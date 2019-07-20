Политика
Вашингтону предложили замену санкциям против СП-2Вести.Ru 11:08
Бессмысленными называет готовящиеся санкции США против участников проекта газопровода "Северный поток – 2" американский эксперт, директор по исследованиям калифорнийского Независимого института Уильям Шугарт. Его статью публикует под рубрикой "Мнение" издание The Hill.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 20:34, Вашингтон
Политика
Зеленский приехал в штаб своей партии и ответил на вопрос о посадках
По словам главы «Слуги народа» Дмитрия Разумкова, которого источники РБК называют главным кандидатом на пост нового председателя Рады от партии, приоритетом в работе парламента нового созыва будут законы о депутатской неприкосновенности, возможности отзыва депутатов и импичменте президента.
Обновлено в 14:12
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено в 15:39
Кино
В прокате криминальная комедия «Искусство обмана»
В прокате криминальная комедия «Искусство обмана» В прокат вышел фильм Мэтта Аселтона «Искусство обмана» («Lying and Stealing»).
Обновлено в 18:13
Общество
Названы наименее востребованные в России профессии
Ранее в Росстате назвали наиболее распространенные профессии среди мужчин и женщин в России в 2018 году.
Обновлено вчера в 03:47
Происшествия
Два рейса не вылетели из Ростова-на-Дону из-за технических проблем
Два авиарейса задержаны в аэропорту Ростова-на-Дону из-за технических проблем, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 16:24
Общество
Циклон Данас пришел на юг Приморья
Обновлено в 06:52
Политика
Рабинович встревожен низкой явкой на выборах на востоке Украины
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что явка на парламентских выборах на востоке Украины "катастрофически низкая", что может привести к прохождению партий, от которых жители страны "хотели избавиться".
Обновлено в 11:33
Общество
Предостережение вынесли иркутскому министру из-за наводнения
Обновлено в 09:34
Происшествия
Слезоточивый газ распылили на избирательном участке на Украине
В Запорожье неизвестные распылили слезоточивый газ на избирательном участке. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 18:06
Авто
Сегмент SUV занимает менее 50% авторынка Санкт-Петербурга
Обновлено в 11:14
Политика
США пообещали оставить астронавтов на Луне
15 июля руководитель Национального космического агентства США (НАСА) Джеймс Брайденстайн заявил, что США хотят вернуться на Луну с помощью России и остальных стран, участвующих в проекте МКС.
Обновлено в 20:04
Политика
Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными
Обновлено в 14:11
Происшествия
Ростовская полиция отпустила всех фанатов «Спартака»
Правоохранительные органы Ростова-на-Дону отпустили фанатов московского "Спартака", которые были задержаны после матча второго тура чемпионата России против "Ростова".
Обновлено в 17:31
Театры
Хабаровский краевой музыкальный театр станет ближе к незрячим
Описание спектаклей или концертов осуществляется через специальный наушник: тифлокомментатор рассказывает незрячим зрителям о том, что происходит на сцене.
Обновлено в 03:08
Игры
Gearbox показала отвергнутые обложки игры Borderlands 3
Представители студии Gearbox показали разные обложки Borderlands 3, которые отклонили по разным причинам.
Обновлено в 13:03
Авто
Жителю Городищенского района отказали в замене неисправной «Нивы»
Житель Городищенского района не смог отстоять в суде право на замену якобы неисправного автомобиля на машину той же марки.
Обновлено в 07:51
Футбол
«Рубин» в меньшинстве победил «Динамо»
В матче второго тура чемпионата России московское «Динамо» дома с минимальным счётом проиграло казанскому «Рубину».
Обновлено в 14:05
Экономика
Правительство хочет сильно облегчить иностранцам доступ к госзаказу
Зампред правительства Дмитрий Козак поручил Минпромторгу, Минэкономразвития, Минфину, Минкомсвязи и ФАС заменить прямой запрет на участие иностранцев в госзаказе на другие способы поддержки отечественного производителя.
Обновлено в 17:27
Армия и оружие
Камбоджа сделала Китаю тайное предложение
Обновлено в 16:15
Армия и оружие
Миссия США, Канады и Венгрии выполнит наблюдательный полет над Россией
В период с 22 по 26 июля совместная миссия Венгрии, Канады и США выполнит наблюдательный полет над территорией России в рамках реализации Договора по открытому небу.
Обновлено в 19:49
Политика
Порошенко на выборах в Раду призвал остановить «российский реванш»
Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что на внеочередных выборах в Верховную раду поддержал партию, способную "остановить российский реванш".
Обновлено в 08:11
Политика
Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса
Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась словами президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска.
Обновлено в 08:05
Спорт
Туктамышева: Могу бесконечно смотреть на Лазукина, падающего с акселя
Из ответов Туктамышевой выяснилось, что ее любимый исполнитель – Псой Короленко, ее любимы сериал – «Очень странные дела», первой тройной аксель прыгнула она, а не Андрей Лазукин, а бесконечно смотреть Туктамышева может на огонь, воду и Андрея (Лазукина), падающего с акселя.
Обновлено в 16:45
Политика
На Украине проходят досрочные выборы в Верховную раду
На Украине начались досрочные выборы в Верховную раду.
Обновлено в 04:08
Футбол
Журналистка Скабеева посетила Кокорина и Мамаева в колонии
Журналистка Ольга Скабеева посетила колонию, в которой отбывают наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия
Митинг в поддержку оппозиции в Москве собрал десятки тысяч человек
В Москве прошел митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборах в Московскую городскую думу.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
Сотрудника МЧС задержала ФСБ на планёрке в администрации Читы
Сотрудники забайкальского УФСБ 22 июля вывели с планерного заседания в администрации Читы сотрудника регионального МЧС.
Обновлено в 19:43
Наука
В животе тихоходки нашли странный радужный материал
Исследуя одну из тихоходок под микроскопом, биолог Рафаэль Мартин-Ледо обнаружил у нее в животе странные блестящие кристаллы.
Обновлено 19 июля в 15:29