Экономика
Васильев доложил Путину о жизни рядового жителя ДагестанаREGNUM 08:05
Сегодня, 8 июля, глава Республики Дагестан Владимир Васильев доложил президенту России Владимиру Путину о социально-экономической ситуации в регионе и, что меняется для рядового жителя Дагестана, сообщается на сайте Кремля.
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Потом посмотрели школы, другие объекты, тоже сэкономили два миллиарда. Провели работу по потребителям газа сейчас: 0,7 миллиарда экономия будет. Экономия на госзакупках – около 0,8 миллиарда. И всего, таким образом, мы получили семь с лишним миллиардов дополнительно в бюджет.
— Владимир Васильев, артист балетаРИА Новости 07:55
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«Как республика, Владимир Абдуалиевич?» Глава Дагестана отчитался Владимиру Путину
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Владимир Васильев проинформировал Президента страны о социально-экономической ситуации в республике
Махачкалинские известия08:29
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