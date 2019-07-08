Экономика
Васильев доложил Путину о жизни рядового жителя ДагестанаREGNUM вчера в 08:05
Сегодня, 8 июля, глава Республики Дагестан Владимир Васильев доложил президенту России Владимиру Путину о социально-экономической ситуации в регионе и, что меняется для рядового жителя Дагестана, сообщается на сайте Кремля.
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Гамид Бучаев: «Правительство страны всегда уделяло Дагестану большое внимание»
ГТРК Дагестанвчера в 13:19
«Как республика, Владимир Абдуалиевич?» Глава Дагестана отчитался Владимиру Путину
Молодежь Дагестанавчера в 08:22
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Экономика
Forbes назвал самых богатых чиновников и депутатов в России
Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее обеспеченных российских госслужащих и депутатов.
Обновлено в 03:37
Происшествия
На Урале воспитательница детсада заставила есть ребенка обед с пола
В Свердловской области пятилетнюю девочку воспитательница в детском саду заставила съесть еду, которая предварительно побывала на полу.
Обновлено в 02:43
Армия и оружие
ОАЭ выводит часть войск из Йемена
Объединенные Арабские Эмираты сокращают численность войск в Йемене и переходят от военной стратегии к мирному плану.
Обновлено вчера в 08:58
Происшествия
Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия
66% россиян сочли обычной практикой подбрасывание полицией наркотиков
Подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификация дел против неугодных — обычная практика в сегодняшней России, считают 66% опрошенных.
Обновлено в 00:00
Политика
Собчак заступилась за Путина после оскорблений грузинского журналиста
Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля Габуния начал свою авторскую программу в эфире «Рустави 2» с нецензурной ругани в адрес российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 03:25
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Общество
Путин подарил красноярскому школьнику щенка
"Сегодня министр образования края Светлана Маковская вручила 12-летнему Арсению Федорову от имени президента России Владимира Путина подарок – щенка золотистого ретривера", - говорится в сообщении.
Обновлено в 02:55
Авто
Озвучена стоимость лимузина Aurus Senat
«Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 миллионов рублей», — рассказали в ведомстве.
Обновлено вчера в 03:01
Политика
Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста
Обновлено вчера в 18:23
Общество
Правительство озаботилось принудительным изъятием жилья у россиян
Правительство направило в Госдуму поправки к проекту закона о механизмах планировки территорий, включающие в себя возможность изъятия у граждан недвижимости по инициативе муниципалитетов.
Обновлено вчера в 13:24
Политика
Сенатор от Челябинской области подала заявление об отставке
Обновлено в 03:05
Происшествия
В Тюменской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
Четыре человека погибли, еще двое пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Тюменской области, сообщает региональная автоинспекция.
Обновлено в 02:26
Политика
Путин объявил проведение Года памяти и славы Победы в 2020-м
Обновлено вчера в 11:06
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о новом иске «Газпрома»
Возможный пересмотр решения суда по транзитному контракту с «Газпромом» остается для инвесторов украинской компании «Нафтогаз» одним из существенных рисков.
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия
Журналиста обвинили в воздействии на подсознание
Административное производство открыто участковым уполномоченным майором Рушаном Алимовым, который в одной из статей журналиста нашел фрагмент, «воздействующий на подсознание людей».
Обновлено вчера в 18:30
Футбол
Кинси Волански пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки
Модель Кинси Волански хотела выбежать на поле во время финального матча Кубка Америки между сборными Бразилии и Перу на стадионе "Маракана" в Рио0де-Жанейро.
Обновлено вчера в 19:05
Авто
Новый Honda CR-V попался фотошпионам
Автомобиль был сфотографирован во время прохождения дорожных тестов в горах США. Впервые обновлённый Honda CR-V попался в объективы камер.
Обновлено вчера в 12:56
Экономика
Россияне смогут сдавать пустые бутылки в магазины
Как рассказал «Известиям» исполнительный директор «Российского экологического оператора» Алексей Макрушин, предполагается, что цена за одну пустую бутылку может варьироваться от 3 до 15 рублей.
Обновлено в 02:05
Политика
Путин дал интервью для фильма Оливера Стоуна об Украине
Президент Владимир Путин дал интервью режиссеру Оливеру Стоуну для фильма «В борьбе за Украину», говорится на сайте «Первого канала».
Обновлено в 03:00
Экономика
Арбитраж признал Новосибирский жировой комбинат банкротом
Группа компаний "Русагро" подала иск в новосибирский арбитраж о банкротстве НЖК в мае 2019 года.
Обновлено в 02:23
Здоровье
Диетолог посоветовала исключить сосиски из ежедневного меню детей
Если родители едят колбасу, сосиски и с большим количеством майонеза, что ждать от ребёнка — он будет вести себя как родители, — приводит её слова РИА "Новости".
Обновлено в 01:11
Политика
Глава Гонконга объявила законопроект об экстрадиции нежизнеспособным
Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что законопроект об экстрадиции, который вызвал волну протестов, нежизнеспособен.
Обновлено вчера в 23:25
Общество
Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности
Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
Обновлено в 02:55
Авто
Появились первые снимки обновлённой Lada Largus
АвтоВАЗ приступает к производству обновлённого универсала Lada Largus. В продажу модель должна поступить в августе-сентябре этого года.
Обновлено вчера в 07:17
Экономика
Рынок труда США развернул американские индексы вниз
Индекс крупнейших компаний США S & P 500 в понедельник, 8 июля, снизился на 0,5%.
Обновлено в 02:05
Происшествия
Россияне пострадали в ДТП с маршруткой в Абхазии
В Абхазии произошло ДТП с участием маршрутки, в результате девять человек были госпитализированы, среди них есть россияне.
Обновлено вчера в 20:57
Политика
В Тбилиси проходят несколько акций протеста
Обновлено вчера в 15:59
Финансы
Эксперты предупредили о риске дефолта в США в сентябре
По данным экспертов, день X может наступить в первой половине сентября. Раньше BPC говорил, что дефолт грозит произойти в октябре-ноябре.
Обновлено в 02:37