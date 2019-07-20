Политика

Вашингтону предложили замену санкциям против СП-2Вести.Ru 11:08

Бессмысленными называет готовящиеся санкции США против участников проекта газопровода "Северный поток – 2" американский эксперт, директор по исследованиям калифорнийского Независимого института Уильям Шугарт. Его статью публикует под рубрикой "Мнение" издание The Hill.
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Санкции против «Северного потока — 2» назвали бессмысленными в США

Известия21:55

Вашингтону предложили замену санкциям против «Северного потока — 2»

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Lenta.ru16:30

Вашингтону подсказали замену санкциям против «Северного потока — 2»

РЕН ТВ19:55

Трампу подсказали способ уничтожить «Северный поток – 2»

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Политика

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27 марта президент США Дональд Трамп потребовал от НАСА доставить американских астронавтов на спутник Земли любой ценой.
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Политика

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ЦИК Украины обнародовал первые данные об итогах выборов в Раду

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Восемь человек пострадали от молнии, которая ударила рядом с ними на пляже в США.
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