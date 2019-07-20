Политика
Вашингтону предложили замену санкциям против СП-2Вести.Ru 11:08
Бессмысленными называет готовящиеся санкции США против участников проекта газопровода "Северный поток – 2" американский эксперт, директор по исследованиям калифорнийского Независимого института Уильям Шугарт. Его статью публикует под рубрикой "Мнение" издание The Hill.
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Политика
США пообещали оставить астронавтов на Луне
27 марта президент США Дональд Трамп потребовал от НАСА доставить американских астронавтов на спутник Земли любой ценой.
Обновлено в 20:04
Политика
Косачев: Зеленский сделал оппозиционную Раду «относительно лояльной»
Украинский лидер Владимир Зеленский справился с задачей-минимум, превратив состав Верховной рады из оппозиционного в "относительно лояльный", считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Обновлено в 17:04
Политика
ЦИК Украины обнародовал первые данные об итогах выборов в Раду
Украинский ЦИК опубликовал первые данные о результатах выборов в Верховную раду Украины.
Обновлено в 15:24
Общество
В России ужесточат правила провоза багажа через границу
С 19 августа в России изменятся правила провоза определенной продукции в багаже через государственную границу.
Обновлено в 22:54
Футбол
Определились потенциальные соперники «Спартака» в Лиге Европы
Московский «Спартак» попал во вторую корзину предварительного раунда Лиги Европы и получил в ней сеянный статус.
Обновлено в 08:47
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено в 15:25
Происшествия
Восемь человек пострадали от удара молнии на пляже во Флориде
Восемь человек пострадали от молнии, которая ударила рядом с ними на пляже в США.
Обновлено в 22:36
Космос
Робота «Федора» научили разговаривать
Обновлено в 21:05
Шоу-бизнес
Экс-жена Абрамовича Дарья Жукова выходит за греческого миллиардера
Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова объявила о помолвке с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом.
Обновлено в 14:46
Футбол
Скабеева навестила Кокорина и Мамаева в колонии
Российская телеведущая Ольга Скабеева побывала в колонии, где отбывают свой срок футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.
Обновлено в 00:17
Технологии
НМГ купила агентство по работе с блогерами Hype Agency
Обновлено в 22:57
Общество
Охотминимум введут по максимуму
Охотминимум — комплекс минимально необходимых теоретических знаний для претендента на получение оружия, который будет включать в себя основы биологии диких животных, требования правил охоты, а также техники безопасности при осуществлении охоты и обращении с орудиями охоты.
Обновлено в 18:13
Футбол
У Маурицио Сарри наметился конфликт с Криштиану Роналду
После чего Роналду скрылся в раздевалке. Специалисты расценили инцидент, как начало конфликта внутри команды.
Обновлено в 16:29
Космос
Индия настроена на повторную попытку запуска корабля на Луну
Космический корабль будет нести орбитальный аппарат, посадочный модуль и ровер, который был почти полностью спроектирован и сделан в Индии.
Обновлено в 13:11
Политика
Зеленский намерен сменить Луценко после выборов в Раду
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что после парламентских выборов он намерен сменить генпрокурора страны Юрия Луценко.
Обновлено в 21:47
Политика
Что станет могилой Зеленского, рассказали на Украине
Бывший украинский дипломат Олег Волошин рассказал, что станет могилой политической силы президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 22:29
Шоу-бизнес
Гузеева поразила поклонников новым имиджем
Известная российская телеведущая и актриса Лариса Гузеева поразила поклонников своим новым имиджем.
Обновлено в 14:13
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
В мае компания «АльфаСтрахование» сообщила, что рейтинг самых угоняемых автомобилей в России в первом квартале 2019 года возглавил Cadillac Escalade.
Обновлено в 23:31
Происшествия
В ДТП в Свердловской области пострадали пять человек
Обновлено в 20:40
Кино
«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории
Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.
Обновлено в 14:53
Политика
В затопленном Тулуне Путин заподозрил обман, к которому все привыкли
Путин произнес ее в затопленном Тулуне. Это очень емкая фраза, объясняющая наше российское мироустройство.
Обновлено в 11:39
Футбол
Карпин: проскользнула мысль пригласить Глушакова в «Ростов»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о том, что у него была идея пригласить в команду полузащитника Дениса Глушакова после того, как футболист покинул московский "Спартак".
Обновлено в 14:55
Политика
Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными
Посольство Туркмении в Москве опровергло сообщения СМИ о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 14:11
Политика
Матвиенко выступила за единую валюту с Белоруссией
Белоруссия и Россия в рамках Союзного государства должны будут прийти к введению единой валюты, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала ОНТ.
Обновлено в 14:57
Происшествия
В Британии чайка похитила чихуахуа
Обновлено в 19:46
Политика
Украина прекратит выдачу паспортов России жителям Донбасса
Россией лидер Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, направленный на упрощение процедуры получения российского гражданства для жителей Донбасса.
Обновлено в 22:51
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено в 12:30
Хоккей
Сундквист согласовал новый контракт с «Сент-Луисом» на $11 млн
Нападающий Оскар Сундквист согласовал с «Сент-Луис Блюз» условия нового 4-летнего контракта.
Обновлено в 22:36
Кино
Marvel анонсировала четвертую фазу своей киновселенной
Кинокомпания Marvel Studios анонсировала целый ряд новых фильмов и сериалов, которые должны стать частью четвертой фазы киновселенной.
Обновлено в 11:44