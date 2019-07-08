Также мы выделили 771 миллион – впервые – на местные дороги. Практически все налоги, что нам поступают, мы передали, чего раньше не было, районам.

Сегодня, 8 июля, глава Республики Дагестан Владимир Васильев доложил президенту России Владимиру Путину о социально-экономической ситуации в регионе и, что меняется для рядового жителя Дагестана, сообщается на сайте Кремля.

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Происшествия Главу отдела полиции уволили после серии отравлений в Москве Начальник отдела МВД по Басманному району Москвы Сергей Васильев уволен после служебной проверки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

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