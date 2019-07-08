Экономика

Васильев доложил Путину о жизни рядового жителя ДагестанаREGNUM 08:05

Сегодня, 8 июля, глава Республики Дагестан Владимир Васильев доложил президенту России Владимиру Путину о социально-экономической ситуации в регионе и, что меняется для рядового жителя Дагестана, сообщается на сайте Кремля.
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Гамид Бучаев: «Правительство страны всегда уделяло Дагестану большое внимание»

ГТРК Дагестан13:19

Встреча Президента Российской Федерации с Главой Республики Дагастан

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Владимир Васильев проинформировал Президента страны о социально-экономической ситуации в республике

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«Как республика, Владимир Абдуалиевич?» Глава Дагестана отчитался Владимиру Путину

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Нур09:43

Васильев проинформировал Путина о развитии Дагестана

ТАСС08:00

Васильев рассказал Путину, как Дагестан сэкономил семь миллиардов рублей

РИА Новости07:55
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Политика

ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию с критикой России

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) приняла итоговую декларацию, в которой содержатся тезисы о непризнании Крыма частью РФ, критика проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», а также призыв к Москве отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 07:20
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии

Состояние избитой девочки из Ингушетии остается тяжелым.
Обновлено вчера в 05:50
Происшествия

Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

Обновлено в 15:24
Происшествия

Стали известны обстоятельства гибели 20-летней российской гандболистки

Обновлено в 17:36
Армия и оружие

США одобрили продажу ракетных комплексов и танков Тайваню на $2 млрд

Госдеп США одобрил продажу Тайваню танков M1A2T Abrams и переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, а также другого соответствующего оборудования на сумму более $2 млрд.
Обновлено в 18:14
Происшествия

В Абхазии россияне пострадали в ДТП с маршруткой

Обновлено в 19:45
Энергетика

Козак рассказал о мерах стабилизации цен на топливо на Дальнем Востоке

Козак пояснил, что индекс роста цен на моторное топливо на Дальнем Востоке будет соответствовать прогнозам, которые правительство закладывало в «демпфер», то есть рост цены не превысит уровень инфляции.
Обновлено в 11:32
Экономика

Почти 80% минеральной воды оказалось контрафактом

Доля контрафактной минеральной воды на прилавках российских магазинов уже приблизилась к 80%, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 10:44
Происшествия

Число погибших от наводнения в Иркутской области достигло 23

В затопленной Иркутской области растет число жертв паводка. На сегодняшний день погибшими числятся уже 23 человека.
Обновлено в 03:55
Авто

Renault обновил Duster первого поколения

Рестайлинговый французский внедорожник поменялся внешне без технических модификаций Компания Renault начнет продажи нового кроссовера Duster для индийских дилеров уже завтра – 8 июля, сообщает 32cars.ru.
Обновлено вчера в 07:19
Армия и оружие

Огненный ад: «Змей Горыныч» сжёг позиции ВСУ под Донецком

Обновлено в 17:01
Политика

Соловьев отреагировал на брань грузинского телеведущего в адрес Путина

Российский телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале отреагировал на оскорбления грузинского телеведущего канала "Рустави 2" Георгия Габунии в адрес Владимира Путина.
Обновлено вчера в 17:30
Авто

Классический Porsche 930 с двигателем Формула-1 показали в Гудвуде

Porsche 930 с двигателем, который некогда использовался в гонках Формулы-1, принял участие в гонке в Гудвуде.
Обновлено в 11:01
Футбол

Нобоа заменили в перерыве матча с «Локомотивом»

В перерыве в составе санкт-петербуржцев произошла замена: полузащитник Кристиан Нобоа поменял Александра Ерохина.
Обновлено 06 июля в 13:20
Политика

Андрей Малахов обратился к президенту Украины

Телеведущий канала "Россия 1" Андрей Малахов, который должен был вести телемост между Москвой и Киевом, на своей странице в Инстаграм обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, призывая его защитить украинских журналистов.
Обновлено в 17:27
Экономика

«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино

В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
Обновлено в 17:34
Общество

Работа учителей в школах стала труднее

За год с 14,9% до 15,6% увеличилось число учителей, которые говорят, что им стало труднее наладить отношения с учениками.
Обновлено в 18:57
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые показала лицо 10-месячной дочери

В Сети поразились сходству малышки со своим отцом. Известная телеведущая Лера Кудрявцева в августе 2018 года стала мамой во второй раз .
Обновлено вчера в 16:25
Здоровье

В Петербурге расскажут о борьбе с раком

Пресс-конференция, посвященная реализации проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» пройдет в Петербурге в понедельник, 8 июля.
Обновлено вчера в 21:37
Армия и оружие

Украинский военный расстрелял свою подчиненную, сообщили в ЛНР

Начальник отделения кадров одной из частей украинской армии в Донбассе выстрелил в подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР, сообщил офицер пресс-службы военного ведомства самопровозглашенной республики Иван Филипоненко.
Обновлено в 19:48
Общество

Онлайн-кассы появятся везде. В том числе, и в общественном транспорте

Массово внедряться онлайн-кассы начали с 2017 года, а с 1 июля на них должны были перейти абсолютно все предприятия, предприниматели и организации, занимающиеся продажей товаров или услуг, но в начале июня Президент РФ Владимир Путин подписал закон, сделавший исключение для некоторого бизнеса.
Обновлено в 10:51
Здоровье

В девяти озерах Нижнего Новгорода купаться не рекомендуется

Отклонения от норм обнаружены в Автозоводском районе в озерах Парка культуры и отдыха первой очереди на улице Смирнова и второй очереди на проспекте Молодежном.
Обновлено в 05:58
Политика

В Тбилиси начались столкновения между митингующими

В Тбилиси одновременно проходят четыре акции протеста. Об этом сообщает Sputnik Грузия. На центральном проспекте столицы проходят две акции.
Обновлено в 16:54
Общество

Экс-жена Маккартни заявила о получении крупнейшей компенсации от СМИ

Обновлено в 12:50
Политика

В Киеве националисты собрались на митинг у здания NewsOne

Обновлено в 15:22
Общество

В Вашингтоне затопило Белый дом и метро

Обновлено в 17:57
Музыка

Музыканты записали песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия»

Телеведущая Татьяна Лазарева опубликовала на своей странице в Facebook песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия», которым вменяют организацию экстремистского сообщества.
Обновлено в 10:54
Происшествия

Мужчина упал с парящего моста в «Зарядье»

Обновлено в 12:40
Футбол

Неймар вернется в «Пари Сен-Жермен» 15 июля

Неймар да Силва Сантос, отец футболиста Неймара, заявил, что его сын вернется в расположение "Пари Сен-Жермен" 15 июля.
Обновлено в 16:36
Политика

Пушков предложил способ реализации грузинского вина и воды

Свои вино и воду могут бесплатно отправить союзникам по НАТО - вряд ли те заплатят.
Обновлено в 18:22
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