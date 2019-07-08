Экономика
Васильев доложил Путину о жизни рядового жителя ДагестанаREGNUM вчера в 08:05
Сегодня, 8 июля, глава Республики Дагестан Владимир Васильев доложил президенту России Владимиру Путину о социально-экономической ситуации в регионе и, что меняется для рядового жителя Дагестана, сообщается на сайте Кремля.
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Гамид Бучаев: «Правительство страны всегда уделяло Дагестану большое внимание»
ГТРК Дагестанвчера в 13:19
«Как республика, Владимир Абдуалиевич?» Глава Дагестана отчитался Владимиру Путину
Молодежь Дагестанавчера в 08:22
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Футбол
Кинси Волански не дали выбежать на поле в финале Кубка Америки
Обновлено вчера в 22:23
Футбол
«Вест Хэму» предложили купить Балотелли
"Вест Хэм" ищет замену австрийцу Марко Арнаутовичу, который перешел в китайский "Шанхай СИПГ".
Обновлено в 00:51
Политика
Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2".
Обновлено вчера в 14:29
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено 07 июля в 08:45
Общество
Сбербанк назвал страны, в которых опасно пользоваться банкоматами
Уберечь деньги поможет соблюдение простых правил. Однако в некоторых странах риск стать жертвой скимминга очень высок.
Обновлено вчера в 23:40
Экономика
Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиян
Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка.
Обновлено в 00:56
Транспорт
В Шереметьево озвучили меры по устранению неполадок при выдаче багажа
Массовые проблемы с выдачей багажа в "Шереметьево" наблюдаются с начала июня, после завершения передачи функций по обработке багажа от "Аэрофлота" к компании "Шереметьево-Хэндлинг".
Обновлено вчера в 17:47
Происшествия
Сына экс-главы волгоградского СК обвиняют в неповиновении ФСБ
Против сына бывшего главы волгоградского следственного комитете возбуждено дело за неповиновение сотрудникам ФСБ.
Обновлено вчера в 15:38
Армия и оружие
В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную
В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
Муж сбежавшей кассирши проиграл украденные миллионы рублей
Обновлено вчера в 16:10
Политика
Зеленский рассказал о будущем русского языка в Донбассе
В будущем жителям Донбасса могут позволить официально использовать русский язык для ведения документооборота, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 19:07
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Общество
В Роструде назвали причины для отказа работнику в отпуске
В Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) сообщили, когда работодатель имеет право отказать сотруднику в отпуске, пишет «Российская газета».
Обновлено в 00:19
Политика
Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста
Обновлено вчера в 17:27
Финансы
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
Обновлено вчера в 22:53
Наука
Замороженный во льду полторы тысячи лет организм вернулся к жизни
Как только температура падает, растение резко теряет влагу, и лёд не может травмировать его.
Обновлено вчера в 14:58
Экономика
В правительстве одобрили сдачу пустых бутылок за деньги в магазинах
Минприроды и Минпромторг поддержали инициативу сдавать пустые бутылки в магазины.
Обновлено в 00:21
Общество
Райффайзенбанк запустил выдачу кредитов через соцсети и мессенджеры
Всего за полгода работы сервиса (с учетом теста в соцсетях и мессенджерах) было подано 100 тыс. заявок и выдано кредитов более чем на 500 млн руб. Как устроена выдача таких кредитов Человек, желающий взять кредит и являющийся пользователем "ВКонтакте", Telegram и Viber, для того чтобы подать заявку, должен написать чат-боту банка в соцсети или мессенджерах.
Обновлено в 00:30
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева призналась, что голодает по 16 часов
Ведущая Екатерина Андреева заявила в Instagram, что не принимает пищу по 16 часов.
Обновлено вчера в 23:36
Шоу-бизнес
Светлана Светличная балует себя пивом и вредной едой
Обновлено в 00:32
Общество
Синоптики прогнозируют дожди и грозы в Московском регионе 9 июля
Дожди и грозы ожидаются в Москве и Подмосковье во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено вчера в 23:03
Авто
BMW начала производство хэтчбека 1-Series нового поколения
Баварский автопроизводитель представил совершенно новый передний привод на базе BMW 1-Series в конце мая, и теперь он начал серийное производство соперников Mercedes A-Class и Audi A3.
Обновлено вчера в 07:16
Здоровье
Ребенок отказался пить молоко матери и спас ей жизнь
Обновлено в 00:03
Авто
«Группа ГАЗ» защитила репутацию в суде
В суде обязали ответчика опровергнуть ложные сведения, распространив для СМИ новое письмо.
Обновлено вчера в 05:44
Происшествия
Две жительницы Красноярска пытались убить соседку из-за громкой музыки
В Красноярске две женщины пытались задушить свою соседку из-за громкой музыки.
Обновлено в 00:45
Политика
Режиссер Оливер Стоун взял интервью у Путина для фильма об Украине
Российский президент Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну рассказал о своем отношении к политике Киева для фильма «В борьбе за Украину».
Обновлено вчера в 20:24
Политика
Трамп отказался от британского посла
Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается более иметь какие-либо дела с послом Великобритании Кимом Дэрроком.
Обновлено вчера в 16:07
Теннис
Джокович пробился в четвертьфинал Уимблдона
Обновлено вчера в 12:54
Авто
Появились первые фотографии обновлённой Lada Largus
Незадолго до крупного фейслифта LADA Largus, выход которого состоится не раньше 2020 года, «АвтоВАЗ» выпустит слегка обновленную версию модели.
Обновлено вчера в 04:30