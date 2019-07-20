Политика
Вашингтону предложили замену санкциям против СП-2Вести.Ru вчера в 11:08
Бессмысленными называет готовящиеся санкции США против участников проекта газопровода "Северный поток – 2" американский эксперт, директор по исследованиям калифорнийского Независимого института Уильям Шугарт. Его статью публикует под рубрикой "Мнение" издание The Hill.
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Политика
Партия Порошенко победила на выборах в Раду за рубежом
Обновлено в 03:31
Происшествия
В Омской области женщину насмерть забодал бык
Обновлено в 03:13
Политика
Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано скончался в возрасте 72 лет.
Обновлено в 03:29
Политика
В Иране арестовали 17 шпионов ЦРУ
Власти Ирана раскрыли и уничтожили шпионскую сеть, в которую входило 17 человек, сообщает в понедельник агентство Tasnim со ссылкой на министерство информации и национальной безопасности Ирана.
Обновлено в 02:51
Общество
Стали известны регионы РФ с самой сложной ситуацией на рынке труда
Стал известен рейтинг регионов России с самым высоким коэффициентом напряженности на рынке труда на начало июля.
Обновлено вчера в 23:52
Кино
Marvel анонсировала четвертую фазу своей киновселенной
Кинокомпания Marvel Studios анонсировала целый ряд новых фильмов и сериалов, которые должны стать частью четвертой фазы киновселенной.
Обновлено вчера в 11:44
Армия и оружие
Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США
Обновлено вчера в 12:25
Общество
Мэр Кунгура пожаловался в прокуратуру на родителей детей-инвалидов
Обновлено 20 июля в 08:28
Армия и оружие
National Interest: Советские традиции обеспечивают России военное превосходство
Особое внимание уделяется беспилотникам. Об этом пишет The National Interest.
Обновлено в 03:24
Космос
Российский робот «Федор» научился разговаривать
Человекообразный робот "Федор", который готовится к полету на МКС, получил функцию голосового помощника, благодаря которой он сможет разговаривать с космонавтами.
Обновлено вчера в 22:45
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия
Самолет Utair вернулся в Тюмень из-за сигнала о неисправности
Самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс Тюмень — Минеральные Воды, вернулся в аэропорт вылета после срабатывания датчика неисправности шасси, сообщило Уральское следственное управление на транспорте СК.
Обновлено в 00:41
Авто
Hyundai Solaris возглавил список самых угоняемых автомобилей в России
В 2019 году Hyundai Solaris стала самой угоняемой в России машиной.
Обновлено в 02:24
Политика
На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов
Депутат украинской Рады Надежда Савченко получила восемь голосов избирателей на выборах в парламент, передает "Громадське ТВ".
Обновлено в 02:18
Происшествия
В зоопарке Пензы посетители до смерти закормили жеребенка
В пензенском зоопарке погиб жеребенок шетлендской пони, которого посетители закормили до смерти.
Обновлено вчера в 14:33
Политика
Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
Обновлено вчера в 11:13
Энергетика
«Газпром» достроит газопровод Починки — Анапа
Обновлено 19 июля в 10:20
Шоу-бизнес
Алла Пугачева в мини-шортах пришла на закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле
Алла Пугачева пришла на мероприятие в белых мини-шортах, оголив стройные ноги. Ее образ дополнила блузка, кардиган и белоснежные кеды.
Обновлено в 02:52
Общество
В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов
Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Путешествия
Авиакомпания «Победа» запустила собственного туроператора
Авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», с 22 июля запускает продажу туристических пакетов по всей своей маршрутной сети.
Обновлено вчера в 18:52
Политика
В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Общество
В России ужесточат получение охотничьего билета, пишут СМИ
В России могут ужесточить процедуру получения охотничьего билета, позволяющего владеть оружием.
Обновлено в 03:47
Авто
УАЗ «Патриот» получит дизельный двигатель от Ford Transit
Обновлённый внедорожник УАЗ «Патриот» 2020 модельного года получит 2,2-литровый турбодизель от Ford Transit.
Обновлено в 00:52
Политика
Шарий: Старики опять определили, как жить миллионам украинцев
Медиаэксперт Анатолий Шарий прокомментировал итоги прошедших на Украине внеочередных парламентских выборов, отдельно отметив результаты партий «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, Вадима Рабиновича и Юрия Бойко, а также «Европейской солидарности» бывшего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 03:44
Здоровье
Будем здоровы (экс-Мединфо): Велосипед вместо электросамоката или гироскутера
Департамент здравоохранения рекомендовал москвичам в качестве средства передвижения по городу вместо электросамоката или гироскутера выбирать велосипед.
Обновлено в 01:23
Общество
Филиалы исправительных колоний откроют на крупных предприятиях
Закон, разрешающий создавать колонии-поселения и исправительные центры для приговоренных к принудительным работам, вступил в силу, его толкование 21 июля опубликовала «Российская газета».
Обновлено в 03:40
Наука
Заменить мясо: продукты для россиян обогатят панцирями саранчи
Биотехнологи начали разработку пищевой добавки на основе хитина, полученного из панциря саранчи.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Пожарный погиб во время тушения возгорания в Оренбургской области
Сотрудник пожарно-спасательной части города Ясного погиб во время тушения пожара.
Обновлено в 01:42
Технологии
BBC: Хакеры взломали серверы московской компании-подрядчика ФСБ
Хакеры взломали серверы московской компании-подрядчика ФСБ.
Обновлено 20 июля в 03:00
Политика
На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ
Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
Обновлено в 00:33