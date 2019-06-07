Экономика
Васильев на форуме ПМЭФ рассказал о результатах борьбы с коррупциейЛезги газет 10:33
Глава Дагестана рассказал, что порядок можно наводить по-разному, с одной стороны, это жесткое привлечение к ответственности. Васильев подчеркнул, что в вопросах борьбы с коррупцией очень интересно общественное мнение.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 13:42, Ашберн
Шоу-бизнес
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Обновлено в 09:50
Политика
В «Нафтогазе» назвали условие переговоров с «Газпромом»
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев написал на своей странице в Facebook, что компания готова к переговорам с «Газпромом», но исключительно в трёхстороннем формате.
Обновлено в 10:41
Здоровье
Малышева определила самую опасную болезнь XXI века
Телеведущая Елена Малышева назвала болезнь Альцгеймера самой опасной болезнью XXI века. Об этом она сказала в интервью РИА ФАН.
Обновлено в 12:08
Авто
Volkswagen накроет Европу сетью зарядных станций, втрое большей чем у Теслы
Общая сумма инвестиций в проект составит 250 миллионов евро, а к 2025 году в Европе появится 36 тысяч новых зарядных терминалов — 11 тысяч из них под брендом Volkswagen.
Обновлено в 11:27
Шоу-бизнес
Бузова появилась на Премии МУЗ-ТВ на верблюдах и в окружении 10 мужчин
Певица снова решила отличиться. На каждую красную дорожку Премии МУЗ-ТВ звезды приезжают на автомобилях.
Обновлено в 11:33
Общество
В Петербурге появится единый оператор морских пассажирских терминалов
Совкомфлот поможет администрации города создать регионального паромного оператора. Об этом стало известно сегодня, 7 июня.
Обновлено в 12:30
Футбол
Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС
Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
Обновлено в 04:05
Происшествия
В машине убитой любовницы главы Раменского района нашли ДНК двух неизвестных
В "Мерседесе" убитой в начале мае сотрудницы Общественной палаты Раменского района Евгении Исаенковой обнаружили ДНК двух неизвестных.
Обновлено в 11:59
Армия и оружие
Стало известно об отступлении российских военных в Сирии
Российским военнослужащим пришлось отступить с военной базы в Таль-Сальбе на севере сирийской провинции Хама после того, как боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») нанесли по их позициям несколько артиллерийских ударов.
Обновлено в 11:13
Происшествия
В Петербурге катер врезался в мост
В Санкт-Петербурге прогулочный катер въехал в опору моста, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:35
Общество
МЧС предупредило москвичей о сильной жаре
Обновлено в 02:58
Политика
Путин назвал Зеленского хорошим актером
Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) назвал нового украинского президента Владимира Зеленского хорошим актером.
Обновлено в 12:02
Политика
Утверждена Стратегия развития здравоохранения до 2025 года
Президент утвердил Стратегию развития здравоохранения РФ до 2025 года и поручил правительству в течение полугода утвердить план мероприятий по ее реализации.
Обновлено в 13:03
Общество
Небо над Петербургом затянули облака-мамматусы
В пятницу, 7 июня, в городе на Неве небо затянули облака-мамматусы (от латинского mamma – «вымя», «грудь») – вымяобразные или трубчатые облака, которые обычно встречаются в тропических широтах и связаны с образованием тёплых циклонов.
Обновлено в 11:44
Политика
Путин предложил переосмыслить роль доллара
Путин предложил не навязывать всем один канон, заниматься гармонизацией национальных экономических интересов, помнить о принципе взаимодействия и сотрудничества со странами с различными особенностями и интересами.
Обновлено в 08:05
Политика
Путин высказался об объединении России и Белоруссии
Оснований для государственного объединения России и Белоруссии нет, констатировал президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском экономическом форуме.
Обновлено в 12:40
Общество
Собянин подписал ряд соглашений с главами регионов в рамках ПМЭФ-2019
Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписал ряд соглашений с главами Амурской и Нижегородской областей, а также руководством Республики Крым, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 12:38
Общество
Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось
Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 06:41
Общество
Подписан закон, смягчающий нормы применения ККТ
Освобождены до 01.07.2021 от применения ККТ и предприниматели в отсутствие наемного персонала при реализации товаров, произведенных своими силами, выполнении работ и оказании услуг.
Обновлено в 08:20
Интернет
«Яндекс» и ФСБ нашли решение спора о ключах шифрования
Несколько дней назад источники РБК сообщили, что ФСБ еще несколько месяцев назад запросила у "Яндекса" ключи дешифровки для доступа к данным пользователей "Яндекс.Почты" и облачного сервиса "Яндекс.Диск".
Обновлено в 11:08
Кино
Стартовали съемки самого кассового российского детского фильма
Компании Disney, Yellow Black and White и телеканал "Россия" начали съемки продолжения известного фильма-сказки "Последний богатырь".
Обновлено в 12:17
Игры
EA представила обложку Star Wars Jedi: Fallen Order
Послезавтра состоится мировая премьера игрового процесса Star Wars Jedi: Fallen Order, поэтому EA и Respawn начинают потихоньку подогревать интерес к демонстрации — сегодня разработчики представили обложку и основной постер сюжетного боевика.
Обновлено вчера в 11:14
Политика
Песков прокомментировал требования Великобритании «изменить поведение»
6 июня представитель британского премьер-министра Терезы Мэй сообщил, что отношения между Великобританией и Россией улучшатся в том случае, если Москва «изменит свое поведение».
Обновлено в 04:00
Футбол
«Ростов» объявил о трансфере защитника «Тамбова» Чистякова
Футбольный клуб «Ростов» объявил о переходе в команду из столицы Дона 25-летнего защитника Дмитрия Чистякова, в сезоне-2018/19 в составе ФК «Тамбов» ставшего победителем первенства Футбольной национальной лиги.
Обновлено в 10:42
Шоу-бизнес
Анна Седокова позировала голой для фотосессии
Седокова не стесняется своих форм. Певица убеждает многих женщин любить себя и не стремиться к фигуре модели.
Обновлено в 12:40