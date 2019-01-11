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Футбол Футбол Фрэнк Лэмпард: «Хорошо, что Бьельса признался в шпионаже» Главный тренер "Лидса" Марсело Бьельса сегодня подтвердил, что подослал шпиона перед очным матчем.

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Футбол Футбол «Ювентус» отказался менять Игуаина на Морату Туринцы ответили отказом – включать в сделку по аргентинцу испанца они отказались. Игуаин сейчас выступает за «Милан» на правах аренды.

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