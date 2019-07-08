Экономика

Васильев доложил Путину о жизни рядового жителя ДагестанаREGNUM 08:05

Сегодня, 8 июля, глава Республики Дагестан Владимир Васильев доложил президенту России Владимиру Путину о социально-экономической ситуации в регионе и, что меняется для рядового жителя Дагестана, сообщается на сайте Кремля.
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