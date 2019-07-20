Бессмысленными называет готовящиеся санкции США против участников проекта газопровода "Северный поток – 2" американский эксперт, директор по исследованиям калифорнийского Независимого института Уильям Шугарт. Его статью публикует под рубрикой "Мнение" издание The Hill.

Политика США пообещали оставить астронавтов на Луне 27 марта президент США Дональд Трамп потребовал от НАСА доставить американских астронавтов на спутник Земли любой ценой.

Политика Косачев: Зеленский сделал оппозиционную Раду «относительно лояльной» Украинский лидер Владимир Зеленский справился с задачей-минимум, превратив состав Верховной рады из оппозиционного в "относительно лояльный", считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Политика ЦИК Украины обнародовал первые данные об итогах выборов в Раду Украинский ЦИК опубликовал первые данные о результатах выборов в Верховную раду Украины.

Общество В России ужесточат правила провоза багажа через границу С 19 августа в России изменятся правила провоза определенной продукции в багаже через государственную границу.

Футбол Определились потенциальные соперники «Спартака» в Лиге Европы Московский «Спартак» попал во вторую корзину предварительного раунда Лиги Европы и получил в ней сеянный статус.

Музыка Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».

Происшествия Восемь человек пострадали от удара молнии на пляже во Флориде Восемь человек пострадали от молнии, которая ударила рядом с ними на пляже в США.

Шоу-бизнес Экс-жена Абрамовича Дарья Жукова выходит за греческого миллиардера Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова объявила о помолвке с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом.

Футбол Скабеева навестила Кокорина и Мамаева в колонии Российская телеведущая Ольга Скабеева побывала в колонии, где отбывают свой срок футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.

Общество Охотминимум введут по максимуму Охотминимум — комплекс минимально необходимых теоретических знаний для претендента на получение оружия, который будет включать в себя основы биологии диких животных, требования правил охоты, а также техники безопасности при осуществлении охоты и обращении с орудиями охоты.

Футбол У Маурицио Сарри наметился конфликт с Криштиану Роналду После чего Роналду скрылся в раздевалке. Специалисты расценили инцидент, как начало конфликта внутри команды.

Космос Индия настроена на повторную попытку запуска корабля на Луну Космический корабль будет нести орбитальный аппарат, посадочный модуль и ровер, который был почти полностью спроектирован и сделан в Индии.

Политика Зеленский намерен сменить Луценко после выборов в Раду Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что после парламентских выборов он намерен сменить генпрокурора страны Юрия Луценко.

Политика Что станет могилой Зеленского, рассказали на Украине Бывший украинский дипломат Олег Волошин рассказал, что станет могилой политической силы президента страны Владимира Зеленского.

Шоу-бизнес Гузеева поразила поклонников новым имиджем Известная российская телеведущая и актриса Лариса Гузеева поразила поклонников своим новым имиджем.

Авто Названы самые угоняемые автомобили в России В мае компания «АльфаСтрахование» сообщила, что рейтинг самых угоняемых автомобилей в России в первом квартале 2019 года возглавил Cadillac Escalade.

Кино «Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.

Политика В затопленном Тулуне Путин заподозрил обман, к которому все привыкли Путин произнес ее в затопленном Тулуне. Это очень емкая фраза, объясняющая наше российское мироустройство.

Футбол Карпин: проскользнула мысль пригласить Глушакова в «Ростов» Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о том, что у него была идея пригласить в команду полузащитника Дениса Глушакова после того, как футболист покинул московский "Спартак".

Политика Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными Посольство Туркмении в Москве опровергло сообщения СМИ о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.

Политика Матвиенко выступила за единую валюту с Белоруссией Белоруссия и Россия в рамках Союзного государства должны будут прийти к введению единой валюты, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала ОНТ.

Политика Украина прекратит выдачу паспортов России жителям Донбасса Россией лидер Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, направленный на упрощение процедуры получения российского гражданства для жителей Донбасса.

Экономика Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".