Политика
Вашингтону предложили замену санкциям против СП-2Вести.Ru 11:08
Бессмысленными называет готовящиеся санкции США против участников проекта газопровода "Северный поток – 2" американский эксперт, директор по исследованиям калифорнийского Независимого института Уильям Шугарт. Его статью публикует под рубрикой "Мнение" издание The Hill.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 22:03, Вашингтон
Происшествия
Машина въехала в толпу зрителей на соревнованиях по дрифту в Бишкеке
Автомобиль въехал в толпу зрителей на соревнованиях по дрифту в Бишкеке, сообщили РИА Новости в Главном управлении обеспечения безопасности дорожного движения Киргизии.
Обновлено в 06:48
Политика
В затопленном Тулуне Путин заподозрил обман, к которому все привыкли
Путин произнес ее в затопленном Тулуне. Это очень емкая фраза, объясняющая наше российское мироустройство.
Обновлено в 11:39
Политика
Назначен новый руководитель администрации главы и правительства Якутии
Федор Борисов назначен заместителем руководителя администрации главы и правительства Якутии.
Обновлено в 20:11
Политика
Зеленский высказался о возможном премьерстве Тимошенко
О назначении нового премьера высказался также лидер украинской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, который уточнил, что пока не может назвать фамилию того, кто займет пост.
Обновлено в 13:33
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено в 15:39
Политика
Партия Зеленского лидирует на выборах в Раду с 38,45% голосов
Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского с большим отрывом лидирует на выборах в Верховную раду, следует из данных ЦИК.
Обновлено в 17:42
Футбол
«ПСЖ» хочет обменять Неймара на Бэйла
Французский "ПСЖ" хочет обменять нападающего Неймара на вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла, сообщает The Independent.
Обновлено в 15:48
Происшествия
ФСБ задержало сотрудника МЧС на совещании мэра Читы
Сотрудники ФСБ на совещании у и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова задержали сотрудника МЧС России, подозреваемого в хищении бюджетных средств в составе группы лиц в особо крупном размере.
Обновлено в 21:50
Общество
На Сахалине уволили зампреда правительства за драку в кафе
Заместитель председателя правительства Сахалинской области Кирилл Подберезный был уволен со своей должности после драки в кафе Южно-Сахалинска.
Обновлено в 03:52
Происшествия
В Коми сошли с рельсов вагоны с углем
Вагоны с углем в ночь на 22 июля сошли с рельсов в районе станции Керки в Республике Коми, из-за происшествия нарушено движение пассажирских поездов.
Обновлено в 21:19
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 22 по 26 июля
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 22 по 26 июля 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Есть необходимость тратиться из-за непредвиденных обстоятельств (в основном бытового характера).
Обновлено в 20:21
Экономика
Мигранты не помогут: Россия теряет рабочие руки
Рабочих рук в России становится все меньше.
Обновлено в 19:22
Кино
Netflix показал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено вчера в 06:26
Происшествия
В Британии чайка похитила чихуахуа
Обновлено в 19:46
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 09:15
Политика
Зеленский выразил надежду на взаимопонимание с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду на диалог с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 19:52
Шоу-бизнес
Елена Темникова вышла на сцену с высокой температурой
Обновлено в 13:00
Политика
Партия Вакарчука выиграла на выборах в Раду в Антарктиде
Партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" победила на выборах в Раду в Антарктиде. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:40
Наука
Ученые раскрыли простой способ хорошо выспаться
Обновлено в 09:53
Армия и оружие
Русско-украинская летчица ВВС США поведала о патриотизме
Родившаяся в России техник-сержант Инна Львова, отвечающая за финансовый анализ на базе Шривер (Колорадо) Военно-воздушных сил (ВВС) США, гордится тем, что носит военную форму и считает себя американкой, сообщает DVIDSHub.
Обновлено в 17:08
Политика
ЕК поможет Ирландии в случае жесткого Brexit
Еврокомиссия (ЕК) планирует передать Ирландии несколько миллиардов фунтов стерлингов в случае выхода Британии из ЕС без сделки.
Обновлено в 20:45
Технологии
На широкое внедрение технологии 5G в Европе и России уйдет 10 лет
Технология высокоскоростной сотовой связи 5G получит широкое распространение в Европе, в том числе в России, не менее чем через 10 лет, пишут "Известия" со ссылкой на прогноз аналитиков Deloitte.
Обновлено в 17:27
Политика
Украинские пограничники приостановят работу КПП «Майорское» в Донбассе
Ранее в погранслужбе Украины сообщили, что на КПП "Майорское" приостановили пропуск людей, так как 150 метрах от пункта пропуска обнаружили мину.
Обновлено в 20:49
Происшествия
Легкомоторный самолет упал в реку в Канаде
Как сообщает телекомпания CBC, легкомоторный самолет упал в реку почти сразу после вылета из аэропорта города Джаспер.
Обновлено в 20:35
Единоборства
Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
Обновлено в 02:17
Политика
США пообещали оставить астронавтов на Луне
15 июля руководитель Национального космического агентства США (НАСА) Джеймс Брайденстайн заявил, что США хотят вернуться на Луну с помощью России и остальных стран, участвующих в проекте МКС.
Обновлено в 20:04
Происшествия
В ДТП в Свердловской области пострадали пять человек
Обновлено в 20:40
Общество
В России изменятся правила провоза багажа через границу, пишут СМИ
В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 20:20