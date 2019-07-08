Экономика

Васильев доложил Путину о жизни рядового жителя ДагестанаREGNUM вчера в 08:05

Сегодня, 8 июля, глава Республики Дагестан Владимир Васильев доложил президенту России Владимиру Путину о социально-экономической ситуации в регионе и, что меняется для рядового жителя Дагестана, сообщается на сайте Кремля.
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Гамид Бучаев: «Правительство страны всегда уделяло Дагестану большое внимание»

ГТРК Дагестанвчера в 13:19

Встреча Президента Российской Федерации с Главой Республики Дагастан

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Глава Дагестана проинформировал Владимира Путина о развитии республики

Ёлдашвчера в 09:10

«Как республика, Владимир Абдуалиевич?» Глава Дагестана отчитался Владимиру Путину

Молодежь Дагестанавчера в 08:22

Владимир Путин провел встречу с Главой Дагестана

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ТАССвчера в 08:00

Васильев рассказал Путину, как Дагестан сэкономил семь миллиардов рублей

РИА Новостивчера в 07:55
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Футбол

Кинси Волански не дали выбежать на поле в финале Кубка Америки

Обновлено вчера в 22:23
Футбол

«Вест Хэму» предложили купить Балотелли

"Вест Хэм" ищет замену австрийцу Марко Арнаутовичу, который перешел в китайский "Шанхай СИПГ".
Обновлено в 00:51
Политика

Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2".
Обновлено вчера в 14:29
Происшествия

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено 07 июля в 08:45
Общество

Сбербанк назвал страны, в которых опасно пользоваться банкоматами

Уберечь деньги поможет соблюдение простых правил. Однако в некоторых странах риск стать жертвой скимминга очень высок.
Обновлено вчера в 23:40
Экономика

Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиян

Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка.
Обновлено в 00:56
Транспорт

В Шереметьево озвучили меры по устранению неполадок при выдаче багажа

Массовые проблемы с выдачей багажа в "Шереметьево" наблюдаются с начала июня, после завершения передачи функций по обработке багажа от "Аэрофлота" к компании "Шереметьево-Хэндлинг".
Обновлено вчера в 17:47
Происшествия

Сына экс-главы волгоградского СК обвиняют в неповиновении ФСБ

Против сына бывшего главы волгоградского следственного комитете возбуждено дело за неповиновение сотрудникам ФСБ.
Обновлено вчера в 15:38
Армия и оружие

В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную

В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия

Муж сбежавшей кассирши проиграл украденные миллионы рублей

Обновлено вчера в 16:10
Политика

Зеленский рассказал о будущем русского языка в Донбассе

В будущем жителям Донбасса могут позволить официально использовать русский язык для ведения документооборота, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 19:07
Происшествия

20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Общество

В Роструде назвали причины для отказа работнику в отпуске

В Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) сообщили, когда работодатель имеет право отказать сотруднику в отпуске, пишет «Российская газета».
Обновлено в 00:19
Политика

Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста

Обновлено вчера в 17:27
Финансы

Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре

США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
Обновлено вчера в 22:53
Наука

Замороженный во льду полторы тысячи лет организм вернулся к жизни

Как только температура падает, растение резко теряет влагу, и лёд не может травмировать его.
Обновлено вчера в 14:58
Экономика

В правительстве одобрили сдачу пустых бутылок за деньги в магазинах

Минприроды и Минпромторг поддержали инициативу сдавать пустые бутылки в магазины.
Обновлено в 00:21
Общество

Райффайзенбанк запустил выдачу кредитов через соцсети и мессенджеры

Всего за полгода работы сервиса (с учетом теста в соцсетях и мессенджерах) было подано 100 тыс. заявок и выдано кредитов более чем на 500 млн руб. Как устроена выдача таких кредитов Человек, желающий взять кредит и являющийся пользователем "ВКонтакте", Telegram и Viber, для того чтобы подать заявку, должен написать чат-боту банка в соцсети или мессенджерах.
Обновлено в 00:30
Шоу-бизнес

Екатерина Андреева призналась, что голодает по 16 часов

Ведущая Екатерина Андреева заявила в Instagram, что не принимает пищу по 16 часов.
Обновлено вчера в 23:36
Шоу-бизнес

Светлана Светличная балует себя пивом и вредной едой

Обновлено в 00:32
Общество

Синоптики прогнозируют дожди и грозы в Московском регионе 9 июля

Дожди и грозы ожидаются в Москве и Подмосковье во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено вчера в 23:03
Авто

BMW начала производство хэтчбека 1-Series нового поколения

Баварский автопроизводитель представил совершенно новый передний привод на базе BMW 1-Series в конце мая, и теперь он начал серийное производство соперников Mercedes A-Class и Audi A3.
Обновлено вчера в 07:16
Здоровье

Ребенок отказался пить молоко матери и спас ей жизнь

Обновлено в 00:03
Авто

«Группа ГАЗ» защитила репутацию в суде

В суде обязали ответчика опровергнуть ложные сведения, распространив для СМИ новое письмо.
Обновлено вчера в 05:44
Происшествия

Две жительницы Красноярска пытались убить соседку из-за громкой музыки

В Красноярске две женщины пытались задушить свою соседку из-за громкой музыки.
Обновлено в 00:45
Общество

Более 15 тыс. москвичей посетили «веранды здоровья» в столичных парках

Обновлено в 00:35
Политика

Режиссер Оливер Стоун взял интервью у Путина для фильма об Украине

Российский президент Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну рассказал о своем отношении к политике Киева для фильма «В борьбе за Украину».
Обновлено вчера в 20:24
Политика

Трамп отказался от британского посла

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается более иметь какие-либо дела с послом Великобритании Кимом Дэрроком.
Обновлено вчера в 16:07
Теннис

Джокович пробился в четвертьфинал Уимблдона

Обновлено вчера в 12:54
Авто

Появились первые фотографии обновлённой Lada Largus

Незадолго до крупного фейслифта LADA Largus, выход которого состоится не раньше 2020 года, «АвтоВАЗ» выпустит слегка обновленную версию модели.
Обновлено вчера в 04:30
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