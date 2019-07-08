Политика
Васильев проинформировал Путина о развитии ДагестанаТАСС 08:00
Глава Дагестана Владимир Васильев проинформировал президента РФ Владимира Путина о положении дел в республике. Во время рабочей встречи руководитель региона доложил о ситуации в сферах образования, здравоохранения, строительства, а также о значительной экономии бюджетных средств.
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Потом посмотрели школы, другие объекты, тоже сэкономили два миллиарда. Провели работу по потребителям газа сейчас: 0,7 миллиарда экономия будет. Экономия на госзакупках – около 0,8 миллиарда. И всего, таким образом, мы получили семь с лишним миллиардов дополнительно в бюджет.
— Владимир Васильев, артист балетаРИА Новости 07:55
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Владимир Васильев проинформировал Президента страны о социально-экономической ситуации в республике
Махачкалинские известия08:29
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Политика
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Музыка
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Экономика
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Футбол
Бразилия выиграла Кубок Америки
Обновлено вчера в 17:58
Политика
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Обновлено в 09:20
Гаджеты
ОС HongMeng от Huawei работает быстрее Android и macOS
В Huawei создали операционную систему HongMeng, причем она работает быстрее, чем Android и macOS.
Обновлено вчера в 23:10
Футбол
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Происшествия
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Политика
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Политика
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Обновлено в 09:00
Политика
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
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Шоу-бизнес
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Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России
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Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
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Политика
В ООН заявили о шокирующих условиях содержания мигрантов в США
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Армия и оружие
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Обновлено в 07:17
Политика
Порошенко встретили в Хмельницком криками «позор»
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Обновлено в 04:52
Экономика
Росстат назвал самые подорожавшие в прошлом году продукты
По итогам прошлого года наиболее подорожавшими продуктами стали пшено и капуста. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено вчера в 06:13