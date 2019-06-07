Экономика

Васильев на форуме ПМЭФ рассказал о результатах борьбы с коррупциейЛезги газет 10:33

Глава Дагестана рассказал, что порядок можно наводить по-разному, с одной стороны, это жесткое привлечение к ответственности. Васильев подчеркнул, что в вопросах борьбы с коррупцией очень интересно общественное мнение.
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Губернатор Рязанской области Николай Любимов принимает участие в работе Петербургского международного экономического форума

RuNews24.ru10:20

Реформы или стабильность?

Московский Комсомолец07:25

Защита собственности и налогообложение остаются ключевыми проблемами для предпринимателей в России

Finam.Ru05:00

Вопросы борьбы с коррупцией обсудили за «бизнес-завтраком» в рамках ПМЭФ-2019

РИА Дагестан09:30

Рязанский губернатор принял участие в деловом завтраке Сбербанка

Рязанские ведомости06:07

«Ни один инвестор на форуме не арестован»: Макаров и Шохин высказались о роли силовиков в экономике

НТВ05:13

ПМЭФ. Депутат Госдумы выступил с речью в защиту угнетенного бизнеса

Взгляд-инфо09:42
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 13:42, Ашберн
Шоу-бизнес

Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»

Обновлено в 09:50
Политика

В «Нафтогазе» назвали условие переговоров с «Газпромом»

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев написал на своей странице в Facebook, что компания готова к переговорам с «Газпромом», но исключительно в трёхстороннем формате.
Обновлено в 10:41
Армия и оружие

Инцидент с участием боевых кораблей США и России попал на видео

Обновлено в 13:29
Здоровье

Малышева определила самую опасную болезнь XXI века

Телеведущая Елена Малышева назвала болезнь Альцгеймера самой опасной болезнью XXI века. Об этом она сказала в интервью РИА ФАН.
Обновлено в 12:08
Авто

Volkswagen накроет Европу сетью зарядных станций, втрое большей чем у Теслы

Общая сумма инвестиций в проект составит 250 миллионов евро, а к 2025 году в Европе появится 36 тысяч новых зарядных терминалов — 11 тысяч из них под брендом Volkswagen.
Обновлено в 11:27
Шоу-бизнес

Бузова появилась на Премии МУЗ-ТВ на верблюдах и в окружении 10 мужчин

Певица снова решила отличиться. На каждую красную дорожку Премии МУЗ-ТВ звезды приезжают на автомобилях.
Обновлено в 11:33
Общество

В Петербурге появится единый оператор морских пассажирских терминалов

Совкомфлот поможет администрации города создать регионального паромного оператора. Об этом стало известно сегодня, 7 июня.
Обновлено в 12:30
Футбол

Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС

Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
Обновлено в 04:05
Происшествия

В машине убитой любовницы главы Раменского района нашли ДНК двух неизвестных

В "Мерседесе" убитой в начале мае сотрудницы Общественной палаты Раменского района Евгении Исаенковой обнаружили ДНК двух неизвестных.
Обновлено в 11:59
Армия и оружие

Стало известно об отступлении российских военных в Сирии

Российским военнослужащим пришлось отступить с военной базы в Таль-Сальбе на севере сирийской провинции Хама после того, как боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») нанесли по их позициям несколько артиллерийских ударов.
Обновлено в 11:13
Общество

Беременную Симоньян оставили в больнице после инцидента с Соболь

Обновлено в 00:28
Происшествия

В Петербурге катер врезался в мост

В Санкт-Петербурге прогулочный катер въехал в опору моста, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:35
Общество

МЧС предупредило москвичей о сильной жаре

Обновлено в 02:58
Политика

Путин назвал Зеленского хорошим актером

Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) назвал нового украинского президента Владимира Зеленского хорошим актером.
Обновлено в 12:02
Происшествия

Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

Обновлено в 08:11
Политика

Утверждена Стратегия развития здравоохранения до 2025 года

Президент утвердил Стратегию развития здравоохранения РФ до 2025 года и поручил правительству в течение полугода утвердить план мероприятий по ее реализации.
Обновлено в 13:03
Общество

Небо над Петербургом затянули облака-мамматусы

В пятницу, 7 июня, в городе на Неве небо затянули облака-мамматусы (от латинского mamma – «вымя», «грудь») – вымяобразные или трубчатые облака, которые обычно встречаются в тропических широтах и связаны с образованием тёплых циклонов.
Обновлено в 11:44
Политика

Путин предложил переосмыслить роль доллара

Путин предложил не навязывать всем один канон, заниматься гармонизацией национальных экономических интересов, помнить о принципе взаимодействия и сотрудничества со странами с различными особенностями и интересами.
Обновлено в 08:05
Политика

Путин высказался об объединении России и Белоруссии

Оснований для государственного объединения России и Белоруссии нет, констатировал президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском экономическом форуме.
Обновлено в 12:40
Общество

Собянин подписал ряд соглашений с главами регионов в рамках ПМЭФ-2019

Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписал ряд соглашений с главами Амурской и Нижегородской областей, а также руководством Республики Крым, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 12:38
Общество

Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось

Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 06:41
Армия и оружие

Глава «Ростеха» обозначил сроки начала поставок Турции С-400

Обновлено в 12:42
Общество

Подписан закон, смягчающий нормы применения ККТ

Освобождены до 01.07.2021 от применения ККТ и предприниматели в отсутствие наемного персонала при реализации товаров, произведенных своими силами, выполнении работ и оказании услуг.
Обновлено в 08:20
Интернет

«Яндекс» и ФСБ нашли решение спора о ключах шифрования

Несколько дней назад источники РБК сообщили, что ФСБ еще несколько месяцев назад запросила у "Яндекса" ключи дешифровки для доступа к данным пользователей "Яндекс.Почты" и облачного сервиса "Яндекс.Диск".
Обновлено в 11:08
Кино

Стартовали съемки самого кассового российского детского фильма

Компании Disney, Yellow Black and White и телеканал "Россия" начали съемки продолжения известного фильма-сказки "Последний богатырь".
Обновлено в 12:17
Общество

В канадском музее турист открыл сейф, который не могли взломать 40 лет

Обновлено в 10:54
Игры

EA представила обложку Star Wars Jedi: Fallen Order

Послезавтра состоится мировая премьера игрового процесса Star Wars Jedi: Fallen Order, поэтому EA и Respawn начинают потихоньку подогревать интерес к демонстрации — сегодня разработчики представили обложку и основной постер сюжетного боевика.
Обновлено вчера в 11:14
Политика

Песков прокомментировал требования Великобритании «изменить поведение»

6 июня представитель британского премьер-министра Терезы Мэй сообщил, что отношения между Великобританией и Россией улучшатся в том случае, если Москва «изменит свое поведение».
Обновлено в 04:00
Футбол

«Ростов» объявил о трансфере защитника «Тамбова» Чистякова

Футбольный клуб «Ростов» объявил о переходе в команду из столицы Дона 25-летнего защитника Дмитрия Чистякова, в сезоне-2018/19 в составе ФК «Тамбов» ставшего победителем первенства Футбольной национальной лиги.
Обновлено в 10:42
Шоу-бизнес

Анна Седокова позировала голой для фотосессии

Седокова не стесняется своих форм. Певица убеждает многих женщин любить себя и не стремиться к фигуре модели.
Обновлено в 12:40
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