Экономика
Васильев доложил Путину о жизни рядового жителя ДагестанаREGNUM 08:05
Сегодня, 8 июля, глава Республики Дагестан Владимир Васильев доложил президенту России Владимиру Путину о социально-экономической ситуации в регионе и, что меняется для рядового жителя Дагестана, сообщается на сайте Кремля.
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Владимир Васильев проинформировал Президента страны о социально-экономической ситуации в республике
Махачкалинские известия08:29
«Как республика, Владимир Абдуалиевич?» Глава Дагестана отчитался Владимиру Путину
Молодежь Дагестана08:22
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Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии
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Армия и оружие
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Госдеп США одобрил продажу Тайваню танков M1A2T Abrams и переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, а также другого соответствующего оборудования на сумму более $2 млрд.
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Число погибших от наводнения в Иркутской области достигло 23
В затопленной Иркутской области растет число жертв паводка. На сегодняшний день погибшими числятся уже 23 человека.
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Renault обновил Duster первого поколения
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В перерыве в составе санкт-петербуржцев произошла замена: полузащитник Кристиан Нобоа поменял Александра Ерохина.
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Телеведущий канала "Россия 1" Андрей Малахов, который должен был вести телемост между Москвой и Киевом, на своей странице в Инстаграм обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, призывая его защитить украинских журналистов.
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Экономика
«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино
В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
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Работа учителей в школах стала труднее
За год с 14,9% до 15,6% увеличилось число учителей, которые говорят, что им стало труднее наладить отношения с учениками.
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Пресс-конференция, посвященная реализации проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» пройдет в Петербурге в понедельник, 8 июля.
Обновлено вчера в 21:37
Армия и оружие
Украинский военный расстрелял свою подчиненную, сообщили в ЛНР
Начальник отделения кадров одной из частей украинской армии в Донбассе выстрелил в подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР, сообщил офицер пресс-службы военного ведомства самопровозглашенной республики Иван Филипоненко.
Обновлено в 19:48
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Онлайн-кассы появятся везде. В том числе, и в общественном транспорте
Массово внедряться онлайн-кассы начали с 2017 года, а с 1 июля на них должны были перейти абсолютно все предприятия, предприниматели и организации, занимающиеся продажей товаров или услуг, но в начале июня Президент РФ Владимир Путин подписал закон, сделавший исключение для некоторого бизнеса.
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Отклонения от норм обнаружены в Автозоводском районе в озерах Парка культуры и отдыха первой очереди на улице Смирнова и второй очереди на проспекте Молодежном.
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Футбол
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Свои вино и воду могут бесплатно отправить союзникам по НАТО - вряд ли те заплатят.
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