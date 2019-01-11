Футбол

Васильев: «Переход Фабрегаса соответствует амбициям „Монако“»
Евро-футбол.ру
13:35

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев прокомментировал переход в клуб полузащитника "Челси" Сеска Фебрагеса.
Евро-футбол.ру13:35

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Васильев: Фабрегас — игрок мирового класса и большой профессионал

Чемпионат13:57

Вадим Васильев: «Переход Фабрегаса пойдет на пользу футболистам „Монако“»

Матч ТВ13:54

Вадим Васильев: «Трансфер Фабрегаса демонстрирует амбиции „Монако“»

Sports.ru13:14

Вадим Васильев: Переход Фабрегаса демонстрирует амбиции «Монако»

Советский спорт13:24

Вадим Васильев: «Переход Фабрегаса в „Монако“ демонстрирует амбиции клуба»

Спорт-Экспресс13:21

Васильев: «Фабрегас — игрок мирового класса и большой профессионал»

Sport24.ru13:19

Футболист Фабрегас перешел из «Челси» в «Монако»

ТАСС13:36
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 14:49, Ашберн
Общество

В России появились в продаже упаковки с девятью яйцами

На прилавках российских магазинов появились куриные яйца в новых упаковках по девять штук вместо привычных по десять.
Обновлено вчера в 17:20
Происшествия

Павелецкий вокзал в Москве проверяют после сообщения об угрозе взрыва

В полицию поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в здании Павелецкого вокзала в Москве.
Обновлено в 13:42
Спорт

Фуркад назвал победу Логинова на Кубке мира позором

Мартен Фуркад назвал позором победу россиянина Александра Логинова на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.
Обновлено в 14:23
Политика

Парламент Македонии утвердил переименование страны

Депутаты собрания (парламента) Македонии утвердили закон о внесении поправок в конституцию страны для ее переименования.
Обновлено в 12:48
Происшествия

В Дагестане убиты боевики, напавшие на сотрудников ДПС

Обновлено в 12:40
Спорт

Биатлонист Логинов одержал первую личную победу в Кубке мира

Обновлено в 10:07
Политика

Орешкин возглавит российскую делегацию в Давосе

Российскую делегацию на Всемирном экономическом форуме в Давосе возглавит министр экономического развития Максим Орешкин.
Обновлено в 12:24
Космос

Опубликовано видео посадки китайского зонда на обратной стороне Луны

Станция "Чанъэ-4" впервые совершила мягкую посадку на обратной стороне Луны 3 января 2019 года.
Обновлено в 06:25
Происшествия

СМИ сообщают, что Павел Прилучный избил свою супругу Агату Муцениеце

Пиар-менеджер актрисы Агаты Муцениеце Мариам Халилова заявила, что актер Павел Прилучный избил свою супругу накануне Нового года, после чего она вызвала сотрудников полиции.
Обновлено в 14:27
Космос

SpaceX запустила ракету Falcon 9 с серией спутников Iridium Next

Американская компания SpaceX осуществила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с серией из десяти телекоммуникационных спутников Iridium NEXT, сообщатеся 11 января на официальном сайте компании.
Обновлено в 11:09
Энергетика

Новак рассказал о росте цен на бензин в 2019 году

По словам Новака, резкий рост цен на бензин в январе этого года был разовым. Министр связал его с повышением НДС.
Обновлено в 14:17
Культура

Netflix купил права на российский сериал «Лучше, чем люди»

Крупнейший онлайн-кинотеатр Netflix приобрел права на показ сериала «Лучше, чем люди» российского производства.
Обновлено в 09:14
Политика

Белорусов начали готовить к защите независимости

В течение ближайших двух лет независимость Белоруссии будет опробована «на зуб».
Обновлено в 10:16
Музыка

Объявлены претенденты на «Евровидение-2019» от России

Обновлено в 12:09
Происшествия

В СК рассказали о расследовании убийства российских журналистов в ЦАР

Обновлено в 07:39
Хоккей

«Ак Барс» уступил московскому «Динамо»

Обновлено в 13:48
Космос

Сломалась камера на телескопе «Хаббл»

Широкоугольная камера на орбитальном телескопе Hubble сломалась.
Обновлено 09 января в 19:18
Экономика

Forbes назвал доходы Трампа от продажи недвижимости в 2018 году

Президент США Дональд Трамп продал в 2018 году недвижимость на сумму около 35 миллионов долларов, сообщает в пятницу издание Forbes.
Обновлено в 13:27
Происшествия

Похищенный в Москве оказался фигурантом дела об убийстве Вороненкова

Посетитель ресторана на проспекте Мира в Москве, похищенный 10 января, является фигурантом уголовного дела об убийстве в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 08:51
Космос

Илон Маск показал ракету Starship для суборбитального полета

В сентябре 2018 года Маск представил первого туриста для полета вокруг Луны, который планируют осуществить на корабле Starship.
Обновлено в 07:20
Происшествия

Топ-менеджер Huawei задержан в Польше по подозрению в шпионаже

Гражданин Китая, являющийся топ-менеджером Huawei, задержан в Польше по подозрению в сборе разведданных в пользу КНР, сообщают в пятницу польские СМИ со ссылкой на заявление замглавы разведслужбы Польши.
Обновлено в 06:37
Гаджеты

Apple выпустит три новые модели iPhone в 2019 году

Компания Apple планирует выпустить осенью 2019 года три новые модели iPhone несмотря на плохие продажи последних смартфонов, передают «Ведомости» со ссылкой на The Wall Street Journal.
Обновлено в 07:21
Спорт

Йоханнес Бё заявил, что постарается победить Логинова на трассе

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё высказал мнение о россиянине Александре Логинове, победившем в спринтерской гонке на 10 км на четвёртом этапе Кубка мира, проходящем в немецком Оберхофе.
Обновлено в 11:26
Баскетбол

ЦСКА проиграл «Маккаби» в матче баскетбольной Евролиги

Московский ЦСКА потерпел поражение от израильского «Маккаби» в матче 18-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
Обновлено в 14:26
Гаджеты

Xiaomi представила Redmi Note 7 c камерой на 48 Мп

Обновлено вчера в 06:05
Политика

Меркель: Политика национализма может снова привести к катастрофе

Страны Европы, заявила канцлер, должны сотрудничать во избежание националистических настроений, которые уже не раз приводили к катастрофе.
Обновлено в 09:27
Политика

Очередной скандал спровоцирован словами чиновника

Врио заместителя главы Владимирской области Марина Чекунова на совещании по судьбе больнице в Струнино позволила себе ряд нетактичных высказываний.
Обновлено в 12:24
Политика

На Украине вступил в силу новый закон об изнасиловании

Изменения в Уголовный кодекс Украины, расширяющие понятие «изнасилование», опубликованы 11 января в правительственной газете «Голос Украины».
Обновлено в 02:41
Происшествия

В России могут запретить пластиковые окна

Обновлено в 08:59
Экономика

Росстат зафиксировал рекордный рост цен в начале 2019 года

Росстат сообщил о росте цен на 0,5% с 1 по 9 января. Только за первую неделю 2019 года цены в России выросли на месячную величину.
Обновлено в 09:34
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Сеск Фабрегас
Испанский футболист
Испанский футболист, полузащитник английского клуба «Челси» и сборной Испании. Чемпион мира, двукратный чемпион Европы.
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