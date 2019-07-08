Потом посмотрели школы, другие объекты, тоже сэкономили два миллиарда. Провели работу по потребителям газа сейчас: 0,7 миллиарда экономия будет. Экономия на госзакупках – около 0,8 миллиарда. И всего, таким образом, мы получили семь с лишним миллиардов дополнительно в бюджет.

Сегодня, 8 июля, глава Республики Дагестан Владимир Васильев доложил президенту России Владимиру Путину о социально-экономической ситуации в регионе и, что меняется для рядового жителя Дагестана, сообщается на сайте Кремля.

Общество В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.

Политика Оскорбившего президента РФ грузинского ведущего отстранили от работы Грузинский журналист и телеведущий Георгий Габуния решением саморегулирующей комиссии телекомпании "Рустави 2" отстранен от работы на два месяца.

Политика У здания телеканала «Рустави 2» возобновилась акция протеста В понедельник вечером у здания грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави 2» возобновился митинг, участники которого требуют уволить телеведущего Георгия Габунию и руководство компании, сообщил грузинский Первый канал.

Политика Башкирию, Челябинскую и Свердловскую области объединят Башкирию, Челябинскую и Свердловскую области объединят в единый Уральский промышленный кластер.

Игры Покупатели процессоров AMD Ryzen 3000 сообщают, что у них больше не работает Destiny 2 На Reddit появилась публикация, автор которой утверждает, что на его новом процессоре серии AMD Ryzen 3000 не запускается Destiny 2. По словам игрока, после запуска шутера в Battle.net он не включается, хотя exe-файл висит в диспетчере задач, используя до 10% мощности процессора.

Общество Белоруссия обнаружила недолив подсолнечного масла в российском импорте В Белоруссии проверили импортируемое из России фасованное подсолнечное масло и обнаружили недолив в 80% исследованных партий.

Футбол Неймар не явился на тренировку «ПСЖ». Клуб обещает принять меры В понедельник, 8 июля, нападающий "ПСЖ" Неймар не прибыл в установленное время на тренировку команды для подготовки к сезону-2019/20, информирует официальный сайт парижан.

Транспорт Участок красной ветки московского метро закроют на неделю В Москве закроют участок Сокольнической линии метро от "Университета" до "Коммунарки" с 13 по 20 июля.

Политика Зеленский назвал телемост с Россией провокацией и дешевым пиар-ходом Президент Украины Владимир Зеленский назвал намерение телеканалов NewsOne и «Россия 1» провести телемост «Надо поговорить» провокацией и дешевым предвыборным пиар-ходом.

Происшествия 20-летняя российская гандболистка погибла в Польше Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.

Общество В России названы регионы с самыми высокими доходами населения По оценкам исследователей, регионы из первой десятки рейтинга в 2,5 раза опережают последнюю десятку по доходам с учетом уровня цен в регионах Ранее были названы города России с самым высоким ростом зарплат.

Политика Порошенко увеличивает отрыв от Тимошенко "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука получила 13,7%. Следом идет "Европейская солидарность" Петра Порошенко с 8,5%.

Политика В центре Тбилиси начались столкновения В Тбилиси на проспекте Руставели проходят две акции протеста, которые разделяет кордон полиции.

Футбол Набиуллин продолжит карьеру в «Сочи» «Зенит» объявил о переходе защитника Эльмира Набиуллина в «Сочи».

Политика Зеленский назвал условие снятия блокады с Донбасса Украина может снять экономическую блокаду с Донбасса, но только после возвращения «незаконно национализированных» предприятий, заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Украина – ЕС в Киеве.

Армия и оружие Узбекистан заявил о намерении приобрести у РФ истребители Су-30СМ Узбекистан заявил о намерении приобрести у России многофункциональные истребители Су-30СМ и боеприпасы к ним.

Происшествия В Рыбинском водохранилище теплоход с 292 пассажирами сел на мель Пассажирский теплоход, на борту которого находятся 292 человека, сел на мель в Рыбинском водохранилище.

Политика Кремль прокомментировал предложение Зеленского Путину Предложение украинского президента Владимира Зеленского о переговорах по урегулированию на Украине будет рассмотрено, но пока Россия не готова дать ответ.

Авто Renault обновил Duster первого поколения Рестайлинговый французский внедорожник поменялся внешне без технических модификаций Компания Renault начнет продажи нового кроссовера Duster для индийских дилеров уже завтра – 8 июля, сообщает 32cars.ru.

Энергетика Добыча нефти в США побила новый рекорд Добыча нефти и конденсата в США в апреле достигла 12,2 млн баррелей в сутки, побив предыдущий максимум - в 11 млн баррелей, зафиксированный в августе 2018 года.

Футбол Три российских клуба претендуют на уругвайского полузащитника Полузащитник «Сампдории» Гастон Рамирес может продолжить карьеру в российской Премьер-лиге, сообщает Sampdorianews.net.

Происшествия Мужчина упал с парящего моста в «Зарядье» Молодой человек упал с парящего моста в московском парке «Зарядье», сообщает РЕН ТВ в понедельник, 8 июля.