Политика
Вашингтону предложили замену санкциям против СП-2Вести.Ru 11:08
Бессмысленными называет готовящиеся санкции США против участников проекта газопровода "Северный поток – 2" американский эксперт, директор по исследованиям калифорнийского Независимого института Уильям Шугарт. Его статью публикует под рубрикой "Мнение" издание The Hill.
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Норвежские СМИ объяснили, почему «Северный поток — 2» сеет раздор в рядах европейских стран
Слово и Деловчера в 10:19
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Политика
Экзитполы: В Верховную Раду проходят пять партий
Первые опросы на выходе с участков - экзитполы - показывают, что в Верховную Раду девятого созыва проходят пять партий.
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Авто
Новые Renault Logan и Sandero добрались до дилеров
К бразильским дилерам Renault начали поступать обновленные Renault Logan, Sandero и Sandero Stepway.
Обновлено в 08:39
Здоровье
«Причиной смерти стало игнорирование прав»
Проект «Группа риска», посвященный защите прав заключенных с ВИЧ, туберкулезом, сифилисом и другими инфекционными заболеваниями в российских пенитенциарных учреждениях, осуществлен фондом «Русь Сидящая» при грантовой поддержке Фонда оперативной помощи ключевым группам населения ВЕЦА.
Обновлено в 18:13
Путешествия
Авиакомпания «Победа» запустила собственного туроператора
Авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», с 22 июля запускает продажу туристических пакетов по всей своей маршрутной сети.
Обновлено в 18:52
Кино
Первый тизер-трейлер сериала «Ведьмак» от Netflix появился в Сети
Обновлено 19 июля в 18:57
Футбол
СМИ узнали о возможном возвращении Думбия в Россию
Обновлено в 18:02
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Представитель Пелагеи опроверг слухи о пластических операциях певицы
Пелагея в Греции Представитель певицы сегодня опроверг эти слухи, опубликовав фото Пелагеи с отдыха в Греции.
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Происшествия
Слезоточивый газ распылили на избирательном участке на Украине
В Запорожье неизвестные распылили слезоточивый газ на избирательном участке. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 18:06
Политика
Порошенко на выборах в Раду призвал остановить «российский реванш»
Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что на внеочередных выборах в Верховную раду поддержал партию, способную "остановить российский реванш".
Обновлено в 08:11
Общество
Мэр Кунгура пожаловался в прокуратуру на родителей детей-инвалидов
Обновлено вчера в 08:28
Политика
Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова
Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 11:09
Происшествия
Россиянин на грузовике сбил насмерть двух человек в Финляндии
Россиянин, управлявший грузовиком, сбил насмерть двух человек на юго-востоке Финляндии.
Обновлено в 16:39
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце отказалась поздравлять Павла Прилучного с годовщиной
Супруги накануне отметили восьмую годовщину свадьбы. Романтическую дату виновники торжества решили отпраздновать в личном порядке.
Обновлено в 03:15
Общество
Овнам лучше положиться на интуицию, а Львы будут настроены поворчать
ОВЕН Овнам весь день придётся действовать исключительно интуитивно.
Обновлено в 08:21
Футбол
Дзюба: мог оформить хет-трик из ассистов, но мои «мазилы» промахнулись
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба высказался о победе над "Сочи" в матче второго тура чемпионата России.
Обновлено в 18:18
Общество
Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова
Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.
Обновлено вчера в 05:51
Кино
«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории
Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.
Обновлено в 14:53
Шоу-бизнес
Надежда Оболенцева показала фото со свадьбы с Резо Гигинеишвили
Накануне состоялась свадьба режиссера Резо Гигинеишвили и светской львицы Надежды Оболенцевой, которая показала свой наряд в Instagram.
Обновлено 19 июля в 04:00
Армия и оружие
Корабли из Индии и Китая поучаствуют в параде в День ВМФ России
Китайский эсминец «Сиань» вместе с индийским фрегатом «Таркаш» поучаствуют в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге 28 июля.
Обновлено в 18:30
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено в 15:39
Авто
Volvo отзывает 500 тыс. автомобилей по всему миру
Обновлено в 08:52
Футбол
Тренер извинился перед фанатами «Динамо» за поражение от «Рубина»
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение команды от казанского «Рубина» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 15:00
Политика
Медведев в Курской области проведет совещание о стимулировании экспорта сельхозпродукции
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник посетит Курскую область, где проведет совещание на тему стимулирования экспорта сельскохозяйственной продукции.
Обновлено в 17:02
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 09:15
Армия и оружие
Польша намерена произвести модернизацию своих танков Т-72
Министерство национальной обороны Польши собирается модернизировать танки Т-72, которые состоят на вооружении страны, передает ТАСС.
Обновлено в 14:43
Футбол
Тренер «Рубина» не попал на концерт Metallica из-за матча с «Динамо»
Тренер казанского футбольного клуба "Рубин" Роман Шаронов заявил, что после победы над московским "Динамо" в матче второго тура Российской премьер-лиги испытал более сильные эмоции, чем если бы побывал на концерте рок-группы Metallica.
Обновлено в 17:30
Происшествия
Ростовская полиция отпустила всех фанатов «Спартака»
Правоохранительные органы Ростова-на-Дону отпустили фанатов московского "Спартака", которые были задержаны после матча второго тура чемпионата России против "Ростова".
Обновлено в 17:31
Музыка
В Петербурге фестиваль «Звезды белых ночей» завершится оперой «Садко»
Обновлено вчера в 20:30
Политика
Депутат Рады: Украинцев ждет очень плохое будущее
Депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что украинцев ждет очень плохое будущее.
Обновлено в 18:54