Политика

Вашингтону предложили замену санкциям против СП-2Вести.Ru 11:08

Бессмысленными называет готовящиеся санкции США против участников проекта газопровода "Северный поток – 2" американский эксперт, директор по исследованиям калифорнийского Независимого института Уильям Шугарт. Его статью публикует под рубрикой "Мнение" издание The Hill.
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СМИ назвали эффективный метод борьбы с «Северным потоком - 2»

Газета.Ru18:17

Назван «эффективный метод» борьбы с «Северным потоком-2»

Lenta.ru16:30

Норвежские СМИ объяснили, почему «Северный поток — 2» сеет раздор в рядах европейских стран

Слово и Деловчера в 10:19

Американское издание призвало к газовому противостоянию с Россией

News.ru10:35

СМИ рассказали об «эффективном методе» борьбы с «Северным потоком — 2»

РИА Новости10:05

Вашингтону предложили замену санкциям против СП-2

Вести.Ru11:08

Трампу подсказали способ уничтожить «Северный поток – 2»

Утро.ruвчера в 04:45
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 18:58, Вашингтон
Политика

Экзитполы: В Верховную Раду проходят пять партий

Первые опросы на выходе с участков - экзитполы - показывают, что в Верховную Раду девятого созыва проходят пять партий.
Обновлено в 13:43
Авто

Новые Renault Logan и Sandero добрались до дилеров

К бразильским дилерам Renault начали поступать обновленные Renault Logan, Sandero и Sandero Stepway.
Обновлено в 08:39
Здоровье

«Причиной смерти стало игнорирование прав»

Проект «Группа риска», посвященный защите прав заключенных с ВИЧ, туберкулезом, сифилисом и другими инфекционными заболеваниями в российских пенитенциарных учреждениях, осуществлен фондом «Русь Сидящая» при грантовой поддержке Фонда оперативной помощи ключевым группам населения ВЕЦА.
Обновлено в 18:13
Путешествия

Авиакомпания «Победа» запустила собственного туроператора

Авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», с 22 июля запускает продажу туристических пакетов по всей своей маршрутной сети.
Обновлено в 18:52
Кино

Первый тизер-трейлер сериала «Ведьмак» от Netflix появился в Сети

Обновлено 19 июля в 18:57
Футбол

СМИ узнали о возможном возвращении Думбия в Россию

Обновлено в 18:02
Шоу-бизнес

Представитель Пелагеи опроверг слухи о пластических операциях певицы

Пелагея в Греции Представитель певицы сегодня опроверг эти слухи, опубликовав фото Пелагеи с отдыха в Греции.
Обновлено в 13:32
Происшествия

Слезоточивый газ распылили на избирательном участке на Украине

В Запорожье неизвестные распылили слезоточивый газ на избирательном участке. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 18:06
Политика

Порошенко на выборах в Раду призвал остановить «российский реванш»

Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что на внеочередных выборах в Верховную раду поддержал партию, способную "остановить российский реванш".
Обновлено в 08:11
Общество

Мэр Кунгура пожаловался в прокуратуру на родителей детей-инвалидов

Обновлено вчера в 08:28
Политика

Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова

Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 11:09
Происшествия

Россиянин на грузовике сбил насмерть двух человек в Финляндии

Россиянин, управлявший грузовиком, сбил насмерть двух человек на юго-востоке Финляндии.
Обновлено в 16:39
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце отказалась поздравлять Павла Прилучного с годовщиной

Супруги накануне отметили восьмую годовщину свадьбы. Романтическую дату виновники торжества решили отпраздновать в личном порядке.
Обновлено в 03:15
Общество

Овнам лучше положиться на интуицию, а Львы будут настроены поворчать

ОВЕН Овнам весь день придётся действовать исключительно интуитивно.
Обновлено в 08:21
Армия и оружие

Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США

Обновлено в 12:25
Футбол

Дзюба: мог оформить хет-трик из ассистов, но мои «мазилы» промахнулись

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба высказался о победе над "Сочи" в матче второго тура чемпионата России.
Обновлено в 18:18
Общество

Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова

Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.
Обновлено вчера в 05:51
Кино

«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории

Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.
Обновлено в 14:53
Шоу-бизнес

Надежда Оболенцева показала фото со свадьбы с Резо Гигинеишвили

Накануне состоялась свадьба режиссера Резо Гигинеишвили и светской львицы Надежды Оболенцевой, которая показала свой наряд в Instagram.
Обновлено 19 июля в 04:00
Армия и оружие

Корабли из Индии и Китая поучаствуют в параде в День ВМФ России

Китайский эсминец «Сиань» вместе с индийским фрегатом «Таркаш» поучаствуют в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге 28 июля.
Обновлено в 18:30
Музыка

Metallica спела «Группу крови» в Лужниках

Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено в 15:39
Авто

Volvo отзывает 500 тыс. автомобилей по всему миру

Обновлено в 08:52
Футбол

Тренер извинился перед фанатами «Динамо» за поражение от «Рубина»

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение команды от казанского «Рубина» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 15:00
Политика

Медведев в Курской области проведет совещание о стимулировании экспорта сельхозпродукции

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник посетит Курскую область, где проведет совещание на тему стимулирования экспорта сельскохозяйственной продукции.
Обновлено в 17:02
Политика

В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

Обновлено вчера в 09:15
Армия и оружие

Польша намерена произвести модернизацию своих танков Т-72

Министерство национальной обороны Польши собирается модернизировать танки Т-72, которые состоят на вооружении страны, передает ТАСС.
Обновлено в 14:43
Футбол

Тренер «Рубина» не попал на концерт Metallica из-за матча с «Динамо»

Тренер казанского футбольного клуба "Рубин" Роман Шаронов заявил, что после победы над московским "Динамо" в матче второго тура Российской премьер-лиги испытал более сильные эмоции, чем если бы побывал на концерте рок-группы Metallica.
Обновлено в 17:30
Происшествия

Ростовская полиция отпустила всех фанатов «Спартака»

Правоохранительные органы Ростова-на-Дону отпустили фанатов московского "Спартака", которые были задержаны после матча второго тура чемпионата России против "Ростова".
Обновлено в 17:31
Музыка

В Петербурге фестиваль «Звезды белых ночей» завершится оперой «Садко»

Обновлено вчера в 20:30
Политика

Депутат Рады: Украинцев ждет очень плохое будущее

Депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что украинцев ждет очень плохое будущее.
Обновлено в 18:54
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