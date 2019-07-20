Политика

Вашингтону предложили замену санкциям против СП-2Вести.Ru 11:08

Бессмысленными называет готовящиеся санкции США против участников проекта газопровода "Северный поток – 2" американский эксперт, директор по исследованиям калифорнийского Независимого института Уильям Шугарт. Его статью публикует под рубрикой "Мнение" издание The Hill.
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Санкции против «Северного потока – 2» назвали бессмысленными в США

Известия21:55

Вашингтону подсказали замену санкциям против «Северного потока — 2»

РЕН ТВ19:55

Назван «эффективный метод» борьбы с «Северным потоком-2»

Lenta.ru16:30

СМИ назвали эффективный метод борьбы с «Северным потоком - 2»

Газета.Ru18:17

Вашингтону предложили замену санкциям против СП-2

Вести.Ru11:08

СМИ рассказали об «эффективном методе» борьбы с «Северным потоком — 2»

РИА Новости10:05

Трампу подсказали способ уничтожить «Северный поток – 2»

Утро.ruвчера в 04:45
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 22:03, Вашингтон
Общество

Циклон «Данас» принес во Владивосток половину месячной нормы осадков

Обновлено в 20:21
Происшествия

Машина въехала в толпу зрителей на соревнованиях по дрифту в Бишкеке

Автомобиль въехал в толпу зрителей на соревнованиях по дрифту в Бишкеке, сообщили РИА Новости в Главном управлении обеспечения безопасности дорожного движения Киргизии.
Обновлено в 06:48
Политика

В затопленном Тулуне Путин заподозрил обман, к которому все привыкли

Путин произнес ее в затопленном Тулуне. Это очень емкая фраза, объясняющая наше российское мироустройство.
Обновлено в 11:39
Политика

Назначен новый руководитель администрации главы и правительства Якутии

Федор Борисов назначен заместителем руководителя администрации главы и правительства Якутии.
Обновлено в 20:11
Политика

Зеленский высказался о возможном премьерстве Тимошенко

О назначении нового премьера высказался также лидер украинской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, который уточнил, что пока не может назвать фамилию того, кто займет пост.
Обновлено в 13:33
Музыка

Metallica спела «Группу крови» в Лужниках

Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено в 15:39
Политика

Партия Зеленского лидирует на выборах в Раду с 38,45% голосов

Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского с большим отрывом лидирует на выборах в Верховную раду, следует из данных ЦИК.
Обновлено в 17:42
Футбол

«ПСЖ» хочет обменять Неймара на Бэйла

Французский "ПСЖ" хочет обменять нападающего Неймара на вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла, сообщает The Independent.
Обновлено в 15:48
Происшествия

ФСБ задержало сотрудника МЧС на совещании мэра Читы

Сотрудники ФСБ на совещании у и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова задержали сотрудника МЧС России, подозреваемого в хищении бюджетных средств в составе группы лиц в особо крупном размере.
Обновлено в 21:50
Общество

На Сахалине уволили зампреда правительства за драку в кафе

Заместитель председателя правительства Сахалинской области Кирилл Подберезный был уволен со своей должности после драки в кафе Южно-Сахалинска.
Обновлено в 03:52
Происшествия

В Коми сошли с рельсов вагоны с углем

Вагоны с углем в ночь на 22 июля сошли с рельсов в районе станции Керки в Республике Коми, из-за происшествия нарушено движение пассажирских поездов.
Обновлено в 21:19
Общество

Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 22 по 26 июля

«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 22 по 26 июля 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Есть необходимость тратиться из-за непредвиденных обстоятельств (в основном бытового характера).
Обновлено в 20:21
Экономика

Мигранты не помогут: Россия теряет рабочие руки

Рабочих рук в России становится все меньше.
Обновлено в 19:22
Кино

Netflix показал первый трейлер сериала «Ведьмак»

Обновлено вчера в 06:26
Происшествия

В Британии чайка похитила чихуахуа

Обновлено в 19:46
Политика

В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

Обновлено вчера в 09:15
Политика

Зеленский выразил надежду на взаимопонимание с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду на диалог с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 19:52
Шоу-бизнес

Елена Темникова вышла на сцену с высокой температурой

Обновлено в 13:00
Политика

Партия Вакарчука выиграла на выборах в Раду в Антарктиде

Партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" победила на выборах в Раду в Антарктиде. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:40
Наука

Ученые раскрыли простой способ хорошо выспаться

Обновлено в 09:53
Армия и оружие

Русско-украинская летчица ВВС США поведала о патриотизме

Родившаяся в России техник-сержант Инна Львова, отвечающая за финансовый анализ на базе Шривер (Колорадо) Военно-воздушных сил (ВВС) США, гордится тем, что носит военную форму и считает себя американкой, сообщает DVIDSHub.
Обновлено в 17:08
Политика

ЕК поможет Ирландии в случае жесткого Brexit

Еврокомиссия (ЕК) планирует передать Ирландии несколько миллиардов фунтов стерлингов в случае выхода Британии из ЕС без сделки.
Обновлено в 20:45
Технологии

На широкое внедрение технологии 5G в Европе и России уйдет 10 лет

Технология высокоскоростной сотовой связи 5G получит широкое распространение в Европе, в том числе в России, не менее чем через 10 лет, пишут "Известия" со ссылкой на прогноз аналитиков Deloitte.
Обновлено в 17:27
Политика

Украинские пограничники приостановят работу КПП «Майорское» в Донбассе

Ранее в погранслужбе Украины сообщили, что на КПП "Майорское" приостановили пропуск людей, так как 150 метрах от пункта пропуска обнаружили мину.
Обновлено в 20:49
Общество

Дома, пострадавшие от паводка в Приангарье, обследуют до 10 августа

Обновлено в 01:21
Происшествия

Легкомоторный самолет упал в реку в Канаде

Как сообщает телекомпания CBC, легкомоторный самолет упал в реку почти сразу после вылета из аэропорта города Джаспер.
Обновлено в 20:35
Единоборства

Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC

Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
Обновлено в 02:17
Политика

США пообещали оставить астронавтов на Луне

15 июля руководитель Национального космического агентства США (НАСА) Джеймс Брайденстайн заявил, что США хотят вернуться на Луну с помощью России и остальных стран, участвующих в проекте МКС.
Обновлено в 20:04
Происшествия

В ДТП в Свердловской области пострадали пять человек

Обновлено в 20:40
Общество

В России изменятся правила провоза багажа через границу, пишут СМИ

В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 20:20
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