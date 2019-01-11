Футбол
Васильев: «Переход Фабрегаса соответствует амбициям „Монако“»
Васильев: «Переход Фабрегаса соответствует амбициям „Монако“»Евро-футбол.рувчера в 13:35
Вице-президент "Монако" Вадим Васильев прокомментировал переход в клуб полузащитника "Челси" Сеска Фебрагеса.
Евро-футбол.рувчера в 13:35
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Вадим Васильев: «Переход Фабрегаса в „Монако“ демонстрирует амбиции клуба»
Спорт-Экспрессвчера в 13:21
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 02:52, Ашберн
Футбол
«Монако» объявил о трансфере Сеска Фабрегаса из «Челси»
По информации L’Équipe, сумма трансфера Фабрегаса в «Монако» составила €10 млн.
Обновлено вчера в 14:14
Футбол
Фрэнк Лэмпард: «Хорошо, что Бьельса признался в шпионаже»
Главный тренер "Лидса" Марсело Бьельса сегодня подтвердил, что подослал шпиона перед очным матчем.
Обновлено вчера в 14:46
Футбол
«Лион» и «Реймс» сыграли вничью
11 января в Лионе состоялся матч 20-го тура чемпионата Франции. В нем «Лион» принимал на «Групама Стэдиум» «Реймс».
Обновлено вчера в 16:39
Футбол
«Севилья» купила Эль-Хаддади у «Барселоны» за 1,05 миллиона
Ранее сообщалось, что Эль-Хаддади отклонил предложение каталонского клуба с зарплатой в три миллиона евро, а в "Севилью" перейдет только летом после истечения контракта.
Обновлено вчера в 15:17
Футбол
«Ювентус» отказался менять Игуаина на Морату
Туринцы ответили отказом – включать в сделку по аргентинцу испанца они отказались. Игуаин сейчас выступает за «Милан» на правах аренды.
Обновлено вчера в 23:24
Футбол
Вайгль может стать игроком «ПСЖ»
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Вайгль может перейти в «ПСЖ».
Обновлено в 02:42
Футбол
Голкипер «Реала» может перейти в «Лидс»
Голкипер мадридского «Реала» Кико Касилья может стать игроком «Лидса», сообщает Sky Sports.
Обновлено в 01:49
Футбол
Буффон: «Надеюсь провести в „ПСЖ“ еще минимум год»
Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон отметил, что хотел бы и дальше выступать за парижский клуб.
Обновлено в 01:49
Футбол
Сарри: «Челси» обыграл бы сборную Англии
Считаю, что уровень "Челси" не ниже английской сборной. Хоть я и не видел ни одного матча ЧМ-2018.
Обновлено в 00:29
Футбол
Винисиус может пропустить матч с «Бетисом» из-за гриппа
Накануне 18-летний бразилец пропустил тренировку мадридцев из-за гриппа. Форвард Мариано Диас провел часть занятия в общей группе.
Обновлено вчера в 22:14
Футбол
51-летний Миура продлил контракт с «Йокогамой» еще на один сезон
Обновлено вчера в 14:54
Футбол
Черышев попал в заявку «Валенсии» на игру с «Вальядолидом»
Российский хавбек Денис Черышев включен в заявку "Валенсии" на домашний матч 19-го тура Примеры против "Вальядолида".
Обновлено в 02:17
Футбол
Клопп стал лучшим тренером декабря в АПЛ, а ван Дейк — лучшим игроком
Обновлено вчера в 11:33
Футбол
Хабиб Нурмагомедов призвал игрока «Спартака» не прыгать на людей
Обновлено вчера в 08:36
Футбол
«Витесс» победил «Ливингстон», Караваев отметился голом
«Витесс» в контрольном матче обыграл шотландский «Ливингстон» со счетом 3:2. В составе победителей счет открыл российский защитник Вячеслав Караваев, который вышел на поле в стартовом составе и был заменен в перерыве.
Обновлено вчера в 13:03