествия

В Красноярске две женщины хотели задушить соседку из-за громкой музыки

В Красноярске две женщины хотели задушить соседку из-за громкой музыки.
Обновлено в 00:47
Экономика

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России

Самым богатым среди чиновников и народных избранников в России по итогам 2018 года оказался основатель группы компаний «Владимирский стандарт», депутат законодательного собрания Владимирской области Павел Антов.
Обновлено в 04:03
Политика

Иран решил отомстить Британии за захваченный танкер

Иран планирует дать ответ Великобритании за захват в Гибралтаре судна Grace 1. Такое заявление сделал начальник Генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, передает Tansim.
Обновлено в 03:17
Общество

В Японии гроздь винограда продали за 11 тысяч долларов

Необычный сорт был выведен в префектуре Исикава. В этом году на аукционах планируют продать 26 тысяч гроздей такого винограда.
Обновлено в 00:44
Общество

Роскачество проверило бургеры в российских ресторанах на антибиотики

Обновлено в 01:20
Армия и оружие

Британский самолет-шпион запеленговали у берегов Крыма

Обновлено в 01:54
Общество

На Урале проверят детсад, где ребенка заставили есть еду с пола

5-летний ребенок сообщил своим родственникам, что другой воспитанник садика уронил на пол тарелку с макаронами и котлетой, после чего сотрудник детского учреждения собрала еду с пола и заставила ребенка съесть ее.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие

В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную

В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено вчера в 20:00
Общество

Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности

Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
Обновлено в 02:55
Политика

Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала в отставку

Обновлено в 03:41
Наука

Российский экраноплан «Чайка» станет универсальным транспортом

Спроектированный в России экраноплан «Чайка» сможет базироваться на воде, на берегах с небольшим уклоном и на аэродромах.
Обновлено вчера в 23:15
Общество

Бывшая жена Маккартни получила рекордную компенсацию от СМИ

Бывшая жена Пола Маккартни Хизер Миллс призналась, что получила крупную компенсацию от News Group Newspapers Руперта Мердока по делу о прослушивании телефонных разговоров.
Обновлено вчера в 19:01
Происшествия

Во Владивостоке предприниматель и бывший сотрудник ФСБ случайно раскрыли агента ФСБ

Предприниматели рассчитывали, что агент больше не появится на судне, отмечает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:10
Происшествия

В массовой драке с участием женщин в Петербурге пострадали трое

Массовая драка с участием представителей сразу нескольких государств, среди которых находились женщины, произошла во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.
Обновлено в 03:40
Политика

Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии

Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии Спешно принимаемые санкции Москвы против Тбилиси могут оказаться неожиданно жесткими, причем в первую очередь в отношении российских игроков.
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия

В Кабардино-Балкарии ГИБДД обвинили в создании преступного сообщества

Руководство ГИБДД Кабардино-Балкарии обвинили в создании преступного сообщества взяточников, под стражей 14 офицеров, еще один сбежал, сообщила журналистам в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено вчера в 10:53
Экономика

Сбербанк смотрит в сторону от «Яндекс.Маркета»

Конъюнктура Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило 8 июля издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено вчера в 18:30
Политика

Савченко заявила о намерении провести предвыборную агитацию в ДНР

Депутат Верховной рады Надежда Савченко планирует провести предвыборную агитацию на подконтрольной Киеву части Донбасса и территории самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР).
Обновлено в 02:41
Футбол

Кинси Волански снова пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки

В финале Кубка Америки Сборная Бразилии победила Перу (3:1).
Обновлено вчера в 18:00
Финансы

Эксперты предупредили о риске дефолта в США в сентябре

По данным экспертов, день X может наступить в первой половине сентября. Раньше BPC говорил, что дефолт грозит произойти в октябре-ноябре.
Обновлено в 02:37
Космос

Эксперты назвали 5 инноваций, полученных вследствие высадки на Луну

Эксперты рассказали про 5 инноваций, которые появились в результате высадки на Луну.
Обновлено вчера в 13:44
Происшествия

Дипломаты РФ посетили задержанных после салюта в Минске россиян

"Восьмого июля консульские сотрудники посольства Российской Федерации в Республике Беларусь получили разрешение от Следственного комитета на посещение двух российских граждан, задержанных в связи с происшествием, случившимся во время салюта 3 июля, и в тот же день посетили их в СИЗО №1 Минска", - сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии.
Обновлено в 03:57
Интернет

Instagram анонсировал новые функции для борьбы с травлей в интернете

Обновлено в 01:08
Происшествия

Большинство россиян считают подбрасывание наркотиков обычной практикой

Больше половины россиян (66%) считают обычной практикой в РФ подбрасывание наркотиков полицейскими для фальсификации улик, следует из данных опроса «Левада-центра».
Обновлено в 03:21
Происшествия

Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей

Обновлено вчера в 20:41
Экономика

Проект частной трассы через Смоленскую область одобрил Медведев

Обновлено в 03:11
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