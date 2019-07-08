Экономика

Васильев доложил Путину о жизни рядового жителя ДагестанаREGNUM 08:05

Сегодня, 8 июля, глава Республики Дагестан Владимир Васильев доложил президенту России Владимиру Путину о социально-экономической ситуации в регионе и, что меняется для рядового жителя Дагестана, сообщается на сайте Кремля.
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Владимир Васильев
Потом посмотрели школы, другие объекты, тоже сэкономили два миллиарда. Провели работу по потребителям газа сейчас: 0,7 миллиарда экономия будет. Экономия на госзакупках – около 0,8 миллиарда. И всего, таким образом, мы получили семь с лишним миллиардов дополнительно в бюджет.
— Владимир Васильев, артист балетаРИА Новости 07:55

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